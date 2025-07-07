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Рецепт картофельной запеканки с фаршем, сыром и яйцами
Приготовьте к обеду или ужину картофельную запеканку без духовки на сковороде.
Вам понадобятся самые простые продукты: картофель, фарш любой, сыр, яйца и зелень.
Ингредиенты
- картофель
- 4 шт.
- фарш куриный
- 400 г
- яйца куриные
- 5 шт.
- сыр твердый
- 60 ш
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- паприка сладкая
- 1 ч. л.
- итальянские травы
- 1 ч. л.
- зеленый лук
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- укроп свежий
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- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Картофель очистите, помойте, слегка обсушите бумажным полотенцем и нарежьте средними кусочками.
Лук, чеснок очистите и крупно нарежьте.
Сыр натрите на мелкой терке.
Лук, укроп промойте и мелко нарежьте.
Для заливки в миске взбейте яйца, посолите, поперчите, добавьте сыр, зелень и перемешайте.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите картофель и обжарьте 15 минут до полной готовности. Поперчите, посолите и выложите в миску.
В эту же сковороду влейте немного растительного масла, обжарьте лук и чеснок до слегка золотистого цвета, добавьте фарш, паприку, итальянские травы, перец черный молотый, соль и быстро обжарьте 7-10 минут на сильном огне.
В сковороду с фаршем выложите картофель, перемешайте, разровняйте лопаткой и залейте заливкой. Готовьте 5-7 минут.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.