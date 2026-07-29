ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Рецепт летнего салата с арбузом, который можно приготовить за 10 минут

Летние салаты уже давно перестали быть просто гарниром. Сегодня это полноценное блюдо, в котором сочетаются свежие овощи, сезонные фрукты, сыр и ароматные травы.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
100 ккал
Комментарии
Салат с арбузом

Салат с арбузом / © Associated Press

Когда на улице жара, хочется чего-то легкого, сочного и необычного. Именно поэтому фруктово-овощной салат от фудблогера Эрика Лауерты стал настоящим хитом в соцсетях. Сочетание арбуза, огурца, феты и свежей мяты звучит неожиданно, но именно эта комбинация идеально освежает летом.

Ингредиенты

виноград
20 штук
арбуз
¼ шт.
огурец
1 шт.
помидор
1 шт.
красный лук
1 шт.
сыр фета
150 г
свежая мята
оливковое масло
соль
свежемолотый черный перец

Приготовление

  1. Вымойте все овощи и фрукты.

  2. Арбуз очистите от косточек и нарежьте крупными кубиками.

  3. Огурец, помидор и красный лук нарежьте удобными кусочками, а виноград, по желанию, можно оставить целым или разрезать пополам.

  4. Выложите все ингредиенты в большую миску, добавьте кубики сыра фета и листики свежей мяты.

  5. Перед подачей сбрызните салат оливковым маслом, приправьте солью и черным перцем и аккуратно перемешайте, чтобы кусочки феты сохранили свою форму.

Если хочется разнообразить сезонное меню без сложных рецептов, этот фруктово-овощной салат станет идеальным выбором. Минимум ингредиентов, всего несколько минут на приготовление — и на столе появится легкое, сочное и удивительно гармоничное блюдо.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
105
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie