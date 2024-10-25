Рецепт закуски из зеленых помидоров

Если на вашем огороде остались на кустах зеленые помидоры, потратьте совсем немного времени на приготовление осенней закуски из зеленых помидоров, которая будет уже готова через несколько часов.
Основным ингредиентом блюда являются зеленые помидоры. Закуска имеет красивый вид, легкую пикантность и аромат.
Ингредиенты
- зеленые помидоры
- 700 г
- болгарский перец
- 2 шт.
- морковь
- 2 шт.
- чеснок
- 4 зубчика
- уксус яблочный
- 50 мл
- сахар
- 1 ст. л.
- приправа для моркови
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 60 мл
- соль
- зелень (петрушка, укроп)
- Зеленые помидоры помойте, обсушите и нарежьте небольшими дольками.
- Болгарский перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте соломкой.
- Морковь помойте, очистите и натрите на терке для корейской моркови.
- Зелень измельчите.
- Для заправки смешайте соль, сахар, приправу для моркови и уксус.
- В глубокой миске соедините помидоры, болгарский перец, морковь и зелень. Полейте заправкой, перемешайте, по центру сделайте небольшое углубление, выложите в него чеснок, пропущенный через пресс.
- В сотейнике разогрейте растительное масло и вылейте его на чеснок. Все хорошо еще раз перемешайте, накройте тарелкой, поставьте груз и отправьте в холодильник на 6-7 часов.
Советы:
- Закуску можно оставить в холодильнике на ночь.
- Вместо яблочного уксуса по желанию используйте столовый 9% уксус.
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