Маринованная подчеревина в банке tiktok.com/@kubfood

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Есть блюда, которые сразу создают атмосферу домашнего уюта. Аромат чеснока, пряных специй, тонкие ломтики мягкой подчеревины и хрустящий кусочек хлеба — это именно тот случай, когда минимум ингредиентов дарит максимум удовольствия.

Фудблогер Александр Кубицкий рассказал о рецепте маринованной подчеревины в банке, которую легко приготовить дома. Главный секрет — не торопиться, ведь мясо должно хорошо впитать ароматы маринада, а затем превратиться в настоящий домашний деликатес.

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Маринованная подчеревина в банке tiktok.com/@kubfood

Ингредиенты

подчеревина — 700–800 г

вода — 500 мл

соль — 75 г

лавровый лист — 3–4 шт.

зерна кориандра — 1,5 ч. л.

смесь перцев горошком — 1,5 ч. л

душистый перец — 3–4 горошины

семена горчицы — ½ ч. л.

сахар — ½ ч. л.

чеснок — 5–6 зубчиков

острый перец

укроп

Для последнего ароматного слоя понадобятся

копченая паприка — 1 ч. л.

сладкая молотая паприка — 1 ч. л

молотый кориандр — ½ ч. л

сухой чеснок — ½ ч. л.

Маринованная подчеревина в банке tiktok.com/@kubfood

Приготовление

Первый шаг — приготовить правильный маринад. Для этого воду доводят до кипения, добавляют специи и проваривают примерно три минуты. Затем маринад нужно полностью остудить — это важно, чтобы мясо сохранило нежную текстуру. Подчеревину складывают в чистую банку, добавляя укроп, чеснок и острый перец. После этого всё заливают холодным ароматным маринадом. Следующий этап требует немного терпения, ведь банка должна простоять в холодильнике от 3 до 7 суток. Именно за это время мясо приобретает характерный пряный вкус. Когда подчеревина достаточно промаринуется, её нужно достать, хорошо обсушить и натереть смесью специй для обваливания, а именно паприкой, кориандром и сухим чесноком. Затем кусок заворачивают в пергамент и оставляют ещё на 12–24 часа.

Маринованная подчеревина — это тот случай, когда домашняя кухня легко может составить конкуренцию ресторанным закускам. Для её приготовления не требуются сложные приёмы или редкие продукты, но результат получается по-настоящему праздничным на вкус.

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