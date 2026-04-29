Мир гастрономии любит открывать «новые» рецепты, у которых на самом деле есть долгая история. Именно так произошло с популярным десертом из греческого йогурта и печенья, который заполонил TikTok и Instagram.

Бывший королевский повар Даррен Макгреди с улыбкой замечает, что в нем нет ничего нового. Подобный десерт он готовил в Букингемском дворце еще десятки лет назад, только вместо современного печенья использовался классический британский вариант — имбирное.

Ингредиенты имбирное печенье 500 г греческий йогурт 2 стакана жирные сливки (слегка взбитые) 2 стакана сахар ¼ стакана виски ½ стакана горячая вода 2 стакана

Приготовление

Сначала в большой миске смешайте греческий йогурт с сахаром. После чего аккуратно введите в смесь слегка взбитые сливки. Важно не перебить массу, она должна оставаться легкой и воздушной. Отдельно приготовьте ароматную основу, в горячую воду добавьте виски. Именно этот шаг придает десерту глубину вкуса, но его легко пропустить, если хочется более нейтрального варианта. Далее начинается самое интересное — «сборка» десерта: на дно формы выложите слой крема, печенье быстро погружайте в жидкость, добавьте немного крема и накройте вторым печеньем, получится своеобразный «сэндвич». Такие «конструкции» ставят вертикально в форму и повторяйте процесс, пока она не заполнится полностью. После этого десерт отправьте в холодильник, чтобы он хорошо настоялся и «схватился». Перед подачей украсьте его остатками крема, можно выложить ложкой или отсадить через кондитерский мешок, и посыпьте измельченным имбирным печеньем.

Тренды приходят и уходят, но хорошие рецепты остаются. Десерт из йогурта, сливок и имбирного печенья — доказательство того, что элегантность не требует сложности. И, возможно, в следующий раз, когда вы будете готовить что-то «вирусное», стоит вспомнить, что самое модное — давно забытое старое.

