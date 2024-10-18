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Рецепт заливного пирога с фаршем на кефире

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
245 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
242
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт заливного пирога с фаршем на кефире

Заливной пирог с фаршем на кефире / Фото: Credits

Особенность приготовления заливного пирога на кефире в том, что он не требует длительного замеса и подъема теста. В качестве начинки используйте любой фарш.

Пирог получается воздушным с сочной аппетитной начинкой из фарша. Его удобно брать с собой в дорогу, на работу или дать ребенку в школу.

Ингредиенты

кефир
300 мл
яйца куриные
2 шт.
мука пшеничная
90 г
разрыхлитель
1 ч. л.
соль
0,5 ч. л.
фарш куриный
300 г
лук репчатый
1 шт.
перец черный молотый
соль
  1. Лук очистите, промойте и мелко нарежьте.
  2. Фарш выложите в миску. Добавьте лук, перец черный молотый и соль. Перемешайте.
  3. Для теста: теплый кефир соедините с яйцами, солью, мукой и разрыхлителем. Перемешайте.
  4. Форму для запекания выложите пергаментом и вылейте половину теста. Выложите на тесто мясную начинку и при помощи ложки распределите ее по форме, слегка вдавливая в тесто. Сверху вылейте вторую половину теста. Отправьте пирог в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут. Готовый пирог достаньте из духовки. Как только он немного остынет, выньте его из формы и подайте к столу.

Советы:

Перед тем, как отправить пирог в духовку по желанию посыпьте его кунжутом.

Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой.

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