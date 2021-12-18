Рецепты блюд из семги для новогоднего стола

С норвежской семгой можно приготовить блюда для праздничного стола без лишних усилий. Эту рыбу легко и просто готовить, а ее вкус непременно порадует вас и ваших гостей.

Рулеты из норвежской семги

Ингредиенты (на 4 порции):

400 г филе свежей норвежской семги без кожи и костей

20 помидоров черри

15 каперсов

30 г грецких орехов

1 сладкая луковица

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

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Помидоры черри разрезать пополам. Орехи слегка обжарить на сковороде без добавления масла, остудить и мелко порубить. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистой корочки. Ингредиенты для начинки перемешать. Филе семги разрезать на 2 части, а затем разрезать пластинами толщиной не более 1 см. Рыбу поперчить и посолить, выложить начинку и завернуть ее внутрь, закрепив рулет деревянными шпажками. Семгу запекать в духовке при температуре 170 градусов, примерно 20 минут. Блюдо подавать с отварными овощами или рисом.

Роллы с норвежской семгой, маскарпоне, авокадо и луком-шнитт

Ингредиенты (на 4 порции):

300 г филе слабосоленой норвежской семги без кожи и костей

100 г маскарпоне

1 уп рисовой бумаги

1 авокадо

Способ приготовления:

Авокадо очистить от кожуры, удалить сердцевину, нарезать тонкими и небольшими кусочками. Филе семги нарезать тонкими ломтиками, каждый из которых плотно смазать маскарпоне. На край выложить кусочек авокадо и завернуть в рулет. Рисовую бумагу слегка смочить и обернуть рулет, перевязав луком-шнитт.

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Канапе из шпинатных блинов с муссом из норвежской семги

Ингредиенты (на 4 порции):

200 г слабосоленой норвежской семги

360 мл молока

200 мл воды

50 мл растительное масло

70 г сахара

10 г соли

210 г муки

3 яйца

100 г шпината

100 г сыра сливочного сыра ("Филадельфия")

100 г сливочного масла

Способ приготовления:

Для приготовления теста необходимо смешать молоко, воду, масло, сахар, соль, муку и яйца и замесить. Листья шпината измельчить с помощью блендера и добавить в тесто. Приготовить блины. Семгу измельчить с помощью блендера и смешать со сливочным сыром и сливочным маслом до получения однородной массы. Слой за слоем намазать блины муссом, поместить в холодильник на 30 минут, затем нарезать на порционные ломтики.

Елена Решетова

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