Рецепт запеканки из цветной капусты с помидорами и сыром

Овощная запеканка – это полезное и легкое блюдо. Перед запеканием капусту нужно обязательно отварить, так она станет нежнее.
Запеканка готовится в духовке, овощи залейте смесью из молока с яйцами и посыпьте сыром. Готовится несложно, а получается вкусно и сытно.
Ингредиенты
- цветная капуста
- 600 г
- сыр твердый
- 180 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- молоко
- 200 мл
- помидоры
- 3 шт.
- смесь итальянских трав
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Цветную капусту помойте, разберите на соцветия и отварите в кипящей подсоленной воде 5-8 минут. Откиньте на дуршлаг и немного остудите.
- Для заливки: соедините яйца, перец черный молотый, смесь итальянских трав, молоко и соль. Взбейте венчиком.
- Сыр твердый натрите на крупную терку.
- Помидоры помойте и нарежьте кружками.
- В смазанную растительным маслом форму выложите капусту и залейте заливкой. Сверху выложите помидоры и посыпьте твердым сыром.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.
Советы:
- Когда будете отваривать капусту, можно добавить в воду немного куркумы для цвета.
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