Рецепт запеченного картофеля с пармезаном

Такую картошку можете подать как для домашнего ужина в качестве гарнира, так и на праздничный стол. Блюдо станет прекрасной альтернативой жареному картофелю или картофелю фри. Аппетитную, сытную и хрустящую картошку подайте к любимому соусу или к свежему салату.
Ингредиенты
- картофель
- 500 г
- сыр «пармезан»
- 100 г
- сливочное масло
- 20 г
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- паприка сладкая
- 1 ч. л.
- чеснок порошок
- 0,5 ч. л.
- прованские травы
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- Картофель вымойте. Разрежьте на половинки и надрежьте сеточкой.
- Сыр натрите на мелкой терке.
- Растопите сливочное масло, смешайте с оливковым маслом. Добавьте паприку, перец, прованские травы, чеснок и соль. Перемешайте. Смажьте картофель и посыпьте сыром. Выложите на противень.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 50 минут.
Советы:
- Сыр можно заменить на любой твердый.
- Посыпьте готовое блюдо любимой зеленью
Читайте также:
- Картофельные блинчики: отличный рецепт для завтрака
- Картофель, запеченный с сосисками, помидорами и сыром: рецепт
- Пивной сырный суп: оригинальный американский рецепт