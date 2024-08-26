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Рецепт запеканки из баклажанов с мясным фаршем

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
146 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1010
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт запеканки из баклажанов с мясным фаршем

Запеканка из баклажанов с мясным фаршем / Фото: Credits

Баклажаны с фаршем, запеченные в духовке – это превосходное блюдо для всей семьи.

Фарш отлично сочетается с баклажанами и помидорами, а сырная румяная корочка сделает запеканку очень аппетитной. Овощи выложите слоями и запеките в духовке.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
фарш куриный
500 г
сыр твердый
200 г
лук репчатый
1 шт.
помидоры
8 шт.
перец черный молотый
соль
зелень
  1. Баклажаны нарежьте кружками толщиной около одного сантиметра. Посолите и оставьте на 20 минут, затем промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
  2. В фарш добавьте мелко нарезанный репчатый лук, перец черный молотый, соль и перемешайте.
  3. Твердый сыр натрите на крупную терку.
  4. Помидоры помойте и нарежьте кружочками.
  5. В форму для запекания первым слоем выложите баклажаны, затем фарш. Следующий слой – помидоры. Слои снова повторите в такой последовательности. Верхний слой должен быть помидоры.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40-45 минут, затем посыпьте сыром и отправьте еще в духовку на пять минут. Готовые запеченные баклажаны посыпьте зеленью.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

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