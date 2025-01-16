Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рецепт вкусного салата из четырех ингредиентов: готовится быстро

Рецепт вкусного салата из четырех ингредиентов: готовится быстро

Салат из четырех ингредиентов / Фото: Credits

Приготовление этого блюда сэкономит ваше время, а его вкус удивит гостей своей нежностью и необычным сочетанием продуктов.

На странице zhuravlina_cooking поделились секретом приготовления этого замечательного салата из 4 ингредиентов, ведь готовить его просто и быстро.

Ингредиенты

Копченый сыр косичка
150 г
Вареные яйца
4 шт.
Морковь по-корейски
200-250 г
Консервированная кукуруза
1 банка
Соль
Перец
Майонез

Приготовление

  1. Сварите яйца. После того как они охладятся, очистите их от скорлупы и нарежьте небольшим кубиком.
  2. Копченый сыр разберите на отдельные тонкие волокна, а затем измельчите ножом.
  3. В большой миске соедините измельченные яйца, сыр, морковь по-корейски и консервированную кукурузу (предварительно слейте жидкость).
  4. Добавьте к смеси соль и черный молотый перец по своему вкусу. Не переусердствуйте с солью, ведь копченый сыр и морковь по-корейски уже содержат достаточно соли.
  5. Добавьте майонез, ориентируясь на свой вкус. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  6. Переложите салат в красивую глубокую тарелку и украсьте по желанию, например, свежей зеленью или несколькими волокнами копченого сыра.

Советы:

  • Если хотите сделать салат менее калорийным, используйте легкий майонез или заправочный йогурт.
  • Морковь по-корейски можно приготовить самостоятельно – это придаст блюду еще домашний уют.
  • Попробуйте добавить щепотку сушеного чеснока для дополнительного аромата.

Это тот случай, когда простота и доступность превращаются в кулинарный шедевр. Попробуйте приготовить салат уже сегодня и убедитесь, как легко можно создать настоящее наслаждение всего из нескольких компонентов.

Мы также писали о том, как приготовить салат с курицей и ананасом.

Читайте также:

Баклажаны гриль идеально дополнят салат! Удивите себя и своих гостей этим рецептом!

Баклажаны гриль идеально дополнят салат! Удивите себя и своих гостей этим рецептом!

Похожие темы:

Следующая публикация