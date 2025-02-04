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Рецепт заливного пирога с яйцом и зеленым луком

Рецепт заливного пирога с яйцом и зеленым луком

Пирог с яйцом и зеленым луком / Фото: Credits

Особенность приготовления пирога в том, что его практически невозможно испортить он всегда удается. Начинка для этого пирога на кефире может быть любой.

Пирог готовится без дрожжей, раскатывания теста и из самых доступных продуктов. Тесто получается  воздушным, мягким, а начинка будет нежной и ароматной.

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука пшеничная – 200 гр;
  • кефир 2,5% – 400 гр;
  • яйца – 3шт;
  • разрыхлитель – 1 чл;
  • соль.

Для начинки:

  • яйца куриные – 4 шт;
  • лук зеленый – 100 гр;
  • масло сливочное – 50 гр;
  • соль;
  • кунжут.

Приготовление:

  1. Яйца отварите вкрутую десять минут с момента закипания. Остудите, очистите и мелко нарежьте.
  2. Лук зеленый промойте, обсушите бумажным полотенцем, измельчите.
  3. Для начинки в миске соедините яйца, лук, растопленное сливочное масло, посолите и перемешайте.
  4. Для теста яйца с солью взбейте венчиком, добавьте кефир, муку, просеянную с разрыхлителем, и хорошо перемешайте. Тесто получится, как густая сметана.
  5. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Вылейте половину теста в форму, выложите на него начинку, затем сверху распределите оставшееся тесто и посыпьте кунжутом.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета. Выньте из духовки, остудите в форме 10 минут, затем нарежьте на порционные кусочки и подайте к столу.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Готовность пирога поверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

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