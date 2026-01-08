Рецепт идеального томленого мяса с секретным акцентом от Мэри Берри

Рецепт идеального томленого мяса с секретным акцентом от Мэри Бери / © Credits

Кулинарный автор Мэри Берри рассказала, как приготовить свою легендарную медленно томленую говядину, которая буквально тает во рту и имеет один неожиданный секретный ингредиент, который придает блюду идеальный «яркий» вкус.

После праздничной суеты и рождественских лакомств январь может казаться особенно долгим и холодным. Часто не хватает энергии, чтобы готовить вкусную и сытную пищу. Именно тогда на помощь приходят блюда, которые не требуют сложных шагов, но дают максимум вкуса. Медленно тушеная говядина от Мэри Берри — один из таких рецептов, ведь она идеальна для семейного ужина и легко сочетается с сезонными овощами и картофельным пюре.

Мэри Бери / © Associated Press

Ингредиенты Говядина 1,5 кг Лук 3 шт. Чеснок 6 зубчиков Бульон говяжий 300 мл Мука 50 г Белое вино 300 мл Вустерский соус 3 ст.л. Шампиньоны 300 г Дижонская горчица 3 ст.л. Крем из хрена 3 ст.л.

Приготовление

Нарежьте мясо на порционные куски и обжарьте на сковороде порционно до золотистой корочки. Во время жарки перемешивайте, чтобы мясо поджарилось равномерно и сохранило внутри соки. Выньте обжаренное мясо и оставьте на тарелке. В той же сковороде обжарьте нарезанный лук и раздавленный чеснок, затем добавьте бульон и доведите до легкого кипения. Для загущения соуса смешайте муку с вином и добавьте в сковороду. Верните туда мясо и добавьте Вустерский соус. Готовьте на очень маленьком огне около 2 часов, пока мясо почти не станет мягким. Добавьте нарезанные грибы и тушите еще 30 мин. В финале добавьте секретный ингредиент Mary Berry — смесь горчицы и хрена. Хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут на медленном огне.

Подача

Подавайте горячей вместе с картофельным пюре и сезонными овощами.

Это блюдо — идеальный пример того, как простые ингредиенты могут стать кулинарным шедевром. Всего несколько шагов, минимум усилий и немного терпения, и на столе ароматная, насыщенная, нежная говядина с идеальным вкусовым акцентом. Такой ужин не только согреет тело, но и подарит ощущение домашнего уюта, даже в самые холодные январские вечера.