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Рецепт восхитительного лимонно-кокосового торта

Дата публикации
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88
Время на прочтение
2 мин
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Рецепт восхитительного лимонно-кокосового торта

Фото: Credits

Кокосовые орехи и лимоны прекрасно сочетаются в любом десерте, особенно в воздушном торте с масляным кремом.

Для приготовления этого торта вам понадобится не так уж много времени, примерно 40 минут на подготовку и столько же на выпекание. Но результат вас точно порадует. 

Ингредиенты

  • масло - 180 г
  • сахарная пудра - 225 г пудры
  • пшеничная мука - 450 г 
  • кокосовая стружка - 110 г
  • разрыхлитель - 6 чайных ложек с горкой
  • яйцо - 3 шт.
  • молоко (можно кокосовое) - 500 мл
  • лимонная эссенция - 3 ч. л.
  • цедра 1 лимона

Ингредиенты для крема 

  • сливочное масло - 240 г
  • сахарная пудра - 240 г
  • цедра - 2 лимонов
  • лимонный сок - 6 ч. л.
  • горсть сушеного кокоса

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. 
Смажьте формочки для коржей сливочным маслом и выложите дно жиронепроницаемой бумагой, а стенки формы посыпьте мукой.

Просейте вместе разрыхлитель и муку четыре раза, чтобы сделать муку как можно более воздушной. Затем добавьте кокосовую стружку и хорошо перемешайте.

В отдельной миске смешайте деревянной ложкой сливочное масло (оно должно быть мягким, примерно комнатной температуры) и сахарную пудру. Затем смесь хорошо взбейте. Вбейте яйца по одному, затем добавьте 3 чайные ложки лимонной эссенции и лимонную цедру.

Соедините взбитую смесь и муку. Хорошо все перемешайте в миксере. Аккуратно разложите в формы для выпечки и разровняйте.

Посыпьте сверху кокосовой стружкой, затем поставьте обе формы на среднюю полку и выпекайте примерно 40 минут. 
Можно накрыть формы фольгой, чтобы они не подрумянились слишком быстро.

Пока коржи остывают на решетке, сделайте крем. Смешайте сливочное масло и сахарную пудру, затем добавьте лимонный сок, цедру и щедрую горсть кокосовой стружки. Хорошо перемешайте в миксере.

Смажьте корж и соберите торт. Если вы предпочитаете более тонкие коржи и такой же тонкий слой крема, разрежьте каждый на две части вдоль и смажьте кремом каждый. 

Если вы хотите, чтобы ваш торт был немного более влажным, проткните его шпажкой в нескольких местах и осторожно сбрызните соком лимона. Дайте соку впитаться в течение ночи или нескольких часов перед подачей на стол.

Торт можно украсить ломтиками лимона и посыпать кокосовой стружкой. 

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