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Рецепт запеканки из цветной капусты с помидорами и сыром

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
94 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
87
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт запеканки из цветной капусты с помидорами и сыром

Запеканка из цветной капусты с помидорами и сыром / Фото: Credits

Овощная запеканка – это полезное и легкое блюдо. Перед запеканием капусту нужно обязательно отварить, так она станет нежнее.

Запеканка готовится в духовке, овощи залейте смесью из молока с яйцами и посыпьте сыром. Готовится несложно, а получается вкусно и сытно.

Ингредиенты

цветная капуста
600 г
сыр твердый
180 г
яйца куриные
4 шт.
молоко
200 мл
помидоры
3 шт.
смесь итальянских трав
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Цветную капусту помойте, разберите на соцветия и отварите в кипящей подсоленной воде 5-8 минут. Откиньте на дуршлаг и немного остудите.
  2. Для заливки: соедините яйца, перец черный молотый, смесь итальянских трав, молоко и соль. Взбейте венчиком.
  3. Сыр твердый натрите на крупную терку.
  4. Помидоры помойте и нарежьте кружками.
  5. В смазанную растительным маслом форму выложите капусту и залейте заливкой. Сверху выложите помидоры и посыпьте твердым сыром.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.

Советы:

  • Когда будете отваривать капусту, можно добавить в воду немного куркумы для цвета.

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