Рецепт вкусного салата из четырех ингредиентов: готовится быстро

Приготовление этого блюда сэкономит ваше время, а его вкус удивит гостей своей нежностью и необычным сочетанием продуктов.
На странице zhuravlina_cooking поделились секретом приготовления этого замечательного салата из 4 ингредиентов, ведь готовить его просто и быстро.
Ингредиенты
- Копченый сыр косичка
- 150 г
- Вареные яйца
- 4 шт.
- Морковь по-корейски
- 200-250 г
- Консервированная кукуруза
- 1 банка
- Соль
- Перец
- Майонез
Приготовление
- Сварите яйца. После того как они охладятся, очистите их от скорлупы и нарежьте небольшим кубиком.
- Копченый сыр разберите на отдельные тонкие волокна, а затем измельчите ножом.
- В большой миске соедините измельченные яйца, сыр, морковь по-корейски и консервированную кукурузу (предварительно слейте жидкость).
- Добавьте к смеси соль и черный молотый перец по своему вкусу. Не переусердствуйте с солью, ведь копченый сыр и морковь по-корейски уже содержат достаточно соли.
- Добавьте майонез, ориентируясь на свой вкус. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Переложите салат в красивую глубокую тарелку и украсьте по желанию, например, свежей зеленью или несколькими волокнами копченого сыра.
Советы:
- Если хотите сделать салат менее калорийным, используйте легкий майонез или заправочный йогурт.
- Морковь по-корейски можно приготовить самостоятельно – это придаст блюду еще домашний уют.
- Попробуйте добавить щепотку сушеного чеснока для дополнительного аромата.
Это тот случай, когда простота и доступность превращаются в кулинарный шедевр. Попробуйте приготовить салат уже сегодня и убедитесь, как легко можно создать настоящее наслаждение всего из нескольких компонентов.
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