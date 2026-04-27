Рецепт горячего багета с крабовой начинкой, который можно приготовить за 20 минут

Когда хочется чего-то вкусного, теплого и «уютного», этот горячий багет с нежной начинкой станет идеальным решением.

Горячий багет с крабовой начинкой tiktok.com/@trokhlib_liliya

Очень часто лучшие блюда рождаются из простых ингредиентов и желания порадовать себя здесь и сейчас. Рецепт со страницы Liliya.cooking — это о скорости, доступности и том самом «вау» эффекте без лишних усилий. Этот вариант именно такой: хрустящий багет, сочная начинка и тягучий расплавленный сыр. Идеально для перекуса, ужина или неожиданных гостей.

Ингредиенты

багет
1 шт.
крабовые палочки
250 г
помидор
1 шт.
сыр моцарелла
200 г
креветочная паста
2 ст. л.
крем-сыр
2 ст. л.
пармезан
50 г
соус терияки
Приготовление

  1. Багет разрежьте на 4 части.

  2. Нарежьте крабовые палочки мелким кубиком.

  3. Добавьте мелко нарезанный помидор, натертую моцареллу, креветочную пасту и крем-сыр.

  4. Тщательно перемешайте, масса должна быть нежной и сочной.

  5. Выложите начинку на кусочки багета.

  6. Сверху щедро посыпьте тертым пармезаном.

  7. Поставьте в разогретую до 190°C духовку на 15-20 мин.

  8. Перед подачей полейте багет соусом терияки, он добавляет блюду глубины и балансирует вкусы.

Иногда не нужно придумывать ничего сложного — достаточно соединить несколько любимых ингредиентов и позволить себе маленькое гастрономическое удовольствие.

