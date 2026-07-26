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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
47
Время на прочтение
2 мин

Рецепт чесночного хлеба с курицей Alfredo, покоривший соцсети

Хрустящий итальянский хлеб, сочная курица, сливочный соус Alfredo и тягучая моцарелла — именно так выглядит блюдо, которое в последние недели собирает тысячи восторженных отзывов в соцсетях.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Чесночный хлеб с курицей по-альфредо tiktok.com/@iramsfoodstory

Чесночный хлеб с курицей по-альфредо tiktok.com/@iramsfoodstory

Иногда достаточно всего одного рецепта, чтобы захотелось включить духовку. Именно так и произошло с чесночным хлебом с курицей Альфредо — аппетитной комбинацией, которая стремительно набирает популярность в соцсетях. На странице iramsfoodstory рассказали о рецепте, который легко превратит обычный ужин в ресторанное «мероприятие».

Секрет успеха прост — привычные ингредиенты, насыщенный вкус и потрясающая сырная корочка. Такой хлеб можно подать в качестве сытного ужина, закуски для компании или даже альтернативы домашней пицце.

Чесночный хлеб с курицей по-альфредо tiktok.com/@iramsfoodstory

Чесночный хлеб с курицей по-альфредо tiktok.com/@iramsfoodstory

Ингредиенты

Для курицы

  • куриное филе без кожи и костей — 450 г

  • соль

  • копченая паприка — 1 ст. л.

  • чесночная приправа — 1 ст. л

  • чёрный перец — 1 ч. л

  • луковая приправа — 1 ч. л

  • топленое масло или растительное масло — 2 ст. л

Для соуса Alfredo

  • свежий измельчённый чеснок — 2 ст. л.

  • сливочное масло — 2 ст. л

  • жирные сливки без сахара — 240 мл

  • соль

  • чёрный перец — 1 ч. л

  • свеженатертый пармезан — 50–60 г

Для чесночного масла

  • мягкое сливочное масло — 100 г

  • мелко нарезанный свежий чеснок — 1 ст. л.

  • измельченная петрушка — 1 ст. л

  • соль — щепотка

Для составления

  • батон или буханка итальянского хлеба — 1 шт.

  • тертая моцарелла — примерно 1 стакан

  • свежая петрушка

Чесночный хлеб с курицей по-альфредо tiktok.com/@iramsfoodstory

Чесночный хлеб с курицей по-альфредо tiktok.com/@iramsfoodstory

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 °C.

  2. Куриное филе просушите бумажным полотенцем, при необходимости слегка отбейте до одинаковой толщины.

  3. Приправьте солью, копченой паприкой, чесночной и луковой приправами и черным перцем с обеих сторон.

  4. На среднем огне разогрейте топленое масло или растительное масло и обжарьте курицу примерно по 4–5 минут с каждой стороны, пока внутренняя температура не достигнет 74°C.

  5. Готовое мясо нарежьте ломтиками.

  6. Тем временем приготовьте соус: растопите сливочное масло, добавьте свежий чеснок и обжаривайте только до появления аромата.

  7. Влейте сливки, доведите до легкого кипения и постепенно всыпьте натертый пармезан.

  8. Посолите, поперчите и готовьте на небольшом огне, пока соус не станет густым и кремообразным.

  9. Для чесночного масла смешайте мягкое сливочное масло со свежим чесноком, петрушкой и щепоткой соли.

  10. Разрежьте итальянский хлеб вдоль пополам и щедро смажьте его чесночным маслом.

  11. Затем выложите слой соуса Alfredo, посыпьте моцареллой, сверху разложите кусочки курицы, добавьте еще немного соуса и украсьте петрушкой.

  12. Запекайте 20–25 минут, пока хлеб не станет хрустящим, а сыр — золотистым и тягучим.

  13. Подавайте горячим, а остатки соуса Альфредо используйте в качестве дополнения, так блюдо станет ещё более сливочным и насыщенным.

Чесночный хлеб с курицей Alfredo — это рецепт, в котором сочетаются хрустящая корочка, сочная курица, аромат чеснока, много расплавленного сыра и нежный сливочный соус. Неудивительно, что именно это блюдо стало вирусным в соцсетях.

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Дата публикации
Количество просмотров
47
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