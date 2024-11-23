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Рецепт запеканки из куриной печени

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
152 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
185
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт запеканки из куриной печени

Запеканка из куриной печени / Фото: Credits

Запеканка из куриной печени – это бюджетное, полезное и простое блюдо. Подайте с любым гарниром или овощами.

Вам понадобятся куриная печень, яйца, лук репчатый, морковь и манная крупа. Такой запеканкой вы вполне сможете удивить своих гостей.

Ингредиенты

куриная печень
1 кг
яйца куриные
3 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
манная крупа
5 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Куриную печень промойте, удалите пленку и нарежьте на кусочки. Выложите в блендер и взбейте до однородной массы. Посолите, поперчите, добавьте яйца, манную крупу, перемешайте и оставьте на 15-20 минут.
  2. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на крупную терку.
  3. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте овощи на среднем огне до золотистого цвета.
  4. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите половину печеночной массы, разровняйте лопаткой, затем обжаренные овощи и наверх остальную часть печеночной массы.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут.

Советы:

Куриную печень можно перекрутить на мясорубке.

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