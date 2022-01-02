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Рецепт веганского штоллена без глютена

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Рецепт веганского штоллена без глютена

Glossary Organic Products

В рецепте не используются дрожжи и получается очень легкое тесто.

Экоактивистка, основательница компании Glossary Organic Products и экофонда Glossary Foundation Анастасия Цыбуляк поделилась рецептом традиционного рождественского блюда.

Ингредиенты

  • 275-300 г муки
  • 125 г сыра 9%
  • 175 г сливочного масла
  • 125 г сахара
  • 100 г миндаля
  • 65 г клюквы
  • 60 г темного изюма
  • 10 мл рома
  • 1 яйцо
  • 8 г разрыхлителя
  • цедра 1 лимона
  • сок половины лимона
  • ванилин на кончике ножа
  • сахарная пудра для посыпки
  • немного сливочного масла и муки

Способ приготовления

1. За сутки до выпечки замочить сухофрукты в роме, затем отбросить их на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Положить на полотенце и обсушить.

2. Миндаль очистить, порубить ножом.

3. Для теста взбить 125 г сливочного масла с сахаром. Добавить яйцо. Затем добавить протертый через сито творог, цедру, лимонный сок и ванилин. Сбить все вместе.

4. В отдельную миску просеять муку с разрыхлителем. Добавить смесь в творожную массу, перемешать.

5. Сухофрукты обвалять в муке, добавить в тесто. Затем положить орехи.

6. Выложить тесто на присыпанный мукой на стол и начать замес. Если оно будет липнуть к рукам, добавить немного муки. Скачать тесто в шар. С помощью скалки раскатать его в небольшой прямоугольник, сложить пополам. Выложить в смазанную сливочным маслом и посыпанную мукой форму.

7. Духовку разогреть до 200 градусов. Поставить штоллен в духовку, убавить температуру до 170 градусов и выпекать 50-60 минут до румяной корочки.

8. Еще горячим вынуть штоллен из формы, смазать оставшимся сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой. По желанию завернуть штоллен в пергаментную бумагу и хранить 1-2 недели в холодильнике.

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