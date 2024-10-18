Рецепт заливного пирога с фаршем на кефире

Особенность приготовления заливного пирога на кефире в том, что он не требует длительного замеса и подъема теста. В качестве начинки используйте любой фарш.
Пирог получается воздушным с сочной аппетитной начинкой из фарша. Его удобно брать с собой в дорогу, на работу или дать ребенку в школу.
Ингредиенты
- кефир
- 300 мл
- яйца куриные
- 2 шт.
- мука пшеничная
- 90 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- соль
- 0,5 ч. л.
- фарш куриный
- 300 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- перец черный молотый
- соль
- Лук очистите, промойте и мелко нарежьте.
- Фарш выложите в миску. Добавьте лук, перец черный молотый и соль. Перемешайте.
- Для теста: теплый кефир соедините с яйцами, солью, мукой и разрыхлителем. Перемешайте.
- Форму для запекания выложите пергаментом и вылейте половину теста. Выложите на тесто мясную начинку и при помощи ложки распределите ее по форме, слегка вдавливая в тесто. Сверху вылейте вторую половину теста. Отправьте пирог в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут. Готовый пирог достаньте из духовки. Как только он немного остынет, выньте его из формы и подайте к столу.
Советы:
Перед тем, как отправить пирог в духовку по желанию посыпьте его кунжутом.
Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой.