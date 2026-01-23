Хлеб с брокколи tiktok.com_@romayemets

Реклама

Сегодня все больше людей ищут альтернативы обычному хлебу: без муки, с меньшим содержанием углеводов и больше овощей в рационе. Именно для этого фудблогер Рома Емец предложил свой рецепт: полезный, быстрый и вкусный хлеб, в котором главная роль принадлежит брокколи. Этот овощ не только добавляет вкуса и аромата, но и делает блюдо питательным, ведь в нем много витаминов, клетчатки и антиоксидантов.

Рецепт идеально подойдет для завтрака, перекуса или даже для приготовления легких сэндвичей.

Ингредиенты Брокколи 1 шт. (500-600 г) Яйца куриные 3 шт. Смесь перцев Кориандр молотый 0,5 ч. л. Кукурузный крахмал 2 ст. л. Разрыхлитель 0,5 ч. л. Соль Оливковое масло 2 ст. л. Семена для посыпки

Приготовление

Брокколи натираем на крупную терку (стебель не используем). Добавляем яйца, специи, крахмал, разрыхлитель, соль и оливковое масло. Тщательно перемешиваем до однородной массы. Форму застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом. Выкладываем массу, разравниваем и посыпаем семечками. Запекаем при 180°C 20-25 мин.

Результат — нежный, ароматный хлеб из брокколи, который можно есть сразу или использовать для сэндвичей.

Реклама

Этот рецепт — идеальное решение для тех, кто хочет совместить полезность и вкус. Никакой муки, минимум сложных действий и максимум пользы для организма. Легкий, яркий и ароматный хлеб можно готовить на завтрак или даже праздничный стол.