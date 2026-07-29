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Рецепт летнего салата с арбузом, который можно приготовить за 10 минут
Летние салаты уже давно перестали быть просто гарниром. Сегодня это полноценное блюдо, в котором сочетаются свежие овощи, сезонные фрукты, сыр и ароматные травы.
Когда на улице жара, хочется чего-то легкого, сочного и необычного. Именно поэтому фруктово-овощной салат от фудблогера Эрика Лауерты стал настоящим хитом в соцсетях. Сочетание арбуза, огурца, феты и свежей мяты звучит неожиданно, но именно эта комбинация идеально освежает летом.
Ингредиенты
- виноград
- 20 штук
- арбуз
- ¼ шт.
- огурец
- 1 шт.
- помидор
- 1 шт.
- красный лук
- 1 шт.
- сыр фета
- 150 г
- свежая мята
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- оливковое масло
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- соль
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- свежемолотый черный перец
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Приготовление
Вымойте все овощи и фрукты.
Арбуз очистите от косточек и нарежьте крупными кубиками.
Огурец, помидор и красный лук нарежьте удобными кусочками, а виноград, по желанию, можно оставить целым или разрезать пополам.
Выложите все ингредиенты в большую миску, добавьте кубики сыра фета и листики свежей мяты.
Перед подачей сбрызните салат оливковым маслом, приправьте солью и черным перцем и аккуратно перемешайте, чтобы кусочки феты сохранили свою форму.
Если хочется разнообразить сезонное меню без сложных рецептов, этот фруктово-овощной салат станет идеальным выбором. Минимум ингредиентов, всего несколько минут на приготовление — и на столе появится легкое, сочное и удивительно гармоничное блюдо.