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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

Рецепт окрошки на сыворотке с курицей

Окрошка — это холодный суп, который просто незаменим в жаркий летний день.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
52 ккал
Окрошка на сыворотке с курицей

Окрошка на сыворотке с курицей / © Credits

Вместо обычного кваса приготовьте окрошку на молочной сыворотке с куриным филе, яйцами и овощами. Блюдо получается легким и освежающим. Для заправки окрошки не жалейте сметаны, чем ее больше, тем суп вкуснее.

Ингредиенты

сыворотка
2,5 л
куриная грудка
400 г
яйца куриные
5 шт.
картофель
4 шт.
огурцы
5 шт.
редис
200 г
сметана
300 г
зелень (лук зеленый, укроп)
горчица
1-2 ч. л.
соль

  1. Куриное филе промойте, выложите в кастрюлю, залейте водой, посолите.

  2. Доведите до кипения, снимите пену и варите на среднем огне 25 минут. Остудите.

  3. Яйца отварите с момента закипания 10 минут, остудите и очистите.

  4. Картофель помойте, залейте водой и варите на среднем огне 20-25 минут. Остудите и очистите.

  5. Овощи и зелень промойте под проточной водой.

  6. Куриное филе, яйца, картофель, огурцы и редис нарежьте на средние кубики.

  7. Зелень лука и укропа измельчите.

  8. Нарезанные ингредиенты выложите в миску или супницу, залейте сывороткой, добавьте сметану, горчицу, соль и хорошо перемешайте.

  9. Отправьте в холодильник на 30-40 минут.

Советы:

Сметану используйте любой жирности, по желанию можно добавить майонез.

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Дата публикации
Количество просмотров
70
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