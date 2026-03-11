ТСН в социальных сетях

Рецепт качанной Диканьской каши — традиционное блюдо с современным акцентом

Диканьская каша с курицей и лисичками может стать настоящим героем домашнего меню. Простой рецепт превращает обычный обед в настоящее кулинарное шоу, где ароматы бульона, нежность мяса и сливочные грибы сливаются в единую вкусовую симфонию.

Качанная Диканьская каша

Качанная Диканьская каша tiktok.com_@asmrcookingua

Каша — это не просто блюдо из детства. Она может стать изысканным, ароматным и полезным обедом, который сочетает традиции и современные кулинарные тренды. Один из самых ярких примеров — качаная Диканьская каша. Это блюдо берет свои корни из украинской сельской кухни, в которой каждый ингредиент готовился с любовью и вниманием. На странице ЇDAKИ ASMR COOKING рассказали, как приготовить ее так, чтобы блюдо стало украшением вашего стола.

Ингредиенты

Для бульона и каши

  • курица 1 шт. (или 1,2-1,5 кг куриного мяса)

  • морковь 2-3 шт.

  • лук 1-2 шт.

  • корень сельдерея или петрушки 1 шт.

  • соль

  • перец

  • качанная крупа 300-400 г

Для лисичек

  • лисички 200 г

  • чеснок 2-3 зубчика

  • сметана 2-3 ст. л

  • масло или сливочное масло

  • соль

  • перец

Для подачи

  • свежая зелень (укроп, петрушка)

Приготовление

Бульон

Для качанной Диканьской каши используйте курицу и свежие овощи, например, морковь, лук и корень сельдерея. Варите на медленном огне примерно 1,5 часа, чтобы мясо стало нежным, а бульон насыщенным ароматом. Помните, что чем дольше кипит бульон, тем глубже вкус.

Диканьская каша

После того как бульон готов, достаньте курицу и овощи. Далее в кипящий бульон добавляем кашу, она известна своей плотной текстурой и насыщенным вкусом. Варите кашу 1-1,5 часа, периодически помешивайте, чтобы она не подгорела и не потеряла влагу. Во время варки следите, чтобы бульон не выкипел, именно он придает каше характерный вкус и нежность.

Лисички с чесноком и сметаной

Чтобы придать блюду современного шарма, приготовьте отдельно лисички. Обжарьте их с чесноком и добавьте сметану, это делает вкус сливочным, немного пикантным и он идеально подчеркнет нежность каши.

Подача

Подавайте кашу горячей, с курицей и овощами, а сверху выложите лисички. Добавьте свежую зелень для контраста и легкого аромата.

Диканьская каша — это не просто обед, это маленький кулинарный ритуал. Она сочетает в себе историю украинской кухни, натуральные ингредиенты и современные техники приготовления.

