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Рецепт окрошки на сыворотке с курицей
Окрошка — это холодный суп, который просто незаменим в жаркий летний день.
Вместо обычного кваса приготовьте окрошку на молочной сыворотке с куриным филе, яйцами и овощами. Блюдо получается легким и освежающим. Для заправки окрошки не жалейте сметаны, чем ее больше, тем суп вкуснее.
Ингредиенты
- сыворотка
- 2,5 л
- куриная грудка
- 400 г
- яйца куриные
- 5 шт.
- картофель
- 4 шт.
- огурцы
- 5 шт.
- редис
- 200 г
- сметана
- 300 г
- зелень (лук зеленый, укроп)
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- горчица
- 1-2 ч. л.
- соль
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Куриное филе промойте, выложите в кастрюлю, залейте водой, посолите.
Доведите до кипения, снимите пену и варите на среднем огне 25 минут. Остудите.
Яйца отварите с момента закипания 10 минут, остудите и очистите.
Картофель помойте, залейте водой и варите на среднем огне 20-25 минут. Остудите и очистите.
Овощи и зелень промойте под проточной водой.
Куриное филе, яйца, картофель, огурцы и редис нарежьте на средние кубики.
Зелень лука и укропа измельчите.
Нарезанные ингредиенты выложите в миску или супницу, залейте сывороткой, добавьте сметану, горчицу, соль и хорошо перемешайте.
Отправьте в холодильник на 30-40 минут.
Советы:
Сметану используйте любой жирности, по желанию можно добавить майонез.