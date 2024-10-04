Рецепт запеканки из тыквы с пастой и шпинатом

Это сытное и полезное блюдо с кремовым вкусом можно заморозить и хранить в морозилке, чтобы потом разогреть и подать к столу в нужный момент.
Ингредиенты
- макароны(ракушки или ригатони)
- 500 г
- тыквенное пюре
- 500 г
- жирные сливки
- 1/2 ст.
- чеснок
- 3 зубчика
- тимьян(измельченный)
- 3-4 веточки
- красный перец
- 1/2 стручка
- мускатный орех
- щепотка
- твердый сыр
- 250 г
- сыр пармезан
- 120 г
- шпинат
- 200 г
- соль
- свежемолотый черный перец
- рикотта
- 150 г
1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте большую форму для выпечки антипригарным спреем.
2. Доведите большую кастрюлю с подсоленной водой до кипения. Отварите пасту до состояния аль денте, около 7 минут или половину времени, указанного на упаковке. Оставьте четверть стакана воды от пасты, затем слейте, промойте прохладной водой и отставьте в сторону.
3. В большой миске взбейте тыкву, жирные сливки и воду, в которой варилась паста. Натрите зубчики чеснока, затем добавьте 1 чайную ложку соли, несколько щепоток перца, тимьян, хлопья красного перца и мускатный орех. Добавьте 200 г твердого сыра, половину пармезана и шпинат, затем добавьте пасту и перемешайте.
4. Переложите смесь в подготовленную форму для выпечки. Сверху посыпьте оставшимся сыром и положите сверху рикотту. Отправьте в духовку и выпекайте до образования пузырьков, 20–25 минут.
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