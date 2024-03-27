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Рецепт запеченного картофеля с пармезаном

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
206 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
245
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт запеченного картофеля с пармезаном

Запеченный картофель с пармезаном / Фото: Credits

Такую картошку можете подать как для домашнего ужина в качестве гарнира, так и на праздничный стол. Блюдо станет прекрасной альтернативой жареному картофелю или картофелю фри. Аппетитную, сытную и хрустящую картошку подайте к любимому соусу или к свежему салату.

Ингредиенты

картофель
500 г
сыр «пармезан»
100 г
сливочное масло
20 г
оливковое масло
1 ст. л.
паприка сладкая
1 ч. л.
чеснок порошок
0,5 ч. л.
прованские травы
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
  1. Картофель вымойте. Разрежьте на половинки и надрежьте сеточкой.
  2. Сыр натрите на мелкой терке.
  3. Растопите сливочное масло, смешайте с оливковым маслом. Добавьте паприку, перец, прованские травы, чеснок и соль. Перемешайте. Смажьте картофель и посыпьте сыром. Выложите на противень.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 50 минут.

Советы:

  • Сыр можно заменить на любой твердый.
  • Посыпьте готовое блюдо любимой зеленью

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