Рецепты
107
2 мин

Рецепт нежного сливочно-сырного супа с курицей и шампиньонами — как приготовить блюдо за 20 минут

Ароматные шампиньоны, сочная курица, бархатистая текстура и легкие сливочные нотки — это блюдо способно превратить обычный обед в настоящий гастрономический ритуал.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
85 ккал
Нежный сливочно-сырный суп с курицей и шампиньонами

Нежный сливочно-сырный суп с курицей и шампиньонами / © Associated Press

Кремовые супы давно стали трендом современной домашней кухни. Они сочетают в себе простоту приготовления, насыщенный вкус и элегантную текстуру, которую мы привыкли видеть в меню хороших ресторанов.

Именно таким является сливочно-сырный суп с курицей и шампиньонами, о приготовлении которого рассказали на странице olena.foodblog, — блюдо, которое готовится примерно за 20 мин, но на вкус так, будто над ним работал шеф-повар. Главный секрет — гармоничное сочетание простых ингредиентов, а именно, картофеля, куриного филе, грибов, сливок и плавленого сыра. Вместе они создают густой, ароматный и очень нежный суп, который одинаково нравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты

картофель
4-5 шт.
лук
1 шт.
морковь
1 шт.
куриное филе
1 шт.
шампиньоны
300 г
сливки (15-20%)
100 мл
плавленый сыр
160 г
сливочное масло
соль
специи
свежая зелень

Приготовление

  1. Очистите картофель и нарежьте его кубиками.

  2. Поставьте вариться в подсоленной воде.

  3. Пока картофель готовится, на сковороде растопите немного сливочного масла.

  4. Мелко нарежьте лук и натрите морковь.

  5. Обжарьте их на сливочном масле до мягкости.

  6. Посолите и поперчите овощи, после чего добавьте их в кастрюлю с картофелем. Именно эта зажарка придает супу приятный домашний аромат.

  7. Когда картофель почти готов, влейте сливки и добавьте плавленый сыр.

  8. Хорошо перемешайте, чтобы сыр полностью растворился. При желании суп можно взбить блендером, чтобы получить кремовую текстуру.

  9. Нарежьте шампиньоны и обжарьте их на сковороде до золотистого цвета.

  10. Отдельно обжарьте нарезанное кубиками куриное филе.

  11. После этого добавьте грибы и курицу в суп и хорошо перемешайте.

  12. Перед подачей посыпьте суп свежей зеленью, петрушкой или укропом. Зелень освежает вкус и делает блюдо еще более аппетитным.

Советы

  • Используйте сливочное масло, оно придает более насыщенный аромат, чем растительное масло.

  • Обжаривайте грибы отдельно, так они сохранят свой вкус и не выпустят лишнюю влагу в суп.

  • Не переваривайте сливки, достаточно просто прогреть их в супе.

Иногда самые вкусные блюда — это те, которые готовятся из простых ингредиентов и без лишних сложностей. Сливочно-сырный суп с курицей и шампиньонами — именно такой. А главное — этот суп легко адаптировать под собственные вкусы, добавлять любимые специи или больше грибов.

