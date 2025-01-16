Рецепт вкусного салата из четырех ингредиентов: готовится быстро

Приготовление этого блюда сэкономит ваше время, а его вкус удивит гостей своей нежностью и необычным сочетанием продуктов.

На странице zhuravlina_cooking поделились секретом приготовления этого замечательного салата из 4 ингредиентов, ведь готовить его просто и быстро.

Ингредиенты Копченый сыр косичка 150 г Вареные яйца 4 шт. Морковь по-корейски 200-250 г Консервированная кукуруза 1 банка Соль Перец Майонез

Приготовление

Сварите яйца. После того как они охладятся, очистите их от скорлупы и нарежьте небольшим кубиком. Копченый сыр разберите на отдельные тонкие волокна, а затем измельчите ножом. В большой миске соедините измельченные яйца, сыр, морковь по-корейски и консервированную кукурузу (предварительно слейте жидкость). Добавьте к смеси соль и черный молотый перец по своему вкусу. Не переусердствуйте с солью, ведь копченый сыр и морковь по-корейски уже содержат достаточно соли. Добавьте майонез, ориентируясь на свой вкус. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Переложите салат в красивую глубокую тарелку и украсьте по желанию, например, свежей зеленью или несколькими волокнами копченого сыра.

Советы:

Если хотите сделать салат менее калорийным, используйте легкий майонез или заправочный йогурт.

Морковь по-корейски можно приготовить самостоятельно – это придаст блюду еще домашний уют.

Попробуйте добавить щепотку сушеного чеснока для дополнительного аромата.

Это тот случай, когда простота и доступность превращаются в кулинарный шедевр. Попробуйте приготовить салат уже сегодня и убедитесь, как легко можно создать настоящее наслаждение всего из нескольких компонентов.

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