Блины — это классика, которая никогда не выходит из моды. Они универсальны, ведь могут быть солеными, сладкими, минималистичными или праздничными. Однако иногда хочется чего-то нового, знакомого по форме, но с неожиданным акцентом, именно о таком рецепте рассказали на страницеБуде смачно разом.

Ингредиенты

Для теста

яйца 3 шт.

молоко 500 мл

сахар 2 ст. л

соль

мука 220 г

масло 2 ст. л

Для начинки

халва 200 г

Для запекания

сливочное масло 10 г

Приготовление

В большой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте молоко и масло, и перемешайте до однородности. Постепенно всыпайте муку, постоянно помешивайте, чтобы избежать комочков. Тесто должно быть жидким, но не водянистым — консистенция сливок. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто «отдохнуть» 10 мин. Это поможет клейковине активироваться и блины будут более эластичными. Разогрейте сковороду, лучше с антипригарным покрытием. Налейте небольшое количество теста, распределите его тонким слоем и жарьте блинчик с обеих сторон до нежного золотистого цвета. Повторите процесс, пока не используете все тесто. Измельчите халву ножом или разомните вилкой. На каждый блинчик выложите равномерный слой начинки и аккуратно сверните рулетом, сложите конвертом или придайте желаемую форму. Смажьте форму сливочным маслом и выложите блины плотно друг к другу. По желанию смажьте их сверху тонким слоем масла для красивой корочки. Запекайте при 180°C в течение 10-15 мин, пока верх не станет золотистым и немного хрустящим.

Подача

посыпьте блины сахарной пудрой

добавьте свежие ягоды или кусочки груши

полейте медом или карамельным соусом

подайте с шариком ванильного мороженого

Теплые блины с халвой хорошо сочетаются с чашкой черного кофе или ароматного чая.

Блины с халвой — это неожиданное, но гармоничное сочетание традиционной украинской кухни и восточной сладкой классики. Они легко готовятся, имеют эффектный выглядят и на вкус по-особенному тепло.