Рецепты блюд из семги для новогоднего стола

С норвежской семгой можно приготовить блюда для праздничного стола без лишних усилий. Эту рыбу легко и просто готовить, а ее вкус непременно порадует вас и ваших гостей.
Рулеты из норвежской семги
Ингредиенты (на 4 порции):
- 400 г филе свежей норвежской семги без кожи и костей
- 20 помидоров черри
- 15 каперсов
- 30 г грецких орехов
- 1 сладкая луковица
- Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
Помидоры черри разрезать пополам. Орехи слегка обжарить на сковороде без добавления масла, остудить и мелко порубить. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистой корочки. Ингредиенты для начинки перемешать. Филе семги разрезать на 2 части, а затем разрезать пластинами толщиной не более 1 см. Рыбу поперчить и посолить, выложить начинку и завернуть ее внутрь, закрепив рулет деревянными шпажками. Семгу запекать в духовке при температуре 170 градусов, примерно 20 минут. Блюдо подавать с отварными овощами или рисом.
Роллы с норвежской семгой, маскарпоне, авокадо и луком-шнитт
Ингредиенты (на 4 порции):
- 300 г филе слабосоленой норвежской семги без кожи и костей
- 100 г маскарпоне
- 1 уп рисовой бумаги
- 1 авокадо
Способ приготовления:
Авокадо очистить от кожуры, удалить сердцевину, нарезать тонкими и небольшими кусочками. Филе семги нарезать тонкими ломтиками, каждый из которых плотно смазать маскарпоне. На край выложить кусочек авокадо и завернуть в рулет. Рисовую бумагу слегка смочить и обернуть рулет, перевязав луком-шнитт.
Канапе из шпинатных блинов с муссом из норвежской семги
Ингредиенты (на 4 порции):
- 200 г слабосоленой норвежской семги
- 360 мл молока
- 200 мл воды
- 50 мл растительное масло
- 70 г сахара
- 10 г соли
- 210 г муки
- 3 яйца
- 100 г шпината
- 100 г сыра сливочного сыра ("Филадельфия")
- 100 г сливочного масла
Способ приготовления:
Для приготовления теста необходимо смешать молоко, воду, масло, сахар, соль, муку и яйца и замесить. Листья шпината измельчить с помощью блендера и добавить в тесто. Приготовить блины. Семгу измельчить с помощью блендера и смешать со сливочным сыром и сливочным маслом до получения однородной массы. Слой за слоем намазать блины муссом, поместить в холодильник на 30 минут, затем нарезать на порционные ломтики.
Елена Решетова
Читайте также: Рецепты закусок для новогоднего стола