Рецепт запеченного картофеля с пармезаном

Такую картошку можете подать как для домашнего ужина в качестве гарнира, так и на праздничный стол. Блюдо станет прекрасной альтернативой жареному картофелю или картофелю фри. Аппетитную, сытную и хрустящую картошку подайте к любимому соусу или к свежему салату.