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Рецепт овощного рагу из кабачков с баклажанами и помидорами на сковороде
Отличный вариант, овощного рагу который готовится просто и быстро.
Блюдо получается низкокалорийным, подойдет для легкого перекуса или как гарнир для мяса, птицы или рыбы.
Ингредиенты
- кабачки
- 1 шт.
- баклажаны
- 1 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- базилик свежий
- по вкусу
Все овощи вымойте и обсушите.
Баклажаны, кабачки и помидоры нарежьте крупными кубиками.
Баклажаны посолите, оставьте на 10-15 минут, затем промойте холодной водой и отожмите.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите.
Базилик мелко нарежьте.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до легкой золотистости.
Выложите в сковороду кабачки, баклажаны и обжарьте 8-10 минут, периодически помешивая, затем добавьте чеснок, помидоры, перец черный молотый, посолите.
Накройте крышкой и тушите на минимальном огне 15 минут, добавьте базилик, перемешайте и снимите с огня.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.