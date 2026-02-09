Куриная кафта tiktok.com_@iramsfoodstory

Кафта — одно из самых популярных блюд ближневосточной и средиземноморской кухни. Традиционно ее готовят из баранины или говядины, но куриная версия считается более легкой, нежной и универсальной. Именно поэтому куриная кафта все чаще появляется в меню современных ресторанов.

Рецепт со страницы iramsfoodstory — пример того, как из привычных ингредиентов создать блюдо с ресторанным вайбом и не тратить полдня на кухне.

Ингредиенты

Для куриной кафты

куриные бедра без кости 900 г

лук 2 шт.

чеснок 6 зубчиков

копченая паприка 1 ст. л

чесночная приправа 1 ст. л

черный перец 1 ч. л

смесь специй 1 ч. л

кумин 1 ч. л

кориандр 1 ч. л

свежая петрушка 2 ст. л

соль

масло

Для чесночного соуса

майонез 4 ст. л

сметана 4 ст. л

натуральный йогурт 4 ст. л

копченая паприка 1 ст. л

черный перец 1 ч. л

чесночный порошок 1 ст. л

соль

Для подачи

пита

грилированные томаты

маринованный лук

грилированный халапеньо

Приготовление

В большой миске смешайте куриный фарш, измельченный лук, чеснок, петрушку и все специи. Массу тщательно вымешайте, она должна стать однородной и ароматной. Именно на этом этапе формируется вкус блюда. Слегка смажьте руки маслом и сформируйте небольшие удлиненные кебабы или котлеты. Они должны быть компактными, чтобы равномерно прожариться. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Обжаривайте кафту примерно 6 мин до золотистой корочки и полной готовности.

Чесночный соус

В миске соедините йогурт, сметану и майонез. Добавьте специи, соль и хорошо перемешайте до однородной кремовой текстуры. Соус должен быть нежным, с легкой копченой ноткой. Он идеально уравновешивает специи кафты.

Подача

Подавайте куриную кафту с теплой питой, грилированными овощами и луком. По желанию добавьте зелень или немного лимонного сока, это освежит вкус и сделает блюдо более легким.

Куриная кафта — это пример того, как простое блюдо может выглядеть эффектно и выглядеть по-настоящему празднично. Она идеальна для семейного ужина, встречи с друзьями или даже как альтернатива привычным котлетам.