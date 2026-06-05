Рецепт домашней сочной куриной шаурмы

Куриная шаурма tiktok.com/@iramsfoodstory

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Шаурма давно перестала быть только уличной едой. Сегодня ее готовят в ресторанах, кафе и дома, экспериментируют с начинками, соусами и специями. Секрет удачной домашней шаурмы заключается не только в правильно обжаренном мясе, но и в балансе текстур и вкусов. На странице Iram’s Food Story рассказали о варианте куриной шаурмы, который сочетает насыщенный вкус, простые ингредиенты и эффектную подачу.

Ингредиенты

Для курицы

куриное филе или куриные бедра без кости 900 г

свежий чеснок 1 ст. л

майонез 2 ст. л

оливковое масло 1 ст. л

копченая паприка 1 ст. л

чесночная приправа 1 ч. л

черный перец 1 ч. л

молотый тмин ½ ч. л

кориандр ½ ч. л

молотый перец чили 1 ч. л

куркума ½ ч. л

соль

лимонный сок 1 ст. л

топленое или растительное масло 3 ст. л

Для лука

крупный красный лук 1 шт.

свежая петрушка 1 ст. л

сумах 1 ст. л

лимонный сок 1 ч. л

соль

Для чесночного соуса

майонез 80 г

сметана 80 г

кефир 3-4 ст. л

кетчуп 2 ст. л

острый соус 2 ст. л

измельченная петрушка 1 ч. л

лимонный сок 1 ч. л

чесночная приправа 1 ст. л

копченая паприка 1 ст. л

соль

черный перец ½ ч. л

Для составления

тортилья 6 шт.

огурец (нарезанный кубиками)

помидор (нарезанный кубиками)

картофель фри

маринованных огурцов

Куриная шаурма tiktok.com/@iramsfoodstory

Приготовление

Нарежьте куриное мясо тонкими полосками. В большой миске смешайте соль, черный перец, чесночную приправу, копченую паприку, куркуму, перец чили, тмин и кориандр. Добавьте майонез, оливковое масло, свежий чеснок и лимонный сок. Выложите курицу в маринад и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт специями. Накройте миску и оставьте мариноваться минимум на 60 мин. В миске соедините майонез, сметану, кефир, кетчуп, острый соус, лимонный сок, петрушку, копченую паприку и чесночную приправу. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте венчиком до однородной кремовой консистенции. При необходимости добавьте еще немного пахты, чтобы отрегулировать густоту. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами и промойте холодной водой, чтобы убрать чрезмерную горечь. Добавьте петрушку, сумах, лимонный сок и щепотку соли. Перемешайте и оставьте на несколько минут. Разогрейте на сковороде топленое или растительное масло. Обжаривайте курицу небольшими порциями, чтобы она равномерно подрумянилась, а не тушилась в собственном соку. Готовьте примерно 8-10 мин, периодически помешивая, до полной готовности и золотистой корочки. Слегка подогрейте тортилью. На основу нанесите щедрый слой чесночного соуса, добавьте лук с сумахом, обжаренную курицу, свежие помидоры и огурцы, маринованные огурчики и хрустящий картофель фри. Сверху добавьте еще немного соуса. Заверните тортилью в плотный рулет и сразу подавайте.

Это тот случай, когда одно блюдо легко заменяет и быстрый обед, и ужин для компании друзей, а вкус заставляет готовить его снова и снова.

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