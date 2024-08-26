Рецепт запеканки из баклажанов с мясным фаршем

Баклажаны с фаршем, запеченные в духовке – это превосходное блюдо для всей семьи.
Фарш отлично сочетается с баклажанами и помидорами, а сырная румяная корочка сделает запеканку очень аппетитной. Овощи выложите слоями и запеките в духовке.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- фарш куриный
- 500 г
- сыр твердый
- 200 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- помидоры
- 8 шт.
- перец черный молотый
- соль
- зелень
- Баклажаны нарежьте кружками толщиной около одного сантиметра. Посолите и оставьте на 20 минут, затем промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
- В фарш добавьте мелко нарезанный репчатый лук, перец черный молотый, соль и перемешайте.
- Твердый сыр натрите на крупную терку.
- Помидоры помойте и нарежьте кружочками.
- В форму для запекания первым слоем выложите баклажаны, затем фарш. Следующий слой – помидоры. Слои снова повторите в такой последовательности. Верхний слой должен быть помидоры.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40-45 минут, затем посыпьте сыром и отправьте еще в духовку на пять минут. Готовые запеченные баклажаны посыпьте зеленью.
Советы:
- Фарш используйте любой.
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