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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
12
Время на прочтение
1 мин

Рецепт cалата из свеклы, тунца, кукурузы и маринованных грибов

Приготовьте вкусный, полезный салат на скорую руку, который отлично подойдет к праздничному столу или просто к обеду или ужину.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
85 ккал
Комментарии
Салат из свеклы тунца кукурузы и маринованных грибов

Салат из свеклы, тунца, кукурузы и маринованных грибов / © Credits

Блюдо готовится из простых продуктов, без майонеза, получается красивым и аппетитным.

Ингредиенты

свекла
2 шт.
тунец консервированный
1 банка
кукуруза консервированная
150 г
грибы маринованные
170 г
лук репчатый красный
0,5 шт.
чеснок
1 зубчик
масло оливковое
3 ст. л.
лимонный сок
1 ст. л.
горчица французская
1 ч. л.
перец черный молотый
укроп
соль

  1. Свеклу помойте, залейте водой и варите на среднем огне 40-60 минут при закрытой крышке.

  2. Остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками.

  3. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок натрите на мелкой терке.

  4. Маринованные грибы нарежьте небольшими пластинами.

  5. С тунца и кукурузы слейте жидкость.

  6. Тунец разомните слегка вилкой.

  7. Для заправки в миску влейте масло оливковое, добавьте чеснок, лимонный сок, горчицу, укроп, перец черный молотый, соль и перемешайте.

  8. В салатник выложите свеклу, тунец, кукурузу, грибы маринованные, лук, влейте заправку и перемешайте.

Советы:

  • Маринованные грибы используйте любые.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
12
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