Рецепт жареной целой цветной капусты с мисо и горчицей

Цветная капуста, приготовленная таким образом, может быть самостоятельной закуской или гарниром.

Выбирайте средний или большой качан цветной капусты и готовьте вместе с молодыми листьями.

Ингредиенты цветная капуста 1 кочан масло авокадо 50 мл куриный или овощной бульон 50 мл чеснок 2 зубчика паста мисо 1 ст. л. зернистая дижонская горчица 1 ст. л. винный уксус 1 ч. л. соль

1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень пергаментом.

2. Вымойте цветную капусту и слейте воду. Удалите большую часть листьев и выньте часть сердцевины, стараясь не срезать части, соединяющие соцветия (вам нужно, чтобы они остались целыми).

3. В большой миске взбейте вместе масло, бульон, измельченный чеснок, мисо, горчицу, уксус и соль. Положите цветную капусту в миску и руками переверните ее и вотрите маринад в маленькие уголки и щели сверху.

4. Поместите цветную капусту вертикально на противень; оставьте оставшийся маринад. Запекайте, смазав цветную капусту оставшимся маринадом в середине приготовления, пока она не станет мягкой, но не размякнет (деревянная шпажка должна легко проходить), 50–60 минут, в зависимости от размера. Для более запеченной корочки поместите цветную капусту под гриль на пару минут. Слегка остудите, затем разрежьте цветную капусту на четвертинки.

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