Рецепт знаменитого чизкейка из сериала "Друзья"

Все фанаты сериала "Друзья" точно помнят 11 серию 7 сезона, в которой Рэйчел и Чендлер съедают божественный сырный пирог, предназначавшийся соседке по имени мисси Брейвермен, которая жила этажом ниже.
Украинский блогер Татьяна Клочко решила воссоздать это культовое блюдо, а рецепт взяла из книги "Друзья. Официальная кулинарная книга".
Видео приготовления этого чизкейка и пошаговой инструкцией девушка поделилась в TikTok в своем блоге Tetianka cooks.
Корж:
- 100 г печенья
- 65 г миндальных орехов
- 55 г сливочное масла
- 2 ст. л. сахара
- ¼ ч.л. мускатного ореха
Начинка:
- 900 г крем-сыра
- 3 яйца
- палочки ванили
- 200 г сахара
- сок 1 лимона
Крем:
- 480 г сметаны
- 50 г сахара
- палочка ванили
Приготовление:
Поместите все сухие ингредиенты для коржа в блендер и перебейте. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте.
Выложите смесь на смазанную маслом форму и разровняйте по дну. Поставьте форму в разогретую до 175 градусов духовку на 10-15 минут.
Пока корж запекается взбейте миксером до однородной массы все ингредиенты для начинки. Затем на корж вылейте массу и поставьте опять записаться в духовку разогретую до 160 градусов на 60-80 минут.
Когда чизкейк гоотов, достаньте из духовки и выложите на верх сметанный крем. Поставьте чизкейк опять в духовку на 10 минут, затем достаньте, дайте остыть и поставьте в холодильник на ночь.
Утром сними из пирога форму и наслаждайтесь.
@tetianka.cooks Забула додати кадр де вижимаю сік лимона у начинку, але думаю ви і самі здогадались #рецепти #їжа #ґік #foodtiktok #food #recipe #tetiankacooks ♬ Hot N Cold - Katy Perry
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