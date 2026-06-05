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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
54
Время на прочтение
3 мин

Рецепт домашней сочной куриной шаурмы

Хрустящая тортилья, ароматная курица со специями, пикантная чесночная заправка, маринованные огурчики и неожиданный ингредиент — картофель фри. Если кажется, что настоящую ближневосточную шаурму невозможно приготовить дома, этот рецепт доказывает обратное.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Куриная шаурма tiktok.com/@iramsfoodstory

Куриная шаурма tiktok.com/@iramsfoodstory

Шаурма давно перестала быть только уличной едой. Сегодня ее готовят в ресторанах, кафе и дома, экспериментируют с начинками, соусами и специями. Секрет удачной домашней шаурмы заключается не только в правильно обжаренном мясе, но и в балансе текстур и вкусов. На странице Iram’s Food Story рассказали о варианте куриной шаурмы, который сочетает насыщенный вкус, простые ингредиенты и эффектную подачу.

Ингредиенты

Для курицы

  • куриное филе или куриные бедра без кости 900 г

  • свежий чеснок 1 ст. л

  • майонез 2 ст. л

  • оливковое масло 1 ст. л

  • копченая паприка 1 ст. л

  • чесночная приправа 1 ч. л

  • черный перец 1 ч. л

  • молотый тмин ½ ч. л

  • кориандр ½ ч. л

  • молотый перец чили 1 ч. л

  • куркума ½ ч. л

  • соль

  • лимонный сок 1 ст. л

  • топленое или растительное масло 3 ст. л

Для лука

  • крупный красный лук 1 шт.

  • свежая петрушка 1 ст. л

  • сумах 1 ст. л

  • лимонный сок 1 ч. л

  • соль

Для чесночного соуса

  • майонез 80 г

  • сметана 80 г

  • кефир 3-4 ст. л

  • кетчуп 2 ст. л

  • острый соус 2 ст. л

  • измельченная петрушка 1 ч. л

  • лимонный сок 1 ч. л

  • чесночная приправа 1 ст. л

  • копченая паприка 1 ст. л

  • соль

  • черный перец ½ ч. л

Для составления

  • тортилья 6 шт.

  • огурец (нарезанный кубиками)

  • помидор (нарезанный кубиками)

  • картофель фри

  • маринованных огурцов

Куриная шаурма tiktok.com/@iramsfoodstory

Куриная шаурма tiktok.com/@iramsfoodstory

Приготовление

  1. Нарежьте куриное мясо тонкими полосками.

  2. В большой миске смешайте соль, черный перец, чесночную приправу, копченую паприку, куркуму, перец чили, тмин и кориандр.

  3. Добавьте майонез, оливковое масло, свежий чеснок и лимонный сок.

  4. Выложите курицу в маринад и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт специями.

  5. Накройте миску и оставьте мариноваться минимум на 60 мин.

  6. В миске соедините майонез, сметану, кефир, кетчуп, острый соус, лимонный сок, петрушку, копченую паприку и чесночную приправу.

  7. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте венчиком до однородной кремовой консистенции.

  8. При необходимости добавьте еще немного пахты, чтобы отрегулировать густоту.

  9. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами и промойте холодной водой, чтобы убрать чрезмерную горечь.

  10. Добавьте петрушку, сумах, лимонный сок и щепотку соли.

  11. Перемешайте и оставьте на несколько минут.

  12. Разогрейте на сковороде топленое или растительное масло.

  13. Обжаривайте курицу небольшими порциями, чтобы она равномерно подрумянилась, а не тушилась в собственном соку.

  14. Готовьте примерно 8-10 мин, периодически помешивая, до полной готовности и золотистой корочки.

  15. Слегка подогрейте тортилью.

  16. На основу нанесите щедрый слой чесночного соуса, добавьте лук с сумахом, обжаренную курицу, свежие помидоры и огурцы, маринованные огурчики и хрустящий картофель фри.

  17. Сверху добавьте еще немного соуса.

  18. Заверните тортилью в плотный рулет и сразу подавайте.

Это тот случай, когда одно блюдо легко заменяет и быстрый обед, и ужин для компании друзей, а вкус заставляет готовить его снова и снова.

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Дата публикации
Количество просмотров
54
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