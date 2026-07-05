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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
55
Время на прочтение
1 мин

Рецепт клубнично-бананового смузи

В сезон ягод приготовьте полезное, ароматное, клубнично-банановое смузи за несколько минут. Его полюбят и дети, и взрослые.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
75 ккал
Комментарии
Клубнично – банановый смузи

Клубнично – банановый смузи / © Credits

Это отличный вариант освежающего, легкого перекуса, который добавит вам отличный заряд бодрости на целый день.

Ингредиенты

клубника свежая
400 г
банан
2 шт.
йогурт натуральный (обезжиренный)
400 мл

  1. Клубнику промойте под проточной водой, обсушите, разложив на бумажном полотенце. Очистите от плодоножек и разрежьте на две части.

  2. Банан очистите, и нарежьте на небольшие кружочки.

  3. В чашу блендера выложите клубнику, банан и пробейте до пюреобразного состояния, затем влейте йогурт и взбейте еще в однородную пышную массу.

  4. Разлейте по бокалам и подайте к столу.

Советы:

  • По желанию добавьте сахар или мед.

  • Бокалы можно заранее охладить в холодильнике.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
55
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