Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
82
Время на прочтение
2 мин

Рецепт куриной кафты — как приготовить сочное восточное блюдо

Ароматные специи, нежное куриное мясо, румяная корочка и сливочно-чесночный соус — куриная кафта давно перестала быть блюдом только уличных рынков Ближнего Востока. Сегодня это идеальный вариант домашнего ужина.

Куриная кафта tiktok.com_@iramsfoodstory

Куриная кафта tiktok.com_@iramsfoodstory

Кафта — одно из самых популярных блюд ближневосточной и средиземноморской кухни. Традиционно ее готовят из баранины или говядины, но куриная версия считается более легкой, нежной и универсальной. Именно поэтому куриная кафта все чаще появляется в меню современных ресторанов.

Рецепт со страницы iramsfoodstory — пример того, как из привычных ингредиентов создать блюдо с ресторанным вайбом и не тратить полдня на кухне.

Ингредиенты

Для куриной кафты

  • куриные бедра без кости 900 г

  • лук 2 шт.

  • чеснок 6 зубчиков

  • копченая паприка 1 ст. л

  • чесночная приправа 1 ст. л

  • черный перец 1 ч. л

  • смесь специй 1 ч. л

  • кумин 1 ч. л

  • кориандр 1 ч. л

  • свежая петрушка 2 ст. л

  • соль

  • масло

Для чесночного соуса

  • майонез 4 ст. л

  • сметана 4 ст. л

  • натуральный йогурт 4 ст. л

  • копченая паприка 1 ст. л

  • черный перец 1 ч. л

  • чесночный порошок 1 ст. л

  • соль

Для подачи

  • пита

  • грилированные томаты

  • маринованный лук

  • грилированный халапеньо

Приготовление

  1. В большой миске смешайте куриный фарш, измельченный лук, чеснок, петрушку и все специи.

  2. Массу тщательно вымешайте, она должна стать однородной и ароматной. Именно на этом этапе формируется вкус блюда.

  3. Слегка смажьте руки маслом и сформируйте небольшие удлиненные кебабы или котлеты. Они должны быть компактными, чтобы равномерно прожариться.

  4. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Обжаривайте кафту примерно 6 мин до золотистой корочки и полной готовности.

Чесночный соус

  1. В миске соедините йогурт, сметану и майонез.

  2. Добавьте специи, соль и хорошо перемешайте до однородной кремовой текстуры.

  3. Соус должен быть нежным, с легкой копченой ноткой. Он идеально уравновешивает специи кафты.

Подача

Подавайте куриную кафту с теплой питой, грилированными овощами и луком. По желанию добавьте зелень или немного лимонного сока, это освежит вкус и сделает блюдо более легким.

Куриная кафта — это пример того, как простое блюдо может выглядеть эффектно и выглядеть по-настоящему празднично. Она идеальна для семейного ужина, встречи с друзьями или даже как альтернатива привычным котлетам.

