Рецепт жареной целой цветной капусты с мисо и горчицей

Цветная капуста, приготовленная таким образом, может быть самостоятельной закуской или гарниром.
Выбирайте средний или большой качан цветной капусты и готовьте вместе с молодыми листьями.
Ингредиенты
- цветная капуста
- 1 кочан
- масло авокадо
- 50 мл
- куриный или овощной бульон
- 50 мл
- чеснок
- 2 зубчика
- паста мисо
- 1 ст. л.
- зернистая дижонская горчица
- 1 ст. л.
- винный уксус
- 1 ч. л.
- соль
1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень пергаментом.
2. Вымойте цветную капусту и слейте воду. Удалите большую часть листьев и выньте часть сердцевины, стараясь не срезать части, соединяющие соцветия (вам нужно, чтобы они остались целыми).
3. В большой миске взбейте вместе масло, бульон, измельченный чеснок, мисо, горчицу, уксус и соль. Положите цветную капусту в миску и руками переверните ее и вотрите маринад в маленькие уголки и щели сверху.
4. Поместите цветную капусту вертикально на противень; оставьте оставшийся маринад. Запекайте, смазав цветную капусту оставшимся маринадом в середине приготовления, пока она не станет мягкой, но не размякнет (деревянная шпажка должна легко проходить), 50–60 минут, в зависимости от размера. Для более запеченной корочки поместите цветную капусту под гриль на пару минут. Слегка остудите, затем разрежьте цветную капусту на четвертинки.
Читайте также:
- Маринованная капуста со свеклой: очень простой рецепт
- Как приготовить стейки из капусты с куриным филе в духовке
- Капуста по-корейски: рецепт пикантной закуски