Рецепт хлеба из брокколи без муки — как приготовить полезную альтернативу обычной буханке
Легкий, ароматный и с хрустящей корочкой — это идеальный вариант для тех, кто хочет разнообразить свой рацион без лишних хлопот.
Сегодня все больше людей ищут альтернативы обычному хлебу: без муки, с меньшим содержанием углеводов и больше овощей в рационе. Именно для этого фудблогер Рома Емец предложил свой рецепт: полезный, быстрый и вкусный хлеб, в котором главная роль принадлежит брокколи. Этот овощ не только добавляет вкуса и аромата, но и делает блюдо питательным, ведь в нем много витаминов, клетчатки и антиоксидантов.
Рецепт идеально подойдет для завтрака, перекуса или даже для приготовления легких сэндвичей.
Ингредиенты
- Брокколи
- 1 шт. (500-600 г)
- Яйца куриные
- 3 шт.
- Смесь перцев
-
- Кориандр молотый
- 0,5 ч. л.
- Кукурузный крахмал
- 2 ст. л.
- Разрыхлитель
- 0,5 ч. л.
- Соль
-
- Оливковое масло
- 2 ст. л.
- Семена для посыпки
-
Приготовление
Брокколи натираем на крупную терку (стебель не используем).
Добавляем яйца, специи, крахмал, разрыхлитель, соль и оливковое масло.
Тщательно перемешиваем до однородной массы.
Форму застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом.
Выкладываем массу, разравниваем и посыпаем семечками.
Запекаем при 180°C 20-25 мин.
Результат — нежный, ароматный хлеб из брокколи, который можно есть сразу или использовать для сэндвичей.
Этот рецепт — идеальное решение для тех, кто хочет совместить полезность и вкус. Никакой муки, минимум сложных действий и максимум пользы для организма. Легкий, яркий и ароматный хлеб можно готовить на завтрак или даже праздничный стол.