- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 2 мин
Рецепт блинов с халвой — как приготовить сладкий трендовый десерт с TikTok
Забудьте о банальных начинках, эти блины с халвой — нежные, ароматные и неожиданно изысканные. Если вы еще не пробовали такое сочетание, самое время исправить это.
Блины — это классика, которая никогда не выходит из моды. Они универсальны, ведь могут быть солеными, сладкими, минималистичными или праздничными. Однако иногда хочется чего-то нового, знакомого по форме, но с неожиданным акцентом, именно о таком рецепте рассказали на страницеБуде смачно разом.
Ингредиенты
Для теста
яйца 3 шт.
молоко 500 мл
сахар 2 ст. л
соль
мука 220 г
масло 2 ст. л
Для начинки
халва 200 г
Для запекания
сливочное масло 10 г
Приготовление
В большой миске взбейте яйца с сахаром и солью.
Добавьте молоко и масло, и перемешайте до однородности.
Постепенно всыпайте муку, постоянно помешивайте, чтобы избежать комочков. Тесто должно быть жидким, но не водянистым — консистенция сливок.
Накройте миску полотенцем и оставьте тесто «отдохнуть» 10 мин. Это поможет клейковине активироваться и блины будут более эластичными.
Разогрейте сковороду, лучше с антипригарным покрытием.
Налейте небольшое количество теста, распределите его тонким слоем и жарьте блинчик с обеих сторон до нежного золотистого цвета.
Повторите процесс, пока не используете все тесто.
Измельчите халву ножом или разомните вилкой.
На каждый блинчик выложите равномерный слой начинки и аккуратно сверните рулетом, сложите конвертом или придайте желаемую форму.
Смажьте форму сливочным маслом и выложите блины плотно друг к другу.
По желанию смажьте их сверху тонким слоем масла для красивой корочки.
Запекайте при 180°C в течение 10-15 мин, пока верх не станет золотистым и немного хрустящим.
Подача
посыпьте блины сахарной пудрой
добавьте свежие ягоды или кусочки груши
полейте медом или карамельным соусом
подайте с шариком ванильного мороженого
Теплые блины с халвой хорошо сочетаются с чашкой черного кофе или ароматного чая.
Блины с халвой — это неожиданное, но гармоничное сочетание традиционной украинской кухни и восточной сладкой классики. Они легко готовятся, имеют эффектный выглядят и на вкус по-особенному тепло.