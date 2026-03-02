ТСН в социальных сетях

Рецепт блинов с халвой — как приготовить сладкий трендовый десерт с TikTok

Забудьте о банальных начинках, эти блины с халвой — нежные, ароматные и неожиданно изысканные. Если вы еще не пробовали такое сочетание, самое время исправить это.

Блины с халвой tiktok.com_@bude_smachno_razom

Блины — это классика, которая никогда не выходит из моды. Они универсальны, ведь могут быть солеными, сладкими, минималистичными или праздничными. Однако иногда хочется чего-то нового, знакомого по форме, но с неожиданным акцентом, именно о таком рецепте рассказали на страницеБуде смачно разом.

Ингредиенты

Для теста

  • яйца 3 шт.

  • молоко 500 мл

  • сахар 2 ст. л

  • соль

  • мука 220 г

  • масло 2 ст. л

Для начинки

  • халва 200 г

Для запекания

  • сливочное масло 10 г

Приготовление

  1. В большой миске взбейте яйца с сахаром и солью.

  2. Добавьте молоко и масло, и перемешайте до однородности.

  3. Постепенно всыпайте муку, постоянно помешивайте, чтобы избежать комочков. Тесто должно быть жидким, но не водянистым — консистенция сливок.

  4. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто «отдохнуть» 10 мин. Это поможет клейковине активироваться и блины будут более эластичными.

  5. Разогрейте сковороду, лучше с антипригарным покрытием.

  6. Налейте небольшое количество теста, распределите его тонким слоем и жарьте блинчик с обеих сторон до нежного золотистого цвета.

  7. Повторите процесс, пока не используете все тесто.

  8. Измельчите халву ножом или разомните вилкой.

  9. На каждый блинчик выложите равномерный слой начинки и аккуратно сверните рулетом, сложите конвертом или придайте желаемую форму.

  10. Смажьте форму сливочным маслом и выложите блины плотно друг к другу.

  11. По желанию смажьте их сверху тонким слоем масла для красивой корочки.

  12. Запекайте при 180°C в течение 10-15 мин, пока верх не станет золотистым и немного хрустящим.

Подача

  • посыпьте блины сахарной пудрой

  • добавьте свежие ягоды или кусочки груши

  • полейте медом или карамельным соусом

  • подайте с шариком ванильного мороженого

Теплые блины с халвой хорошо сочетаются с чашкой черного кофе или ароматного чая.

Блины с халвой — это неожиданное, но гармоничное сочетание традиционной украинской кухни и восточной сладкой классики. Они легко готовятся, имеют эффектный выглядят и на вкус по-особенному тепло.

