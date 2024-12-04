Рецепт запеканки из макарон с индейкой

Запеканка из макарон с индейкой – беспроигрышный вариант мяса и гарнира в одной посуде, без лишних хлопот, для быстрого обеда или ужина на всю семью. В качестве основы блюда будут макароны из твердых сортов пшеницы.
В сливочной заливке из яиц, сметаны и сливок макароны с индейкой получаются нежными, сочными с аппетитной сырной корочкой.
Ингредиенты
- филе индейки
- 500 г
- макароны
- 200 г
- твердый сыр
- 120 г
- сметана
- 2 ст. л.
- помидоры
- 1 шт.
- паприка
- 1 ч. л.
- чеснок сушеный
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- яйца куриные
- 2 шт.
- сметана
- 3 ст. л.
- сливки 10%
- 150 мл.
- соль
- растительное масло
- Филе индейки нарежьте на средние кусочки. Добавьте сметану, паприку, чеснок, перец черный молотый, соль и перемешайте. Оставьте на 15 минут для маринования.
- Для заливки смешайте яйца, сметану, сливки, соль и перемешайте.
- Помидоры нарежьте на кольца.
- Твердый сыр натрите на крупную терку.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите сухие макароны, затем индейку, помидоры и залейте заливкой. Закройте фольгой и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут, за 10 минут до окончания снимите фольгу, чтобы сыр зарумянился.
Советы:
- Сметану используйте любой жирности.
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