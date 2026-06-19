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Рецепт маринованной щуки: как приготовить классическую рыбную закуску
Украинская кухня всегда славилась умением превращать простые продукты в настоящие деликатесы. Особое место в ней занимает рыба, а маринованная щука — одно из тех блюд, которые ассоциируются с семейными рецептами и неспешными обедами.
Фудблогер Марго Керри предложила классический способ приготовления маринованной щуки, который не требует сложных ингредиентов, но требует немного терпения. Однако результат того стоит, ведь рыба получается ароматной, сочной и буквально тает во рту.
Ингредиенты
щука
соль
уксус 9%
лук
лавровый лист
черный перец горошком
растительное масло
Приготовление
Сначала рыбу нужно тщательно вымыть, почистить и нарезать на порционные кусочки.
После этого щуку хорошо солят и оставляют в холодильнике на шесть часов.
Затем кусочки рыбы заливают 9% уксусом и оставляют еще на 12 часов.
Далее щуку несколько раз промывают под водой. По желанию её можно дополнительно вымочить в холодной воде, чтобы вкус был ещё мягче.
После промывки рыбу просушивают и начинают выкладывать слоями в банку: лук, щука, лавровый лист и черный перец горошком.
Когда все ингредиенты выложены, их заливают растительным маслом так, чтобы оно полностью покрывало рыбу.
Банку нужно поставить в холодильник на 2–3 суток. Именно за это время щука приобретает насыщенный вкус и нежную текстуру.
Подавайте её с горячим картофелем или ломтиком свежего чёрного хлеба и наслаждайтесь классикой, которая никогда не теряет своей актуальности.