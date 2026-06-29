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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

Рецепт медового печенья с корицей

Приготовьте пряное, ароматное медовое печенье с корицей.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
350 ккал
Комментарии
Медовое печенье с корицей

Медовое печенье с корицей / © Credits

Снаружи слегка хрустящее, мягкое внутри, а в процессе хранения, долго остается свежим.

Ингредиенты

мука пшеничная
220 г
яйца куриные
1 шт.
масло сливочное
100 г
мед
3 ст. л.
сахар
2 ст. л.
сода пищевая
1 ч. л.
корица молотая
1 ч. л.
соль
щепотка

  1. Сливочное масло, сахар и мед растопите на водяной бане.

  2. Вбейте яйцо, добавьте соду, соль, корицу и постепенно всыпьте муку, замесите тесто, которое не должно липнуть к рукам, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30-40 минут.

  3. На рабочую поверхность, присыпанную слегка мукой, выложите тесто, раскатайте его и с помощью формочек вырежьте печенье, выложите на противень, застеленный пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-12 минут.

Советы:

  • Если у вас нет формочек, используйте обычный стакан.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
76
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