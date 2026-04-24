ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
69
Время на прочтение
2 мин

Рецепт легкого китайского супа с фаршем, креветками и лапшой, который хочется готовить снова и снова

Легкий и ароматный, этот суп идеально вписывается в современную гастрономическую историю, ведь он не требует сложных ингредиентов или кулинарных навыков, однако порадует вас «ресторанным» вкусом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Комментарии
Китайский суп с фаршем, креветками и лапшой

Азиатская кухня давно перестала быть чем-то экзотическим, сегодня это о скорости, пользе и насыщенных вкусах. Особенно популярны супы на легком бульоне с лапшой и яркими специями. Рецепт от фудблогера v.vanilinka — это баланс простоты и глубокого вкуса, который легко воспроизвести дома.

Ингредиенты

фарш (свиной или куриный)
200 г
сырые креветки
6-8 шт.
рисовая вермишель
120 г
свежий имбирь
1 ч. л
чеснок
2 зубчика
чили (свежий или сухой)
светлый соевый соус
2-3 ст. л
темный соевый соус (для цвета)
1 ч. л
рыбный соус (опционально, но желательно)
2 ст. л.
сахар
½ ч. л.
белый или черный перец
щепотка
легкий куриный бульон или вода
700-800 мл
кунжутное масло
зелёный лук
кинза

Приготовление

  1. Рисовую лапшу залейте горячей водой на 10 мин и слейте.

  2. Очистите креветки, но хвостик можно оставить.

  3. Нарежьте тоненькими ломтиками имбирь.

  4. Раздавите чеснок.

  5. Подготовьте зелень.

  6. В кастрюле разогрейте масло и добавьте имбирь.

  7. Через 1-2 мин добавьте фарш и обжаривайте его, разбивайте комочки, пока он не станет серого цвета.

  8. Добавьте чеснок и чили.

  9. Прогрейте 1-2 мин, после чего добавьте соль, сахар, перец и влейте светлый соевый соус.

  10. Дайте смеси немного карамелизироваться, это усилит вкус.

  11. Далее добавьте рыбный соус, темный соевый соус и влейте горячий бульон или воду.

  12. Оставьте кипеть 4-5 мин.

  13. Добавьте креветки и варите еще 1-2 мин, этого достаточно, чтобы они стали нежными и сочными.

  14. В глубокую тарелку выложите лапшу, залейте горячим супом и добавьте зеленый лук и кинзу.

  15. По желанию также добавьте несколько капель кунжутного масла или немного чили масла.

Этот китайский суп — пример того, как простые ингредиенты могут создать сложный и глубокий вкус. Он не требует много времени на приготовление, но дает ощущение уюта, тепла и гастрономического удовольствия.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie