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Рецепт запеканки из макарон с индейкой

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
266 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
233
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт запеканки из макарон с индейкой

Запеканка из макарон с индейкой / Фото: Credits

Запеканка из макарон с индейкой – беспроигрышный вариант мяса и гарнира в одной посуде, без лишних хлопот, для быстрого обеда или ужина на всю семью. В качестве основы блюда будут макароны из твердых сортов пшеницы.

В сливочной заливке из яиц, сметаны и сливок макароны с индейкой получаются нежными, сочными  с аппетитной сырной корочкой.

Ингредиенты

филе индейки
500 г
макароны
200 г
твердый сыр
120 г
сметана
2 ст. л.
помидоры
1 шт.
паприка
1 ч. л.
чеснок сушеный
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
яйца куриные
2 шт.
сметана
3 ст. л.
сливки 10%
150 мл.
соль
растительное масло
  1. Филе индейки нарежьте на средние кусочки. Добавьте сметану, паприку, чеснок, перец черный молотый, соль и перемешайте. Оставьте на 15 минут для маринования.
  2. Для заливки смешайте яйца, сметану, сливки, соль и перемешайте.
  3. Помидоры нарежьте на кольца.
  4. Твердый сыр натрите на крупную терку.
  5. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите сухие макароны, затем индейку, помидоры и залейте заливкой. Закройте фольгой и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут, за 10 минут до окончания снимите фольгу, чтобы сыр зарумянился.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

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