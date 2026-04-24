Рецепт легкого китайского супа с фаршем, креветками и лапшой, который хочется готовить снова и снова
Легкий и ароматный, этот суп идеально вписывается в современную гастрономическую историю, ведь он не требует сложных ингредиентов или кулинарных навыков, однако порадует вас «ресторанным» вкусом.
Азиатская кухня давно перестала быть чем-то экзотическим, сегодня это о скорости, пользе и насыщенных вкусах. Особенно популярны супы на легком бульоне с лапшой и яркими специями. Рецепт от фудблогера v.vanilinka — это баланс простоты и глубокого вкуса, который легко воспроизвести дома.
Ингредиенты
- фарш (свиной или куриный)
- 200 г
- сырые креветки
- 6-8 шт.
- рисовая вермишель
- 120 г
- свежий имбирь
- 1 ч. л
- чеснок
- 2 зубчика
- чили (свежий или сухой)
-
- светлый соевый соус
- 2-3 ст. л
- темный соевый соус (для цвета)
- 1 ч. л
- рыбный соус (опционально, но желательно)
- 2 ст. л.
- сахар
- ½ ч. л.
- белый или черный перец
- щепотка
- легкий куриный бульон или вода
- 700-800 мл
- кунжутное масло
-
- зелёный лук
-
- кинза
-
Приготовление
Рисовую лапшу залейте горячей водой на 10 мин и слейте.
Очистите креветки, но хвостик можно оставить.
Нарежьте тоненькими ломтиками имбирь.
Раздавите чеснок.
Подготовьте зелень.
В кастрюле разогрейте масло и добавьте имбирь.
Через 1-2 мин добавьте фарш и обжаривайте его, разбивайте комочки, пока он не станет серого цвета.
Добавьте чеснок и чили.
Прогрейте 1-2 мин, после чего добавьте соль, сахар, перец и влейте светлый соевый соус.
Дайте смеси немного карамелизироваться, это усилит вкус.
Далее добавьте рыбный соус, темный соевый соус и влейте горячий бульон или воду.
Оставьте кипеть 4-5 мин.
Добавьте креветки и варите еще 1-2 мин, этого достаточно, чтобы они стали нежными и сочными.
В глубокую тарелку выложите лапшу, залейте горячим супом и добавьте зеленый лук и кинзу.
По желанию также добавьте несколько капель кунжутного масла или немного чили масла.
Этот китайский суп — пример того, как простые ингредиенты могут создать сложный и глубокий вкус. Он не требует много времени на приготовление, но дает ощущение уюта, тепла и гастрономического удовольствия.