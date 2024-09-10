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Рецепт яблочных пончиков с йогуртовой глазурью

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
155 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
152
Время на прочтение
2 мин
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Рецепт яблочных пончиков с йогуртовой глазурью

Яблочные пончики / Фото: Credits

Эти ароматные яблочные пончики можно подавать с сахарной пудрой или приготовить для подачи глазурь из сидра и йогурта.

Пончики получаются легкими и Йогуртовую глазурь лучше всего подавать как соус вместе с пончиками. 

Ингредиенты

мука
1 ст.
коричневый сахар
1/3 ст.
корица
1 ч. л.
молотый имбирь
1/2 ч. л.
молотая гвоздика
щепотка
душистый перец
щепотка
соль
щепотка
разрыхлитель
1 ч. л.
патока(мед или кленовый сироп)
1 ч. л.
греческий йогурт
1/4 ст.
молоко
1/2 ст.
яйцо
1 шт.
сливочное масло
2 + 1 ст. л.
яблоко(нарезанное мелкими кубиками)
1 шт.
горячая вода
2 ст.
лимонный сок
1 ч. л.
греческий йогурт
1 ст.
сахарная пудра
1/2 ст.
яблочный сидр
2 ст. л.
патока(мед или кленовый сироп)
1 ст. л.
  1. Приготовьте глазурь: смешайте все ингредиенты(1 ст. йогурта, сидр, сахарную пудру и патоку) в  стеклянной или пластиковой миске. Накройте и поставьте в холодильник минимум на 30 минут и максимум на 1 день.
  2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Положите яблоки (они должны быть мелко нарезаны, почти измельчены) в небольшую миску. Добавьте лимонный сок и горячую воду так, чтобы яблоки были полностью покрыты, и дайте им остыть, пока вы готовите тесто.
  3. В большой миске смешайте венчиком муку, коричневый сахар, корицу, имбирь, гвоздику, душистый перец, соль и разрыхлитель (т. е. все сухие ингредиенты). Пальцами вмешайте холодное масло, пока смесь не станет однородной.
  4. В средней миске смешайте венчиком молоко, яйцо, йогурт и патоку также до однородной массы. Медленно и осторожно вмешайте молочную смесь в мучную смесь. Будьте осторожны, чтобы не перемешать слишком сильно.
  5. Выложите тесто в кондитерский мешок.
  6. Слейте воду с яблок. Смажьте форму для мини-пончиков растопленным маслом, затем положите несколько кусочков яблок в каждую полость для пончиков. Выдавите тесто для пончиков поверх яблок в полости для пончиков так, чтобы они были заполнены примерно на 2/3. Будьте осторожны, чтобы не переполнить, иначе у вас получатся пышные маффины-пончики.
  7. Выпекайте в духовке примерно 7 минут, затем достаньте пончики из духовки. Дайте немного остыть, затем переверните форму на решетку, чтобы пончики полностью остыли.
  8. Подавайте с йогуртовой глазурью.

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