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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
68
Время на прочтение
1 мин

Рецепт картофельной запеканки с фаршем, сыром и яйцами

Приготовьте к обеду или ужину картофельную запеканку без духовки на сковороде.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
164 ккал
Картофельная запеканка с фаршем сыром и яйцами

Картофельная запеканка с фаршем сыром и яйцами / © Credits

Вам понадобятся самые простые продукты: картофель, фарш любой, сыр, яйца и зелень.

Ингредиенты

картофель
4 шт.
фарш куриный
400 г
яйца куриные
5 шт.
сыр твердый
60 ш
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
паприка сладкая
1 ч. л.
итальянские травы
1 ч. л.
зеленый лук
укроп свежий
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Картофель очистите, помойте, слегка обсушите бумажным полотенцем и нарежьте средними кусочками.

  2. Лук, чеснок очистите и крупно нарежьте.

  3. Сыр натрите на мелкой терке.

  4. Лук, укроп промойте и мелко нарежьте.

  5. Для заливки в миске взбейте яйца, посолите, поперчите, добавьте сыр, зелень и перемешайте.

  6. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите картофель и обжарьте 15 минут до полной готовности. Поперчите, посолите и выложите в миску.

  7. В эту же сковороду влейте немного растительного масла, обжарьте лук и чеснок до слегка золотистого цвета, добавьте фарш, паприку, итальянские травы, перец черный молотый, соль и быстро обжарьте 7-10 минут на сильном огне.

  8. В сковороду с фаршем выложите картофель, перемешайте, разровняйте лопаткой и залейте заливкой. Готовьте 5-7 минут.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

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Дата публикации
Количество просмотров
68
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