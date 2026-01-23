ТСН в социальных сетях

Рецепты
34
1 мин

Рецепт хлеба из брокколи без муки — как приготовить полезную альтернативу обычной буханке

Легкий, ароматный и с хрустящей корочкой — это идеальный вариант для тех, кто хочет разнообразить свой рацион без лишних хлопот.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
40 минут
135 ккал
Хлеб с брокколи tiktok.com_@romayemets

Хлеб с брокколи tiktok.com_@romayemets

Сегодня все больше людей ищут альтернативы обычному хлебу: без муки, с меньшим содержанием углеводов и больше овощей в рационе. Именно для этого фудблогер Рома Емец предложил свой рецепт: полезный, быстрый и вкусный хлеб, в котором главная роль принадлежит брокколи. Этот овощ не только добавляет вкуса и аромата, но и делает блюдо питательным, ведь в нем много витаминов, клетчатки и антиоксидантов.

Рецепт идеально подойдет для завтрака, перекуса или даже для приготовления легких сэндвичей.

Ингредиенты

Брокколи
1 шт. (500-600 г)
Яйца куриные
3 шт.
Смесь перцев
Кориандр молотый
0,5 ч. л.
Кукурузный крахмал
2 ст. л.
Разрыхлитель
0,5 ч. л.
Соль
Оливковое масло
2 ст. л.
Семена для посыпки

Приготовление

  1. Брокколи натираем на крупную терку (стебель не используем).

  2. Добавляем яйца, специи, крахмал, разрыхлитель, соль и оливковое масло.

  3. Тщательно перемешиваем до однородной массы.

  4. Форму застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом.

  5. Выкладываем массу, разравниваем и посыпаем семечками.

  6. Запекаем при 180°C 20-25 мин.

Результат — нежный, ароматный хлеб из брокколи, который можно есть сразу или использовать для сэндвичей.

Этот рецепт — идеальное решение для тех, кто хочет совместить полезность и вкус. Никакой муки, минимум сложных действий и максимум пользы для организма. Легкий, яркий и ароматный хлеб можно готовить на завтрак или даже праздничный стол.

34
