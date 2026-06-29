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Рецепт медового печенья с корицей
Приготовьте пряное, ароматное медовое печенье с корицей.
Снаружи слегка хрустящее, мягкое внутри, а в процессе хранения, долго остается свежим.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 220 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- масло сливочное
- 100 г
- мед
- 3 ст. л.
- сахар
- 2 ст. л.
- сода пищевая
- 1 ч. л.
- корица молотая
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
Сливочное масло, сахар и мед растопите на водяной бане.
Вбейте яйцо, добавьте соду, соль, корицу и постепенно всыпьте муку, замесите тесто, которое не должно липнуть к рукам, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30-40 минут.
На рабочую поверхность, присыпанную слегка мукой, выложите тесто, раскатайте его и с помощью формочек вырежьте печенье, выложите на противень, застеленный пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-12 минут.
Советы:
Если у вас нет формочек, используйте обычный стакан.