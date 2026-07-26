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Рецепт чесночного хлеба с курицей Alfredo, покоривший соцсети
Хрустящий итальянский хлеб, сочная курица, сливочный соус Alfredo и тягучая моцарелла — именно так выглядит блюдо, которое в последние недели собирает тысячи восторженных отзывов в соцсетях.
Иногда достаточно всего одного рецепта, чтобы захотелось включить духовку. Именно так и произошло с чесночным хлебом с курицей Альфредо — аппетитной комбинацией, которая стремительно набирает популярность в соцсетях. На странице iramsfoodstory рассказали о рецепте, который легко превратит обычный ужин в ресторанное «мероприятие».
Секрет успеха прост — привычные ингредиенты, насыщенный вкус и потрясающая сырная корочка. Такой хлеб можно подать в качестве сытного ужина, закуски для компании или даже альтернативы домашней пицце.
Ингредиенты
Для курицы
куриное филе без кожи и костей — 450 г
соль
копченая паприка — 1 ст. л.
чесночная приправа — 1 ст. л
чёрный перец — 1 ч. л
луковая приправа — 1 ч. л
топленое масло или растительное масло — 2 ст. л
Для соуса Alfredo
свежий измельчённый чеснок — 2 ст. л.
сливочное масло — 2 ст. л
жирные сливки без сахара — 240 мл
соль
чёрный перец — 1 ч. л
свеженатертый пармезан — 50–60 г
Для чесночного масла
мягкое сливочное масло — 100 г
мелко нарезанный свежий чеснок — 1 ст. л.
измельченная петрушка — 1 ст. л
соль — щепотка
Для составления
батон или буханка итальянского хлеба — 1 шт.
тертая моцарелла — примерно 1 стакан
свежая петрушка
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 °C.
Куриное филе просушите бумажным полотенцем, при необходимости слегка отбейте до одинаковой толщины.
Приправьте солью, копченой паприкой, чесночной и луковой приправами и черным перцем с обеих сторон.
На среднем огне разогрейте топленое масло или растительное масло и обжарьте курицу примерно по 4–5 минут с каждой стороны, пока внутренняя температура не достигнет 74°C.
Готовое мясо нарежьте ломтиками.
Тем временем приготовьте соус: растопите сливочное масло, добавьте свежий чеснок и обжаривайте только до появления аромата.
Влейте сливки, доведите до легкого кипения и постепенно всыпьте натертый пармезан.
Посолите, поперчите и готовьте на небольшом огне, пока соус не станет густым и кремообразным.
Для чесночного масла смешайте мягкое сливочное масло со свежим чесноком, петрушкой и щепоткой соли.
Разрежьте итальянский хлеб вдоль пополам и щедро смажьте его чесночным маслом.
Затем выложите слой соуса Alfredo, посыпьте моцареллой, сверху разложите кусочки курицы, добавьте еще немного соуса и украсьте петрушкой.
Запекайте 20–25 минут, пока хлеб не станет хрустящим, а сыр — золотистым и тягучим.
Подавайте горячим, а остатки соуса Альфредо используйте в качестве дополнения, так блюдо станет ещё более сливочным и насыщенным.
Чесночный хлеб с курицей Alfredo — это рецепт, в котором сочетаются хрустящая корочка, сочная курица, аромат чеснока, много расплавленного сыра и нежный сливочный соус. Неудивительно, что именно это блюдо стало вирусным в соцсетях.