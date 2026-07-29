Рецепт летнего салата с арбузом, который можно приготовить за 10 минут

Салат с арбузом / © Associated Press

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Когда на улице жара, хочется чего-то легкого, сочного и необычного. Именно поэтому фруктово-овощной салат от фудблогера Эрика Лауерты стал настоящим хитом в соцсетях. Сочетание арбуза, огурца, феты и свежей мяты звучит неожиданно, но именно эта комбинация идеально освежает летом.

Ингредиенты виноград 20 штук арбуз ¼ шт. огурец 1 шт. помидор 1 шт. красный лук 1 шт. сыр фета 150 г свежая мята оливковое масло соль свежемолотый черный перец

Приготовление

Вымойте все овощи и фрукты. Арбуз очистите от косточек и нарежьте крупными кубиками. Огурец, помидор и красный лук нарежьте удобными кусочками, а виноград, по желанию, можно оставить целым или разрезать пополам. Выложите все ингредиенты в большую миску, добавьте кубики сыра фета и листики свежей мяты. Перед подачей сбрызните салат оливковым маслом, приправьте солью и черным перцем и аккуратно перемешайте, чтобы кусочки феты сохранили свою форму.

Если хочется разнообразить сезонное меню без сложных рецептов, этот фруктово-овощной салат станет идеальным выбором. Минимум ингредиентов, всего несколько минут на приготовление — и на столе появится легкое, сочное и удивительно гармоничное блюдо.

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