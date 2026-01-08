Рецепт любимого завтрака Милли Бобби Браун, всего из четырех ингредиентов

Милли Бобби Браун youtube.com_TillyRamsay / © YouTube

Завтрак давно перестал быть только утренним приемом пищи. Для многих он — универсальное блюдо, которое легко трансформируется в поздний обед или даже ужин. Именно так к нему относится актриса Милли Бобби Браун — звезда сериала «Очень странные дела», которая призналась, что обожает завтрачные блюда даже после насыщенного рабочего дня.

О своих гастрономических предпочтениях актриса рассказала на YouTube-канале Тилли Рамзи, и ее выбор — не очередной сложный боул или модный суперфуд, а знакомый, комфортный и очень сытный сэндвич.

«Я просто обожаю бейгл с яичницей, беконом и острым соусом» — признается Милли.

Бейгл с яичницей, беконом и острым соусом youtube.com/@TillyRamsay / © YouTube

Ингредиенты (на 1 сэндвич)

бейгл со смесью специй 1 шт.

яйцо 1 шт.

бекон 2 ломтика

острый соус

Приготовление

Подготовьте бейгл. Разрежьте его пополам и слегка подсушите на сухой сковороде или в тостере — так он станет хрустящим снаружи и мягким внутри. Также, вы можете приготовить основу самостоятельно в обычной вафельнице. Обжарьте бекон. Выложите ломтики бекона на разогретую сковороду и жарьте до золотистости и хрустящей текстуры. Готовый бекон переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Приготовьте яйцо. На той же сковороде обжарьте яйцо. Желток может оставаться жидким или хорошо пропеченным, в зависимости от вашего настроения. Соберите сэндвич. На нижнюю половинку бейгла выложите яйцо, добавьте бекон и несколько капель острого соуса. Накройте верхней частью.

Лучше всего подходит горячим, с чашкой кофе утром, чаем или вином вечером.

Этот завтрак не только быстрый в приготовлении, но и питательный. Яйцо и бекон обеспечивают высокое содержание белка, который помогает дольше сохранять чувство сытости и стабильный уровень энергии в течение дня.

Хотя обработанное мясо стоит потреблять умеренно, в сбалансированном рационе нет запрещённых продуктов, всё решает частота и количество.

Завтрак на ужин — новая классика

Милли Бобби Браун не скрывает, что настолько любит завтраки, что часто выбирает их и для ужина. Это неудивительно, ведь в современном ритме жизни комфортная еда из простых ингредиентов становится настоящим спасителем.

Еще одно любимое блюдо актрисы после работы — запеченный картофель с фасолью и сыром, которое готовит ее папа. Такой вариант содержит растительный белок и прекрасно балансирует меню. Интересно, что именно фасоль на тосте — любимый «завтрак на ужин» и Тилли Рамзи.

Советы

Если хочется поэкспериментировать, но сохранить суть:

заверните яйцо и бекон в тортилью — получите завтрачный ролл

замените бекон авокадо, для более легкого варианта

добавьте яйцо пашот и немного острого соуса на тост

Любимый завтрак Милли Бобби Браун доказывает, чтобы питаться вкусно и сытно, не нужны сложные рецепты. Иногда достаточно четырех ингредиентов, немного остроты и разрешения есть любимое тогда, когда хочется.

Главный тренд сегодня — слушать себя, так что если вам хочется завтрак на ужин, вы точно знаете актрису, которая оценит ваши предпочтения.