Рецепт маринованной щуки: как приготовить классическую рыбную закуску

Маринованная щука tiktok.com/@margo_kerri

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Фудблогер Марго Керри предложила классический способ приготовления маринованной щуки, который не требует сложных ингредиентов, но требует немного терпения. Однако результат того стоит, ведь рыба получается ароматной, сочной и буквально тает во рту.

Ингредиенты

щука

соль

уксус 9%

лук

лавровый лист

черный перец горошком

растительное масло

Маринованная щука tiktok.com/@margo_kerri

Приготовление

Сначала рыбу нужно тщательно вымыть, почистить и нарезать на порционные кусочки. После этого щуку хорошо солят и оставляют в холодильнике на шесть часов. Затем кусочки рыбы заливают 9% уксусом и оставляют еще на 12 часов. Далее щуку несколько раз промывают под водой. По желанию её можно дополнительно вымочить в холодной воде, чтобы вкус был ещё мягче. После промывки рыбу просушивают и начинают выкладывать слоями в банку: лук, щука, лавровый лист и черный перец горошком. Когда все ингредиенты выложены, их заливают растительным маслом так, чтобы оно полностью покрывало рыбу. Банку нужно поставить в холодильник на 2–3 суток. Именно за это время щука приобретает насыщенный вкус и нежную текстуру.

Подавайте её с горячим картофелем или ломтиком свежего чёрного хлеба и наслаждайтесь классикой, которая никогда не теряет своей актуальности.

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