куриные котлеты с начинкой instagram.com_valeria.matrokhina / © Instagram

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Иногда, чтобы сделать любимое домашнее блюдо особенным, достаточно всего одного кулинарного секрета. В этом рецепте, о котором рассказала фудблогер Валерия Матрохина , им стала начинка из вареных яиц, сливочного сыра, масла и свежей зелени. Она делает котлеты нежными и сочными, а обычный куриный фарш превращает в блюдо, от которого сложно отказаться.

Ингредиенты

Для котлет

Куриный фарш — 650 г

Яйцо — 1 шт.

Сливки — 70 мл

Панировочные сухари — 3 ст. л.

Лук — 1 шт. (70–90 г)

Чеснок — 1 зубчик

Приправа — по вкусу

Для начинки

Вареные яйца — 3–4 шт.

Сливочный творог — 80–90 г

Сливочное масло — 40 г

Укроп или петрушка — небольшой пучок

Соль

куриные котлеты с начинкой instagram.com_valeria.matrokhina / © Instagram

Приготовление

В куриный фарш добавляем яйцо, сливки и панировочные сухари. Лук натираем на мелкой терке, слегка отжимаем лишний сок и добавляем к мясу. Туда же натираем зубчик чеснока. Приправляем фарш смесью специй, хорошо перемешиваем и ставим в холодильник на 15–20 мин. Вареные яйца мелко нарезаем, смешиваем со сливочным сыром, мягким маслом и измельчённой зеленью. Добавляем щепотку соли. На одну порцию берём примерно 80 г фарша, внутрь выкладываем 1 ч. л. начинки с горкой и тщательно защипываем края. Чтобы фарш не прилипал к рукам, Валерия советует смазывать ладони смесью воды и растительного масла. Выкладываем котлеты в емкость с пергаментом, придаем им аккуратную форму и ненадолго отправляем в морозильную камеру. Легкое подзамораживание поможет сохранить форму во время жарки. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжариваем котлеты примерно по 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Затем убавляем огонь, накрываем крышкой и готовим ещё 5–6 минут. Важно убедиться, что курица полностью прожарилась внутри.

куриные котлеты с начинкой instagram.com_valeria.matrokhina / © Instagram

Валерия Матрохина советует подавать эти аппетитные котлеты с нежным картофельным пюре и хрустящим соленым огурчиком. Именно так получается идеальное сочетание вкусов, знакомое с детства, но с интересной современной ноткой.

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