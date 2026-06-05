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Рецепт домашней сочной куриной шаурмы
Хрустящая тортилья, ароматная курица со специями, пикантная чесночная заправка, маринованные огурчики и неожиданный ингредиент — картофель фри. Если кажется, что настоящую ближневосточную шаурму невозможно приготовить дома, этот рецепт доказывает обратное.
Шаурма давно перестала быть только уличной едой. Сегодня ее готовят в ресторанах, кафе и дома, экспериментируют с начинками, соусами и специями. Секрет удачной домашней шаурмы заключается не только в правильно обжаренном мясе, но и в балансе текстур и вкусов. На странице Iram’s Food Story рассказали о варианте куриной шаурмы, который сочетает насыщенный вкус, простые ингредиенты и эффектную подачу.
Ингредиенты
Для курицы
куриное филе или куриные бедра без кости 900 г
свежий чеснок 1 ст. л
майонез 2 ст. л
оливковое масло 1 ст. л
копченая паприка 1 ст. л
чесночная приправа 1 ч. л
черный перец 1 ч. л
молотый тмин ½ ч. л
кориандр ½ ч. л
молотый перец чили 1 ч. л
куркума ½ ч. л
соль
лимонный сок 1 ст. л
топленое или растительное масло 3 ст. л
Для лука
крупный красный лук 1 шт.
свежая петрушка 1 ст. л
сумах 1 ст. л
лимонный сок 1 ч. л
соль
Для чесночного соуса
майонез 80 г
сметана 80 г
кефир 3-4 ст. л
кетчуп 2 ст. л
острый соус 2 ст. л
измельченная петрушка 1 ч. л
лимонный сок 1 ч. л
чесночная приправа 1 ст. л
копченая паприка 1 ст. л
соль
черный перец ½ ч. л
Для составления
тортилья 6 шт.
огурец (нарезанный кубиками)
помидор (нарезанный кубиками)
картофель фри
маринованных огурцов
Приготовление
Нарежьте куриное мясо тонкими полосками.
В большой миске смешайте соль, черный перец, чесночную приправу, копченую паприку, куркуму, перец чили, тмин и кориандр.
Добавьте майонез, оливковое масло, свежий чеснок и лимонный сок.
Выложите курицу в маринад и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт специями.
Накройте миску и оставьте мариноваться минимум на 60 мин.
В миске соедините майонез, сметану, кефир, кетчуп, острый соус, лимонный сок, петрушку, копченую паприку и чесночную приправу.
Посолите, поперчите и тщательно перемешайте венчиком до однородной кремовой консистенции.
При необходимости добавьте еще немного пахты, чтобы отрегулировать густоту.
Красный лук нарежьте тонкими полукольцами и промойте холодной водой, чтобы убрать чрезмерную горечь.
Добавьте петрушку, сумах, лимонный сок и щепотку соли.
Перемешайте и оставьте на несколько минут.
Разогрейте на сковороде топленое или растительное масло.
Обжаривайте курицу небольшими порциями, чтобы она равномерно подрумянилась, а не тушилась в собственном соку.
Готовьте примерно 8-10 мин, периодически помешивая, до полной готовности и золотистой корочки.
Слегка подогрейте тортилью.
На основу нанесите щедрый слой чесночного соуса, добавьте лук с сумахом, обжаренную курицу, свежие помидоры и огурцы, маринованные огурчики и хрустящий картофель фри.
Сверху добавьте еще немного соуса.
Заверните тортилью в плотный рулет и сразу подавайте.
Это тот случай, когда одно блюдо легко заменяет и быстрый обед, и ужин для компании друзей, а вкус заставляет готовить его снова и снова.