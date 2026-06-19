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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
12
Время на прочтение
1 мин

Рецепт маринованной щуки: как приготовить классическую рыбную закуску

Украинская кухня всегда славилась умением превращать простые продукты в настоящие деликатесы. Особое место в ней занимает рыба, а маринованная щука — одно из тех блюд, которые ассоциируются с семейными рецептами и неспешными обедами.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Маринованная щука tiktok.com/@margo_kerri

Маринованная щука tiktok.com/@margo_kerri

Фудблогер Марго Керри предложила классический способ приготовления маринованной щуки, который не требует сложных ингредиентов, но требует немного терпения. Однако результат того стоит, ведь рыба получается ароматной, сочной и буквально тает во рту.

Ингредиенты

  • щука

  • соль

  • уксус 9%

  • лук

  • лавровый лист

  • черный перец горошком

  • растительное масло

Маринованная щука tiktok.com/@margo_kerri

Маринованная щука tiktok.com/@margo_kerri

Приготовление

  1. Сначала рыбу нужно тщательно вымыть, почистить и нарезать на порционные кусочки.

  2. После этого щуку хорошо солят и оставляют в холодильнике на шесть часов.

  3. Затем кусочки рыбы заливают 9% уксусом и оставляют еще на 12 часов.

  4. Далее щуку несколько раз промывают под водой. По желанию её можно дополнительно вымочить в холодной воде, чтобы вкус был ещё мягче.

  5. После промывки рыбу просушивают и начинают выкладывать слоями в банку: лук, щука, лавровый лист и черный перец горошком.

  6. Когда все ингредиенты выложены, их заливают растительным маслом так, чтобы оно полностью покрывало рыбу.

  7. Банку нужно поставить в холодильник на 2–3 суток. Именно за это время щука приобретает насыщенный вкус и нежную текстуру.

Подавайте её с горячим картофелем или ломтиком свежего чёрного хлеба и наслаждайтесь классикой, которая никогда не теряет своей актуальности.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
12
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