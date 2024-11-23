Рецепт запеканки из куриной печени

Запеканка из куриной печени – это бюджетное, полезное и простое блюдо. Подайте с любым гарниром или овощами.
Вам понадобятся куриная печень, яйца, лук репчатый, морковь и манная крупа. Такой запеканкой вы вполне сможете удивить своих гостей.
Ингредиенты
- куриная печень
- 1 кг
- яйца куриные
- 3 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- манная крупа
- 5 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Куриную печень промойте, удалите пленку и нарежьте на кусочки. Выложите в блендер и взбейте до однородной массы. Посолите, поперчите, добавьте яйца, манную крупу, перемешайте и оставьте на 15-20 минут.
- Лук и морковь очистите. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на крупную терку.
- В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте овощи на среднем огне до золотистого цвета.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите половину печеночной массы, разровняйте лопаткой, затем обжаренные овощи и наверх остальную часть печеночной массы.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут.
Советы:
Куриную печень можно перекрутить на мясорубке.
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