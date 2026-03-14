Рецепт нежного сливочно-сырного супа с курицей и шампиньонами — как приготовить блюдо за 20 минут
Ароматные шампиньоны, сочная курица, бархатистая текстура и легкие сливочные нотки — это блюдо способно превратить обычный обед в настоящий гастрономический ритуал.
Кремовые супы давно стали трендом современной домашней кухни. Они сочетают в себе простоту приготовления, насыщенный вкус и элегантную текстуру, которую мы привыкли видеть в меню хороших ресторанов.
Именно таким является сливочно-сырный суп с курицей и шампиньонами, о приготовлении которого рассказали на странице olena.foodblog, — блюдо, которое готовится примерно за 20 мин, но на вкус так, будто над ним работал шеф-повар. Главный секрет — гармоничное сочетание простых ингредиентов, а именно, картофеля, куриного филе, грибов, сливок и плавленого сыра. Вместе они создают густой, ароматный и очень нежный суп, который одинаково нравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты
- картофель
- 4-5 шт.
- лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- куриное филе
- 1 шт.
- шампиньоны
- 300 г
- сливки (15-20%)
- 100 мл
- плавленый сыр
- 160 г
- сливочное масло
-
- соль
-
- специи
-
- свежая зелень
-
Приготовление
Очистите картофель и нарежьте его кубиками.
Поставьте вариться в подсоленной воде.
Пока картофель готовится, на сковороде растопите немного сливочного масла.
Мелко нарежьте лук и натрите морковь.
Обжарьте их на сливочном масле до мягкости.
Посолите и поперчите овощи, после чего добавьте их в кастрюлю с картофелем. Именно эта зажарка придает супу приятный домашний аромат.
Когда картофель почти готов, влейте сливки и добавьте плавленый сыр.
Хорошо перемешайте, чтобы сыр полностью растворился. При желании суп можно взбить блендером, чтобы получить кремовую текстуру.
Нарежьте шампиньоны и обжарьте их на сковороде до золотистого цвета.
Отдельно обжарьте нарезанное кубиками куриное филе.
После этого добавьте грибы и курицу в суп и хорошо перемешайте.
Перед подачей посыпьте суп свежей зеленью, петрушкой или укропом. Зелень освежает вкус и делает блюдо еще более аппетитным.
Советы
Используйте сливочное масло, оно придает более насыщенный аромат, чем растительное масло.
Обжаривайте грибы отдельно, так они сохранят свой вкус и не выпустят лишнюю влагу в суп.
Не переваривайте сливки, достаточно просто прогреть их в супе.
Иногда самые вкусные блюда — это те, которые готовятся из простых ингредиентов и без лишних сложностей. Сливочно-сырный суп с курицей и шампиньонами — именно такой. А главное — этот суп легко адаптировать под собственные вкусы, добавлять любимые специи или больше грибов.