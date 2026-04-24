Рецепт легкого китайского супа с фаршем, креветками и лапшой, который хочется готовить снова и снова

Китайский суп с фаршем, креветками и лапшой instagram.com/v.vanilinka / © Instagram

Азиатская кухня давно перестала быть чем-то экзотическим, сегодня это о скорости, пользе и насыщенных вкусах. Особенно популярны супы на легком бульоне с лапшой и яркими специями. Рецепт от фудблогера v.vanilinka — это баланс простоты и глубокого вкуса, который легко воспроизвести дома.

Ингредиенты фарш (свиной или куриный) 200 г сырые креветки 6-8 шт. рисовая вермишель 120 г свежий имбирь 1 ч. л чеснок 2 зубчика чили (свежий или сухой) светлый соевый соус 2-3 ст. л темный соевый соус (для цвета) 1 ч. л рыбный соус (опционально, но желательно) 2 ст. л. сахар ½ ч. л. белый или черный перец щепотка легкий куриный бульон или вода 700-800 мл кунжутное масло зелёный лук кинза

Приготовление

Рисовую лапшу залейте горячей водой на 10 мин и слейте. Очистите креветки, но хвостик можно оставить. Нарежьте тоненькими ломтиками имбирь. Раздавите чеснок. Подготовьте зелень. В кастрюле разогрейте масло и добавьте имбирь. Через 1-2 мин добавьте фарш и обжаривайте его, разбивайте комочки, пока он не станет серого цвета. Добавьте чеснок и чили. Прогрейте 1-2 мин, после чего добавьте соль, сахар, перец и влейте светлый соевый соус. Дайте смеси немного карамелизироваться, это усилит вкус. Далее добавьте рыбный соус, темный соевый соус и влейте горячий бульон или воду. Оставьте кипеть 4-5 мин. Добавьте креветки и варите еще 1-2 мин, этого достаточно, чтобы они стали нежными и сочными. В глубокую тарелку выложите лапшу, залейте горячим супом и добавьте зеленый лук и кинзу. По желанию также добавьте несколько капель кунжутного масла или немного чили масла.

Этот китайский суп — пример того, как простые ингредиенты могут создать сложный и глубокий вкус. Он не требует много времени на приготовление, но дает ощущение уюта, тепла и гастрономического удовольствия.