Рецепты
152
2 мин

Рецепт галеты с томатами и карамелизированным луком — изысканная вкуснятина

Если вы ищете рецепт, который выглядит как из глянцевого журнала и одновременно радует вкусом, эта галета с томатами и карамелизированным луком — именно то, что нужно.

Станислава Бондаренко
Галета с томатами и карамелизированным луком tiktok.com_@trokhlib_liliya

Галета с томатами и карамелизированным луком tiktok.com_@trokhlib_liliya

Хрустящее тесто, нежные томаты, сладковатый лук и ароматный сыр делают ее идеальным вариантом для завтрака, бранча или легкого ужина. А бонус — процесс приготовления настолько прост, что его хочется повторять снова и снова.

Галета — это французская выпечка, которая отличается простотой и одновременно элегантностью. Она не требует сложных форм или дорогих ингредиентов, а результат выглядит как произведение искусства. Сочетание карамелизированного лука, сочных томатов и твердого сыра делает блюдо насыщенным, но легким, а нежное тесто добавляет ощущение уюта и домашнего тепла.

Рецепт, о котором рассказали на странице Liliya.cooking идеально подходит для тех, кто хочет удивить гостей или порадовать себя вкусной выпечкой без лишних хлопот.

Ингредиенты

Тесто

  • мука 300 г

  • сливочное масло 120 г

  • соль 0,5 ч. л

  • холодная вода 50 мл

  • сметана 2 ст. л

Начинка

  • спелые томаты 2 шт.

  • крупный лук 1 шт.

  • сахар 1 ст. л

  • соевый соус 2 ст. л

  • бальзамический уксус 1 ст. л

  • соль

  • перец

  • твердый сыр 150 г

  • итальянские травы

  • кунжут

  • желток 1 шт.

  • масло 1 ст. л

Приготовление

  1. Тесто: просеянную муку перетрите с холодным маслом в крошку. К холодной воде добавьте соль и сметану, перемешайте и соедините с мукой. Замесите эластичное тесто и оставьте его в холодильнике на 30 мин.

  2. Начинка: лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном и сливочном масле до прозрачности. Добавьте сахар, соевый соус и бальзамический уксус, готовьте до испарения жидкости. Томаты нарежьте тонкими кружочками.

  3. Формирование галеты: тесто тонко раскатайте, выложите карамелизированный лук, присыпьте тертым сыром, выложите ломтики томатов и посыпьте итальянскими травами. Поднимите края теста, смажьте желтком и присыпьте кунжутом.

  4. Выпекание: поставьте в разогретую духовку на 35-40 мин при 190°C.

Галета с томатами и карамелизированным луком — это вкусности, которые хочется повторять. Она гармонично сочетает ароматные ингредиенты и имеет эффектный вид. С ней даже будничный вечер превращается в маленький гастрономический праздник.

