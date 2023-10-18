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Рецепт знаменитого чизкейка из сериала "Друзья"

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
35
Время на прочтение
2 мин
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Рецепт знаменитого чизкейка из сериала "Друзья"

Кадр из сериала "Друзья"

Все фанаты сериала "Друзья" точно помнят 11 серию 7 сезона, в которой Рэйчел и Чендлер съедают божественный сырный пирог, предназначавшийся соседке по имени мисси Брейвермен, которая жила этажом ниже.

Украинский блогер Татьяна Клочко решила воссоздать это культовое блюдо, а рецепт взяла из книги "Друзья. Официальная кулинарная книга".

Видео приготовления этого чизкейка и пошаговой инструкцией девушка поделилась в TikTok в своем блоге Tetianka cooks.

Корж:

  • 100 г печенья
  • 65 г миндальных орехов
  • 55 г сливочное масла
  • 2 ст. л. сахара
  • ¼ ч.л. мускатного ореха

Начинка: 

  • 900 г крем-сыра
  • 3 яйца
  • палочки ванили
  • 200 г сахара
  • сок 1 лимона

Крем:

  • 480 г сметаны
  • 50 г сахара
  • палочка ванили

Приготовление:

Поместите все сухие ингредиенты для коржа в блендер и перебейте. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте.

Выложите смесь на смазанную маслом форму и разровняйте по дну. Поставьте форму в разогретую до 175 градусов духовку на 10-15 минут.

Пока корж запекается взбейте миксером до однородной массы все ингредиенты для начинки. Затем на корж вылейте массу и поставьте опять записаться в духовку разогретую до 160 градусов на 60-80 минут.

Когда чизкейк гоотов, достаньте из духовки и выложите на верх сметанный крем. Поставьте чизкейк опять в духовку на 10 минут, затем достаньте, дайте остыть и поставьте в холодильник на ночь.

Утром сними из пирога форму и наслаждайтесь.

@tetianka.cooks Забула додати кадр де вижимаю сік лимона у начинку, але думаю ви і самі здогадались #рецепти #їжа #ґік #foodtiktok #food #recipe #tetiankacooks ♬ Hot N Cold - Katy Perry

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Дата публикации
Просмотры
35
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