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Рецепт куриных котлет с нежной сочной начинкой
Это вкусная альтернатива привычным котлетам, которая легко превратит домашний ужин в небольшое гастрономическое удовольствие.
Иногда, чтобы сделать любимое домашнее блюдо особенным, достаточно всего одного кулинарного секрета. В этом рецепте, о котором рассказала фудблогер Валерия Матрохина, им стала начинка из вареных яиц, сливочного сыра, масла и свежей зелени. Она делает котлеты нежными и сочными, а обычный куриный фарш превращает в блюдо, от которого сложно отказаться.
Ингредиенты
Для котлет
Куриный фарш — 650 г
Яйцо — 1 шт.
Сливки — 70 мл
Панировочные сухари — 3 ст. л.
Лук — 1 шт. (70–90 г)
Чеснок — 1 зубчик
Приправа — по вкусу
Для начинки
Вареные яйца — 3–4 шт.
Сливочный творог — 80–90 г
Сливочное масло — 40 г
Укроп или петрушка — небольшой пучок
Соль
Приготовление
В куриный фарш добавляем яйцо, сливки и панировочные сухари.
Лук натираем на мелкой терке, слегка отжимаем лишний сок и добавляем к мясу.
Туда же натираем зубчик чеснока.
Приправляем фарш смесью специй, хорошо перемешиваем и ставим в холодильник на 15–20 мин.
Вареные яйца мелко нарезаем, смешиваем со сливочным сыром, мягким маслом и измельчённой зеленью.
Добавляем щепотку соли.
На одну порцию берём примерно 80 г фарша, внутрь выкладываем 1 ч. л. начинки с горкой и тщательно защипываем края. Чтобы фарш не прилипал к рукам, Валерия советует смазывать ладони смесью воды и растительного масла.
Выкладываем котлеты в емкость с пергаментом, придаем им аккуратную форму и ненадолго отправляем в морозильную камеру. Легкое подзамораживание поможет сохранить форму во время жарки.
На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжариваем котлеты примерно по 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Затем убавляем огонь, накрываем крышкой и готовим ещё 5–6 минут. Важно убедиться, что курица полностью прожарилась внутри.
Валерия Матрохина советует подавать эти аппетитные котлеты с нежным картофельным пюре и хрустящим соленым огурчиком. Именно так получается идеальное сочетание вкусов, знакомое с детства, но с интересной современной ноткой.