Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рецепт запеканки из тыквы с пастой и шпинатом

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
157
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт запеканки из тыквы с пастой и шпинатом

Запеканка из тыквы с пастой и шпинатом / Фото: Credits

Это сытное и полезное блюдо с кремовым вкусом можно заморозить и хранить в морозилке, чтобы потом разогреть и подать к столу в нужный момент.

Ингредиенты

макароны(ракушки или ригатони)
500 г
тыквенное пюре
500 г
жирные сливки
1/2 ст.
чеснок
3 зубчика
тимьян(измельченный)
3-4 веточки
красный перец
1/2 стручка
мускатный орех
щепотка
твердый сыр
250 г
сыр пармезан
120 г
шпинат
200 г
соль
свежемолотый черный перец
рикотта
150 г

1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте большую форму для выпечки антипригарным спреем.

2. Доведите большую кастрюлю с подсоленной водой до кипения. Отварите пасту до состояния аль денте, около 7 минут или половину времени, указанного на упаковке. Оставьте четверть стакана воды от пасты, затем слейте, промойте прохладной водой и отставьте в сторону.

3. В большой миске взбейте тыкву, жирные сливки и  воду, в которой варилась паста. Натрите зубчики чеснока, затем добавьте 1 чайную ложку соли, несколько щепоток перца, тимьян, хлопья красного перца и мускатный орех. Добавьте 200 г твердого сыра, половину пармезана и шпинат, затем добавьте пасту и перемешайте.

4. Переложите смесь в подготовленную форму для выпечки. Сверху посыпьте оставшимся сыром и положите сверху рикотту. Отправьте в духовку и выпекайте до образования пузырьков, 20–25 минут.

Читайте также: 

Диетическая вкуснятина! Очень простой рецепт! Кабачковая запеканка с грибами и сыром

Диетическая вкуснятина! Очень простой рецепт! Кабачковая запеканка с грибами и сыром

Похожие темы:

Следующая публикация