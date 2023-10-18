Рецепт знаменитого чизкейка из сериала "Друзья"

Все фанаты сериала "Друзья" точно помнят 11 серию 7 сезона, в которой Рэйчел и Чендлер съедают божественный сырный пирог, предназначавшийся соседке по имени мисси Брейвермен, которая жила этажом ниже.

Украинский блогер Татьяна Клочко решила воссоздать это культовое блюдо, а рецепт взяла из книги "Друзья. Официальная кулинарная книга".

Видео приготовления этого чизкейка и пошаговой инструкцией девушка поделилась в TikTok в своем блоге Tetianka cooks.

Корж:

100 г печенья

65 г миндальных орехов

55 г сливочное масла

2 ст. л. сахара

¼ ч.л. мускатного ореха

Начинка:

900 г крем-сыра

3 яйца

палочки ванили

200 г сахара

сок 1 лимона

Крем:

480 г сметаны

50 г сахара

палочка ванили

Приготовление:

Поместите все сухие ингредиенты для коржа в блендер и перебейте. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте.

Выложите смесь на смазанную маслом форму и разровняйте по дну. Поставьте форму в разогретую до 175 градусов духовку на 10-15 минут.

Пока корж запекается взбейте миксером до однородной массы все ингредиенты для начинки. Затем на корж вылейте массу и поставьте опять записаться в духовку разогретую до 160 градусов на 60-80 минут.

Когда чизкейк гоотов, достаньте из духовки и выложите на верх сметанный крем. Поставьте чизкейк опять в духовку на 10 минут, затем достаньте, дайте остыть и поставьте в холодильник на ночь.

Утром сними из пирога форму и наслаждайтесь.

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