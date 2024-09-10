Рецепт яблочных пончиков с йогуртовой глазурью

Эти ароматные яблочные пончики можно подавать с сахарной пудрой или приготовить для подачи глазурь из сидра и йогурта.
Пончики получаются легкими и Йогуртовую глазурь лучше всего подавать как соус вместе с пончиками.
Ингредиенты
- мука
- 1 ст.
- коричневый сахар
- 1/3 ст.
- корица
- 1 ч. л.
- молотый имбирь
- 1/2 ч. л.
- молотая гвоздика
- щепотка
- душистый перец
- щепотка
- соль
- щепотка
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- патока(мед или кленовый сироп)
- 1 ч. л.
- греческий йогурт
- 1/4 ст.
- молоко
- 1/2 ст.
- яйцо
- 1 шт.
- сливочное масло
- 2 + 1 ст. л.
- яблоко(нарезанное мелкими кубиками)
- 1 шт.
- горячая вода
- 2 ст.
- лимонный сок
- 1 ч. л.
- греческий йогурт
- 1 ст.
- сахарная пудра
- 1/2 ст.
- яблочный сидр
- 2 ст. л.
- патока(мед или кленовый сироп)
- 1 ст. л.
- Приготовьте глазурь: смешайте все ингредиенты(1 ст. йогурта, сидр, сахарную пудру и патоку) в стеклянной или пластиковой миске. Накройте и поставьте в холодильник минимум на 30 минут и максимум на 1 день.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Положите яблоки (они должны быть мелко нарезаны, почти измельчены) в небольшую миску. Добавьте лимонный сок и горячую воду так, чтобы яблоки были полностью покрыты, и дайте им остыть, пока вы готовите тесто.
- В большой миске смешайте венчиком муку, коричневый сахар, корицу, имбирь, гвоздику, душистый перец, соль и разрыхлитель (т. е. все сухие ингредиенты). Пальцами вмешайте холодное масло, пока смесь не станет однородной.
- В средней миске смешайте венчиком молоко, яйцо, йогурт и патоку также до однородной массы. Медленно и осторожно вмешайте молочную смесь в мучную смесь. Будьте осторожны, чтобы не перемешать слишком сильно.
- Выложите тесто в кондитерский мешок.
- Слейте воду с яблок. Смажьте форму для мини-пончиков растопленным маслом, затем положите несколько кусочков яблок в каждую полость для пончиков. Выдавите тесто для пончиков поверх яблок в полости для пончиков так, чтобы они были заполнены примерно на 2/3. Будьте осторожны, чтобы не переполнить, иначе у вас получатся пышные маффины-пончики.
- Выпекайте в духовке примерно 7 минут, затем достаньте пончики из духовки. Дайте немного остыть, затем переверните форму на решетку, чтобы пончики полностью остыли.
- Подавайте с йогуртовой глазурью.
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