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Рецепт клубнично-бананового смузи
В сезон ягод приготовьте полезное, ароматное, клубнично-банановое смузи за несколько минут. Его полюбят и дети, и взрослые.
Это отличный вариант освежающего, легкого перекуса, который добавит вам отличный заряд бодрости на целый день.
Ингредиенты
- клубника свежая
- 400 г
- банан
- 2 шт.
- йогурт натуральный (обезжиренный)
- 400 мл
Клубнику промойте под проточной водой, обсушите, разложив на бумажном полотенце. Очистите от плодоножек и разрежьте на две части.
Банан очистите, и нарежьте на небольшие кружочки.
В чашу блендера выложите клубнику, банан и пробейте до пюреобразного состояния, затем влейте йогурт и взбейте еще в однородную пышную массу.
Разлейте по бокалам и подайте к столу.
Советы:
По желанию добавьте сахар или мед.
Бокалы можно заранее охладить в холодильнике.