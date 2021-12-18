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Рецепты блюд из семги для новогоднего стола

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Рецепты блюд из семги для новогоднего стола

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С норвежской семгой можно приготовить блюда для праздничного стола без лишних усилий.  Эту рыбу легко и просто готовить, а ее вкус непременно порадует вас и ваших гостей.

Рулеты из норвежской семги

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 400 г филе свежей норвежской семги без кожи и костей
  • 20 помидоров черри
  • 15 каперсов
  • 30 г грецких орехов
  • 1 сладкая луковица
  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Помидоры черри разрезать пополам. Орехи слегка обжарить на сковороде без добавления масла, остудить и мелко порубить. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистой корочки. Ингредиенты для начинки перемешать. Филе семги разрезать на 2 части, а затем разрезать пластинами толщиной не более 1 см. Рыбу поперчить и посолить, выложить начинку и завернуть ее внутрь, закрепив рулет деревянными шпажками. Семгу запекать в духовке при температуре 170 градусов, примерно 20 минут. Блюдо подавать с отварными овощами или рисом.

Роллы с норвежской семгой, маскарпоне, авокадо и луком-шнитт

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 300 г филе слабосоленой норвежской семги без кожи и костей
  • 100 г маскарпоне
  • 1 уп рисовой бумаги
  • 1 авокадо

Способ приготовления:

Авокадо очистить от кожуры, удалить сердцевину, нарезать тонкими и небольшими кусочками. Филе семги нарезать тонкими ломтиками, каждый из которых плотно смазать маскарпоне. На край выложить кусочек авокадо и завернуть в рулет. Рисовую бумагу слегка смочить и обернуть рулет, перевязав луком-шнитт.

© Credits
Credits

Канапе из шпинатных блинов с муссом из норвежской семги

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 200 г слабосоленой норвежской семги
  • 360 мл молока
  • 200 мл воды
  • 50 мл растительное  масло
  • 70 г сахара
  • 10 г соли
  • 210 г муки
  • 3 яйца
  • 100 г шпината
  • 100 г сыра сливочного сыра ("Филадельфия")
  • 100 г сливочного масла

Способ приготовления:

Для приготовления теста необходимо смешать молоко, воду, масло, сахар, соль, муку и яйца и замесить. Листья шпината измельчить с помощью блендера и добавить в тесто. Приготовить блины. Семгу измельчить с помощью блендера и смешать со сливочным сыром и сливочным маслом до получения однородной массы. Слой за слоем намазать блины муссом, поместить в холодильник на 30 минут, затем нарезать на порционные ломтики.

Елена Решетова

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