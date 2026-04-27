Рецепт горячего багета с крабовой начинкой, который можно приготовить за 20 минут
Когда хочется чего-то вкусного, теплого и «уютного», этот горячий багет с нежной начинкой станет идеальным решением.
Очень часто лучшие блюда рождаются из простых ингредиентов и желания порадовать себя здесь и сейчас. Рецепт со страницы Liliya.cooking — это о скорости, доступности и том самом «вау» эффекте без лишних усилий. Этот вариант именно такой: хрустящий багет, сочная начинка и тягучий расплавленный сыр. Идеально для перекуса, ужина или неожиданных гостей.
Ингредиенты
- багет
- 1 шт.
- крабовые палочки
- 250 г
- помидор
- 1 шт.
- сыр моцарелла
- 200 г
- креветочная паста
- 2 ст. л.
- крем-сыр
- 2 ст. л.
- пармезан
- 50 г
- соус терияки
-
Приготовление
Багет разрежьте на 4 части.
Нарежьте крабовые палочки мелким кубиком.
Добавьте мелко нарезанный помидор, натертую моцареллу, креветочную пасту и крем-сыр.
Тщательно перемешайте, масса должна быть нежной и сочной.
Выложите начинку на кусочки багета.
Сверху щедро посыпьте тертым пармезаном.
Поставьте в разогретую до 190°C духовку на 15-20 мин.
Перед подачей полейте багет соусом терияки, он добавляет блюду глубины и балансирует вкусы.
Иногда не нужно придумывать ничего сложного — достаточно соединить несколько любимых ингредиентов и позволить себе маленькое гастрономическое удовольствие.