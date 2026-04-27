Рецепт горячего багета с крабовой начинкой, который можно приготовить за 20 минут

Горячий багет с крабовой начинкой tiktok.com/@trokhlib_liliya

Очень часто лучшие блюда рождаются из простых ингредиентов и желания порадовать себя здесь и сейчас. Рецепт со страницы Liliya.cooking — это о скорости, доступности и том самом «вау» эффекте без лишних усилий. Этот вариант именно такой: хрустящий багет, сочная начинка и тягучий расплавленный сыр. Идеально для перекуса, ужина или неожиданных гостей.

Ингредиенты багет 1 шт. крабовые палочки 250 г помидор 1 шт. сыр моцарелла 200 г креветочная паста 2 ст. л. крем-сыр 2 ст. л. пармезан 50 г соус терияки

Приготовление

Багет разрежьте на 4 части. Нарежьте крабовые палочки мелким кубиком. Добавьте мелко нарезанный помидор, натертую моцареллу, креветочную пасту и крем-сыр. Тщательно перемешайте, масса должна быть нежной и сочной. Выложите начинку на кусочки багета. Сверху щедро посыпьте тертым пармезаном. Поставьте в разогретую до 190°C духовку на 15-20 мин. Перед подачей полейте багет соусом терияки, он добавляет блюду глубины и балансирует вкусы.

Иногда не нужно придумывать ничего сложного — достаточно соединить несколько любимых ингредиентов и позволить себе маленькое гастрономическое удовольствие.