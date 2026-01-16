- Дата публикации
Рецепт галеты с томатами и карамелизированным луком — изысканная вкуснятина
Если вы ищете рецепт, который выглядит как из глянцевого журнала и одновременно радует вкусом, эта галета с томатами и карамелизированным луком — именно то, что нужно.
Хрустящее тесто, нежные томаты, сладковатый лук и ароматный сыр делают ее идеальным вариантом для завтрака, бранча или легкого ужина. А бонус — процесс приготовления настолько прост, что его хочется повторять снова и снова.
Галета — это французская выпечка, которая отличается простотой и одновременно элегантностью. Она не требует сложных форм или дорогих ингредиентов, а результат выглядит как произведение искусства. Сочетание карамелизированного лука, сочных томатов и твердого сыра делает блюдо насыщенным, но легким, а нежное тесто добавляет ощущение уюта и домашнего тепла.
Рецепт, о котором рассказали на странице Liliya.cooking идеально подходит для тех, кто хочет удивить гостей или порадовать себя вкусной выпечкой без лишних хлопот.
Ингредиенты
Тесто
мука 300 г
сливочное масло 120 г
соль 0,5 ч. л
холодная вода 50 мл
сметана 2 ст. л
Начинка
спелые томаты 2 шт.
крупный лук 1 шт.
сахар 1 ст. л
соевый соус 2 ст. л
бальзамический уксус 1 ст. л
соль
перец
твердый сыр 150 г
итальянские травы
кунжут
желток 1 шт.
масло 1 ст. л
Приготовление
Тесто: просеянную муку перетрите с холодным маслом в крошку. К холодной воде добавьте соль и сметану, перемешайте и соедините с мукой. Замесите эластичное тесто и оставьте его в холодильнике на 30 мин.
Начинка: лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном и сливочном масле до прозрачности. Добавьте сахар, соевый соус и бальзамический уксус, готовьте до испарения жидкости. Томаты нарежьте тонкими кружочками.
Формирование галеты: тесто тонко раскатайте, выложите карамелизированный лук, присыпьте тертым сыром, выложите ломтики томатов и посыпьте итальянскими травами. Поднимите края теста, смажьте желтком и присыпьте кунжутом.
Выпекание: поставьте в разогретую духовку на 35-40 мин при 190°C.
Галета с томатами и карамелизированным луком — это вкусности, которые хочется повторять. Она гармонично сочетает ароматные ингредиенты и имеет эффектный вид. С ней даже будничный вечер превращается в маленький гастрономический праздник.