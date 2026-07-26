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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
54
Время на прочтение
1 мин

Рецепт овощного рагу из кабачков с баклажанами и помидорами на сковороде

Отличный вариант, овощного рагу который готовится просто и быстро.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
100 ккал
Комментарии
Кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде

Кабачки с баклажанами и помидорами на сковороде / © Credits

Блюдо получается низкокалорийным, подойдет для легкого перекуса или как гарнир для мяса, птицы или рыбы.

Ингредиенты

кабачки
1 шт.
баклажаны
1 шт.
помидоры
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
базилик свежий
по вкусу

  1. Все овощи вымойте и обсушите.

  2. Баклажаны, кабачки и помидоры нарежьте крупными кубиками.

  3. Баклажаны посолите, оставьте на 10-15 минут, затем промойте холодной водой и отожмите.

  4. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите.

  5. Базилик мелко нарежьте.

  6. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до легкой золотистости.

  7. Выложите в сковороду кабачки, баклажаны и обжарьте 8-10 минут, периодически помешивая, затем добавьте чеснок, помидоры, перец черный молотый, посолите.

  8. Накройте крышкой и тушите на минимальном огне 15 минут, добавьте базилик, перемешайте и снимите с огня.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
54
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