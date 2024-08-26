Рецепт запеканки из баклажанов с мясным фаршем

Баклажаны с фаршем, запеченные в духовке – это превосходное блюдо для всей семьи.

Фарш отлично сочетается с баклажанами и помидорами, а сырная румяная корочка сделает запеканку очень аппетитной. Овощи выложите слоями и запеките в духовке.

Ингредиенты баклажаны 2 шт. фарш куриный 500 г сыр твердый 200 г лук репчатый 1 шт. помидоры 8 шт. перец черный молотый соль зелень

Баклажаны нарежьте кружками толщиной около одного сантиметра. Посолите и оставьте на 20 минут, затем промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. В фарш добавьте мелко нарезанный репчатый лук, перец черный молотый, соль и перемешайте. Твердый сыр натрите на крупную терку. Помидоры помойте и нарежьте кружочками. В форму для запекания первым слоем выложите баклажаны, затем фарш. Следующий слой – помидоры. Слои снова повторите в такой последовательности. Верхний слой должен быть помидоры. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40-45 минут, затем посыпьте сыром и отправьте еще в духовку на пять минут. Готовые запеченные баклажаны посыпьте зеленью.

Советы:

Фарш используйте любой.

Читайте также: