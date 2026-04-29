Рецепт любимого десерта Елизаветы II — забытое королевское лакомство, которое было популярно задолго до TikTok-трендов
Пока соцсети без ума от «вирусных» десертов из йогурта и печенья, на королевской кухне уже давно знают секрет приготовления такого лакомства. То, что сегодня кажется новинкой, на самом деле подавали в Букингемском дворце еще более 30 лет назад.
Мир гастрономии любит открывать «новые» рецепты, у которых на самом деле есть долгая история. Именно так произошло с популярным десертом из греческого йогурта и печенья, который заполонил TikTok и Instagram.
Бывший королевский повар Даррен Макгреди с улыбкой замечает, что в нем нет ничего нового. Подобный десерт он готовил в Букингемском дворце еще десятки лет назад, только вместо современного печенья использовался классический британский вариант — имбирное.
Ингредиенты
- имбирное печенье
- 500 г
- греческий йогурт
- 2 стакана
- жирные сливки (слегка взбитые)
- 2 стакана
- сахар
- ¼ стакана
- виски
- ½ стакана
- горячая вода
- 2 стакана
Приготовление
Сначала в большой миске смешайте греческий йогурт с сахаром.
После чего аккуратно введите в смесь слегка взбитые сливки. Важно не перебить массу, она должна оставаться легкой и воздушной.
Отдельно приготовьте ароматную основу, в горячую воду добавьте виски. Именно этот шаг придает десерту глубину вкуса, но его легко пропустить, если хочется более нейтрального варианта.
Далее начинается самое интересное — «сборка» десерта: на дно формы выложите слой крема, печенье быстро погружайте в жидкость, добавьте немного крема и накройте вторым печеньем, получится своеобразный «сэндвич».
Такие «конструкции» ставят вертикально в форму и повторяйте процесс, пока она не заполнится полностью.
После этого десерт отправьте в холодильник, чтобы он хорошо настоялся и «схватился».
Перед подачей украсьте его остатками крема, можно выложить ложкой или отсадить через кондитерский мешок, и посыпьте измельченным имбирным печеньем.
Тренды приходят и уходят, но хорошие рецепты остаются. Десерт из йогурта, сливок и имбирного печенья — доказательство того, что элегантность не требует сложности. И, возможно, в следующий раз, когда вы будете готовить что-то «вирусное», стоит вспомнить, что самое модное — давно забытое старое.