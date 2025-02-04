Рецепт заливного пирога с яйцом и зеленым луком

Особенность приготовления пирога в том, что его практически невозможно испортить он всегда удается. Начинка для этого пирога на кефире может быть любой.
Пирог готовится без дрожжей, раскатывания теста и из самых доступных продуктов. Тесто получается воздушным, мягким, а начинка будет нежной и ароматной.
Ингредиенты:
Для теста:
- мука пшеничная – 200 гр;
- кефир 2,5% – 400 гр;
- яйца – 3шт;
- разрыхлитель – 1 чл;
- соль.
Для начинки:
- яйца куриные – 4 шт;
- лук зеленый – 100 гр;
- масло сливочное – 50 гр;
- соль;
- кунжут.
Приготовление:
- Яйца отварите вкрутую десять минут с момента закипания. Остудите, очистите и мелко нарежьте.
- Лук зеленый промойте, обсушите бумажным полотенцем, измельчите.
- Для начинки в миске соедините яйца, лук, растопленное сливочное масло, посолите и перемешайте.
- Для теста яйца с солью взбейте венчиком, добавьте кефир, муку, просеянную с разрыхлителем, и хорошо перемешайте. Тесто получится, как густая сметана.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом. Вылейте половину теста в форму, выложите на него начинку, затем сверху распределите оставшееся тесто и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета. Выньте из духовки, остудите в форме 10 минут, затем нарежьте на порционные кусочки и подайте к столу.
Советы:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Готовность пирога поверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.
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