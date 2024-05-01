Рецепт заварной лимонной паски

Блогер Оля Борачкова поделилась рецептом вкусной лимонной паски.
Ингредиенты
- молока
- 250 мл
- мука
- 550 г
- сахар
- 140 г
- живые дрожжи
- 40 г
- яйца
- 2 шт.
- желтки
- 3 шт.
- сливочное масло
- 100 г
- масло
- 1 ст. л.
- соль
- мелкая
- цедра 1 большого лимона
- лимонный курд
- изюм
- 100 г
- белок
- 50 г
- сахар
- 80 г
- миндальная мука
- 30 г
- миндальные хлопья
- К 125 мл теплого молока (не выше 30 градусов) добавить дрожжи и 1 ст. л. сахара, вымешать, накрыть и дать подойти (10-15 минут).
- Вскипятить 125 мл молока и залить им 50 г муки. Быстро перемешать и охладить.
- Добавить заварную массу к опаре, вымешать и дать еще раз подойти (10-15 минут).
- Яйца и желтки взбить с сахаром до стойкой, пышной массы.
- К опаре добавить яичную смесь и 500 г муки. Замесить тесто (до гладкого и эластичного состояния).
- Добавить масло комнатной температуры (чтобы было мягкое) и ложку масла, и еще раз хорошо вымешиваем (в комбайне мешать в общей сложности 30 минут).
- Накрыть и дать подойти час-полтора.
- Тесто, хорошо подошедшее (на видео видно) разделить на 5 порций и добавить изюм, легко обомнуть и выложить в смазанные маслом формы (у меня бумажные, диаметром 8,5 см.).
- Дать тесту снова хорошо подойти (30 минут).
- Приготовить франжипан: вымешать ложкой белок, сахар и муку и аккуратно выложить (желательно кондитерским мешком) на паску, посыпать миндалем.
- Выпекать в предварительно разогретой духовке до 180 градусов, а затем убавить до 160 градусов (режим верх-низ без конвекции).
- Выпекать примерно 40 минут.
- Охладить, затем начинить лимонным курдом.
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