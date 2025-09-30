ТСН в социальных сетях

Рецепты
31
1 мин

Рецепт быстрой закуски из помидоров с болгарским перцем, чесноком и зеленью

Приготовьте быструю закуску из помидоров, которая украсит и дополнит ваш стол и в будни, и в праздники.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
50 минут
33 ккал
Быстрая закуска из помидоров с болгарским перцем чесноком и зеленью

Быстрая закуска из помидоров с болгарским перцем чесноком и зеленью / © Credits

Нужно только нарезать овощи, зелень, добавить специи, перемешать и дать промариноваться 30 минут.

Ингредиенты

помидоры
700 г
перец болгарский
1 шт.
чеснок
4 зубчика
паприка молотая
0,5 ч. л.
сахар
1,5 ч. л.
оливковое масло
4 ст. л.
соль
1 ч. л.
перец черный молотый
базилик
петрушка

  1. Помидоры помойте и нарежьте на 4-6 частей.

  2. Зелень промойте под проточной водой и измельчите.

  3. Болгарский перец очистите от плодоножки и семян, нарежьте на кусочки.

  4. Чеснок очистите.

  5. В чашу блендера выложите перец болгарский, чеснок, пробейте до однородной массы и выложите к помидорам.

  6. Добавьте паприку, сахар, соль, перец черный молотый, оливковое масло, зелень и перемешайте.

  7. Переложите в стеклянную емкость, накройте крышкой и отправьте в холодильник на 30 минут.

Советы:

  • Зелень, специи используйте по своему вкусу.

Следующая публикация

