- Категория
- Рецепты
Рецепт быстрой закуски из помидоров с болгарским перцем, чесноком и зеленью
Приготовьте быструю закуску из помидоров, которая украсит и дополнит ваш стол и в будни, и в праздники.
Нужно только нарезать овощи, зелень, добавить специи, перемешать и дать промариноваться 30 минут.
Ингредиенты
- помидоры
- 700 г
- перец болгарский
- 1 шт.
- чеснок
- 4 зубчика
- паприка молотая
- 0,5 ч. л.
- сахар
- 1,5 ч. л.
- оливковое масло
- 4 ст. л.
- соль
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
-
- базилик
-
- петрушка
-
Помидоры помойте и нарежьте на 4-6 частей.
Зелень промойте под проточной водой и измельчите.
Болгарский перец очистите от плодоножки и семян, нарежьте на кусочки.
Чеснок очистите.
В чашу блендера выложите перец болгарский, чеснок, пробейте до однородной массы и выложите к помидорам.
Добавьте паприку, сахар, соль, перец черный молотый, оливковое масло, зелень и перемешайте.
Переложите в стеклянную емкость, накройте крышкой и отправьте в холодильник на 30 минут.
Советы:
Зелень, специи используйте по своему вкусу.