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Рецепт маринованной подчеревины в банке — вкусной украинской закуски
Настоящие деликатесы часто скрываются в простых, проверенных временем рецептах. Нежная, ароматная и насыщенная специями маринованная подчеревина в банке — закуска, которая идеально подходит к свежему хлебу, хрену и горчице.
Есть блюда, которые сразу создают атмосферу домашнего уюта. Аромат чеснока, пряных специй, тонкие ломтики мягкой подчеревины и хрустящий кусочек хлеба — это именно тот случай, когда минимум ингредиентов дарит максимум удовольствия.
Фудблогер Александр Кубицкий рассказал о рецепте маринованной подчеревины в банке, которую легко приготовить дома. Главный секрет — не торопиться, ведь мясо должно хорошо впитать ароматы маринада, а затем превратиться в настоящий домашний деликатес.
Ингредиенты
подчеревина — 700–800 г
вода — 500 мл
соль — 75 г
лавровый лист — 3–4 шт.
зерна кориандра — 1,5 ч. л.
смесь перцев горошком — 1,5 ч. л
душистый перец — 3–4 горошины
семена горчицы — ½ ч. л.
сахар — ½ ч. л.
чеснок — 5–6 зубчиков
острый перец
укроп
Для последнего ароматного слоя понадобятся
копченая паприка — 1 ч. л.
сладкая молотая паприка — 1 ч. л
молотый кориандр — ½ ч. л
сухой чеснок — ½ ч. л.
Приготовление
Первый шаг — приготовить правильный маринад. Для этого воду доводят до кипения, добавляют специи и проваривают примерно три минуты.
Затем маринад нужно полностью остудить — это важно, чтобы мясо сохранило нежную текстуру.
Подчеревину складывают в чистую банку, добавляя укроп, чеснок и острый перец.
После этого всё заливают холодным ароматным маринадом.
Следующий этап требует немного терпения, ведь банка должна простоять в холодильнике от 3 до 7 суток. Именно за это время мясо приобретает характерный пряный вкус.
Когда подчеревина достаточно промаринуется, её нужно достать, хорошо обсушить и натереть смесью специй для обваливания, а именно паприкой, кориандром и сухим чесноком.
Затем кусок заворачивают в пергамент и оставляют ещё на 12–24 часа.
Маринованная подчеревина — это тот случай, когда домашняя кухня легко может составить конкуренцию ресторанным закускам. Для её приготовления не требуются сложные приёмы или редкие продукты, но результат получается по-настоящему праздничным на вкус.