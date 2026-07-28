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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
166
Время на прочтение
2 мин

Рецепт маринованной подчеревины в банке — вкусной украинской закуски

Настоящие деликатесы часто скрываются в простых, проверенных временем рецептах. Нежная, ароматная и насыщенная специями маринованная подчеревина в банке — закуска, которая идеально подходит к свежему хлебу, хрену и горчице.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Маринованная подчеревина в банке tiktok.com/@kubfood

Маринованная подчеревина в банке tiktok.com/@kubfood

Есть блюда, которые сразу создают атмосферу домашнего уюта. Аромат чеснока, пряных специй, тонкие ломтики мягкой подчеревины и хрустящий кусочек хлеба — это именно тот случай, когда минимум ингредиентов дарит максимум удовольствия.

Фудблогер Александр Кубицкий рассказал о рецепте маринованной подчеревины в банке, которую легко приготовить дома. Главный секрет — не торопиться, ведь мясо должно хорошо впитать ароматы маринада, а затем превратиться в настоящий домашний деликатес.

Маринованная подчеревина в банке tiktok.com/@kubfood

Маринованная подчеревина в банке tiktok.com/@kubfood

Ингредиенты

  • подчеревина — 700–800 г

  • вода — 500 мл

  • соль — 75 г

  • лавровый лист — 3–4 шт.

  • зерна кориандра — 1,5 ч. л.

  • смесь перцев горошком — 1,5 ч. л

  • душистый перец — 3–4 горошины

  • семена горчицы — ½ ч. л.

  • сахар — ½ ч. л.

  • чеснок — 5–6 зубчиков

  • острый перец

  • укроп

Для последнего ароматного слоя понадобятся

  • копченая паприка — 1 ч. л.

  • сладкая молотая паприка — 1 ч. л

  • молотый кориандр — ½ ч. л

  • сухой чеснок — ½ ч. л.

Маринованная подчеревина в банке tiktok.com/@kubfood

Маринованная подчеревина в банке tiktok.com/@kubfood

Приготовление

  1. Первый шаг — приготовить правильный маринад. Для этого воду доводят до кипения, добавляют специи и проваривают примерно три минуты.

  2. Затем маринад нужно полностью остудить — это важно, чтобы мясо сохранило нежную текстуру.

  3. Подчеревину складывают в чистую банку, добавляя укроп, чеснок и острый перец.

  4. После этого всё заливают холодным ароматным маринадом.

  5. Следующий этап требует немного терпения, ведь банка должна простоять в холодильнике от 3 до 7 суток. Именно за это время мясо приобретает характерный пряный вкус.

  6. Когда подчеревина достаточно промаринуется, её нужно достать, хорошо обсушить и натереть смесью специй для обваливания, а именно паприкой, кориандром и сухим чесноком.

  7. Затем кусок заворачивают в пергамент и оставляют ещё на 12–24 часа.

Маринованная подчеревина — это тот случай, когда домашняя кухня легко может составить конкуренцию ресторанным закускам. Для её приготовления не требуются сложные приёмы или редкие продукты, но результат получается по-настоящему праздничным на вкус.

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Дата публикации
Количество просмотров
166
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