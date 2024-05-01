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Рецепт заварной лимонной паски

Время готовки
3 часа
Пищевая ценность на 100 г
367 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт заварной лимонной паски

Заварной лимонный кулич / Фото: Credits

Блогер Оля Борачкова поделилась рецептом вкусной лимонной паски.

Ингредиенты

молока
250 мл
мука
550 г
сахар
140 г
живые дрожжи
40 г
яйца
2 шт.
желтки
3 шт.
сливочное масло
100 г
масло
1 ст. л.
соль
мелкая
цедра 1 большого лимона
лимонный курд
изюм
100 г
белок
50 г
сахар
80 г
миндальная мука
30 г
миндальные хлопья
  1. К 125 мл теплого молока (не выше 30 градусов) добавить дрожжи и 1 ст. л. сахара, вымешать, накрыть и дать подойти (10-15 минут).
  2. Вскипятить 125 мл молока и залить им 50 г муки. Быстро перемешать и охладить.
  3. Добавить заварную массу к опаре, вымешать и дать еще раз подойти (10-15 минут).
  4. Яйца и желтки взбить с сахаром до стойкой, пышной массы.
  5. К опаре добавить яичную смесь и 500 г муки. Замесить тесто (до гладкого и эластичного состояния).
  6. Добавить масло комнатной температуры (чтобы было мягкое) и ложку масла, и еще раз хорошо вымешиваем (в комбайне мешать в общей сложности 30 минут).
  7. Накрыть и дать подойти час-полтора.
  8. Тесто, хорошо подошедшее (на видео видно) разделить на 5 порций и добавить изюм, легко обомнуть и выложить в смазанные маслом формы (у меня бумажные, диаметром 8,5 см.).
  9. Дать тесту снова хорошо подойти (30 минут).
  10. Приготовить франжипан: вымешать ложкой белок, сахар и муку и аккуратно выложить (желательно кондитерским мешком) на паску, посыпать миндалем.
  11. Выпекать в предварительно разогретой духовке до 180 градусов, а затем убавить до 160 градусов (режим верх-низ без конвекции).
  12. Выпекать примерно 40 минут.
  13. Охладить, затем начинить лимонным курдом.

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