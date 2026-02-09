- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 2 мин
Рецепт куриной кафты — как приготовить сочное восточное блюдо
Ароматные специи, нежное куриное мясо, румяная корочка и сливочно-чесночный соус — куриная кафта давно перестала быть блюдом только уличных рынков Ближнего Востока. Сегодня это идеальный вариант домашнего ужина.
Кафта — одно из самых популярных блюд ближневосточной и средиземноморской кухни. Традиционно ее готовят из баранины или говядины, но куриная версия считается более легкой, нежной и универсальной. Именно поэтому куриная кафта все чаще появляется в меню современных ресторанов.
Рецепт со страницы iramsfoodstory — пример того, как из привычных ингредиентов создать блюдо с ресторанным вайбом и не тратить полдня на кухне.
Ингредиенты
Для куриной кафты
куриные бедра без кости 900 г
лук 2 шт.
чеснок 6 зубчиков
копченая паприка 1 ст. л
чесночная приправа 1 ст. л
черный перец 1 ч. л
смесь специй 1 ч. л
кумин 1 ч. л
кориандр 1 ч. л
свежая петрушка 2 ст. л
соль
масло
Для чесночного соуса
майонез 4 ст. л
сметана 4 ст. л
натуральный йогурт 4 ст. л
копченая паприка 1 ст. л
черный перец 1 ч. л
чесночный порошок 1 ст. л
соль
Для подачи
пита
грилированные томаты
маринованный лук
грилированный халапеньо
Приготовление
В большой миске смешайте куриный фарш, измельченный лук, чеснок, петрушку и все специи.
Массу тщательно вымешайте, она должна стать однородной и ароматной. Именно на этом этапе формируется вкус блюда.
Слегка смажьте руки маслом и сформируйте небольшие удлиненные кебабы или котлеты. Они должны быть компактными, чтобы равномерно прожариться.
Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Обжаривайте кафту примерно 6 мин до золотистой корочки и полной готовности.
Чесночный соус
В миске соедините йогурт, сметану и майонез.
Добавьте специи, соль и хорошо перемешайте до однородной кремовой текстуры.
Соус должен быть нежным, с легкой копченой ноткой. Он идеально уравновешивает специи кафты.
Подача
Подавайте куриную кафту с теплой питой, грилированными овощами и луком. По желанию добавьте зелень или немного лимонного сока, это освежит вкус и сделает блюдо более легким.
Куриная кафта — это пример того, как простое блюдо может выглядеть эффектно и выглядеть по-настоящему празднично. Она идеальна для семейного ужина, встречи с друзьями или даже как альтернатива привычным котлетам.