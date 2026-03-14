Нежный сливочно-сырный суп с курицей и шампиньонами / © Associated Press

Кремовые супы давно стали трендом современной домашней кухни. Они сочетают в себе простоту приготовления, насыщенный вкус и элегантную текстуру, которую мы привыкли видеть в меню хороших ресторанов.

Именно таким является сливочно-сырный суп с курицей и шампиньонами, о приготовлении которого рассказали на странице olena.foodblog, — блюдо, которое готовится примерно за 20 мин, но на вкус так, будто над ним работал шеф-повар. Главный секрет — гармоничное сочетание простых ингредиентов, а именно, картофеля, куриного филе, грибов, сливок и плавленого сыра. Вместе они создают густой, ароматный и очень нежный суп, который одинаково нравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты картофель 4-5 шт. лук 1 шт. морковь 1 шт. куриное филе 1 шт. шампиньоны 300 г сливки (15-20%) 100 мл плавленый сыр 160 г сливочное масло соль специи свежая зелень

Приготовление

Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Поставьте вариться в подсоленной воде. Пока картофель готовится, на сковороде растопите немного сливочного масла. Мелко нарежьте лук и натрите морковь. Обжарьте их на сливочном масле до мягкости. Посолите и поперчите овощи, после чего добавьте их в кастрюлю с картофелем. Именно эта зажарка придает супу приятный домашний аромат. Когда картофель почти готов, влейте сливки и добавьте плавленый сыр. Хорошо перемешайте, чтобы сыр полностью растворился. При желании суп можно взбить блендером, чтобы получить кремовую текстуру. Нарежьте шампиньоны и обжарьте их на сковороде до золотистого цвета. Отдельно обжарьте нарезанное кубиками куриное филе. После этого добавьте грибы и курицу в суп и хорошо перемешайте. Перед подачей посыпьте суп свежей зеленью, петрушкой или укропом. Зелень освежает вкус и делает блюдо еще более аппетитным.

Советы

Используйте сливочное масло, оно придает более насыщенный аромат, чем растительное масло.

Обжаривайте грибы отдельно, так они сохранят свой вкус и не выпустят лишнюю влагу в суп.

Не переваривайте сливки, достаточно просто прогреть их в супе.

Иногда самые вкусные блюда — это те, которые готовятся из простых ингредиентов и без лишних сложностей. Сливочно-сырный суп с курицей и шампиньонами — именно такой. А главное — этот суп легко адаптировать под собственные вкусы, добавлять любимые специи или больше грибов.