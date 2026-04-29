ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
129
Время на прочтение
2 мин

Рецепт любимого десерта Елизаветы II — забытое королевское лакомство, которое было популярно задолго до TikTok-трендов

Пока соцсети без ума от «вирусных» десертов из йогурта и печенья, на королевской кухне уже давно знают секрет приготовления такого лакомства. То, что сегодня кажется новинкой, на самом деле подавали в Букингемском дворце еще более 30 лет назад.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
330 ккал
Комментарии
Королева Елизавета II / © Associated Press

Мир гастрономии любит открывать «новые» рецепты, у которых на самом деле есть долгая история. Именно так произошло с популярным десертом из греческого йогурта и печенья, который заполонил TikTok и Instagram.

Бывший королевский повар Даррен Макгреди с улыбкой замечает, что в нем нет ничего нового. Подобный десерт он готовил в Букингемском дворце еще десятки лет назад, только вместо современного печенья использовался классический британский вариант — имбирное.

Королевский десерт youtube.com/@Darren_McGrady / © YouTube

Ингредиенты

имбирное печенье
500 г
греческий йогурт
2 стакана
жирные сливки (слегка взбитые)
2 стакана
сахар
¼ стакана
виски
½ стакана
горячая вода
2 стакана
Королевский десерт youtube.com/@Darren_McGrady / © YouTube

Приготовление

  1. Сначала в большой миске смешайте греческий йогурт с сахаром.

  2. После чего аккуратно введите в смесь слегка взбитые сливки. Важно не перебить массу, она должна оставаться легкой и воздушной.

  3. Отдельно приготовьте ароматную основу, в горячую воду добавьте виски. Именно этот шаг придает десерту глубину вкуса, но его легко пропустить, если хочется более нейтрального варианта.

  4. Далее начинается самое интересное — «сборка» десерта: на дно формы выложите слой крема, печенье быстро погружайте в жидкость, добавьте немного крема и накройте вторым печеньем, получится своеобразный «сэндвич».

  5. Такие «конструкции» ставят вертикально в форму и повторяйте процесс, пока она не заполнится полностью.

  6. После этого десерт отправьте в холодильник, чтобы он хорошо настоялся и «схватился».

  7. Перед подачей украсьте его остатками крема, можно выложить ложкой или отсадить через кондитерский мешок, и посыпьте измельченным имбирным печеньем.

Тренды приходят и уходят, но хорошие рецепты остаются. Десерт из йогурта, сливок и имбирного печенья — доказательство того, что элегантность не требует сложности. И, возможно, в следующий раз, когда вы будете готовить что-то «вирусное», стоит вспомнить, что самое модное — давно забытое старое.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
129
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie