- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 2 мин
Рецепт качанной Диканьской каши — традиционное блюдо с современным акцентом
Диканьская каша с курицей и лисичками может стать настоящим героем домашнего меню. Простой рецепт превращает обычный обед в настоящее кулинарное шоу, где ароматы бульона, нежность мяса и сливочные грибы сливаются в единую вкусовую симфонию.
Каша — это не просто блюдо из детства. Она может стать изысканным, ароматным и полезным обедом, который сочетает традиции и современные кулинарные тренды. Один из самых ярких примеров — качаная Диканьская каша. Это блюдо берет свои корни из украинской сельской кухни, в которой каждый ингредиент готовился с любовью и вниманием. На странице ЇDAKИ ASMR COOKING рассказали, как приготовить ее так, чтобы блюдо стало украшением вашего стола.
Ингредиенты
Для бульона и каши
курица 1 шт. (или 1,2-1,5 кг куриного мяса)
морковь 2-3 шт.
лук 1-2 шт.
корень сельдерея или петрушки 1 шт.
соль
перец
качанная крупа 300-400 г
Для лисичек
лисички 200 г
чеснок 2-3 зубчика
сметана 2-3 ст. л
масло или сливочное масло
соль
перец
Для подачи
свежая зелень (укроп, петрушка)
Приготовление
Бульон
Для качанной Диканьской каши используйте курицу и свежие овощи, например, морковь, лук и корень сельдерея. Варите на медленном огне примерно 1,5 часа, чтобы мясо стало нежным, а бульон насыщенным ароматом. Помните, что чем дольше кипит бульон, тем глубже вкус.
Диканьская каша
После того как бульон готов, достаньте курицу и овощи. Далее в кипящий бульон добавляем кашу, она известна своей плотной текстурой и насыщенным вкусом. Варите кашу 1-1,5 часа, периодически помешивайте, чтобы она не подгорела и не потеряла влагу. Во время варки следите, чтобы бульон не выкипел, именно он придает каше характерный вкус и нежность.
Лисички с чесноком и сметаной
Чтобы придать блюду современного шарма, приготовьте отдельно лисички. Обжарьте их с чесноком и добавьте сметану, это делает вкус сливочным, немного пикантным и он идеально подчеркнет нежность каши.
Подача
Подавайте кашу горячей, с курицей и овощами, а сверху выложите лисички. Добавьте свежую зелень для контраста и легкого аромата.
Диканьская каша — это не просто обед, это маленький кулинарный ритуал. Она сочетает в себе историю украинской кухни, натуральные ингредиенты и современные техники приготовления.