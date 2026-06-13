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Рецепт cалата из свеклы, тунца, кукурузы и маринованных грибов
Приготовьте вкусный, полезный салат на скорую руку, который отлично подойдет к праздничному столу или просто к обеду или ужину.
Блюдо готовится из простых продуктов, без майонеза, получается красивым и аппетитным.
Ингредиенты
- свекла
- 2 шт.
- тунец консервированный
- 1 банка
- кукуруза консервированная
- 150 г
- грибы маринованные
- 170 г
- лук репчатый красный
- 0,5 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- масло оливковое
- 3 ст. л.
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- горчица французская
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
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- укроп
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- соль
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Свеклу помойте, залейте водой и варите на среднем огне 40-60 минут при закрытой крышке.
Остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок натрите на мелкой терке.
Маринованные грибы нарежьте небольшими пластинами.
С тунца и кукурузы слейте жидкость.
Тунец разомните слегка вилкой.
Для заправки в миску влейте масло оливковое, добавьте чеснок, лимонный сок, горчицу, укроп, перец черный молотый, соль и перемешайте.
В салатник выложите свеклу, тунец, кукурузу, грибы маринованные, лук, влейте заправку и перемешайте.
Советы:
Маринованные грибы используйте любые.