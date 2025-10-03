ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

Рецепт овощной запеканки с куриным фаршем

Сытная и простая в приготовлении запеканка из куриного фарша, кабачка, лука и помидоров станет идеальным вариантом для вкусного обеда или ужина.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
107 ккал
Овощная запеканка с куриным фаршем

Овощная запеканка с куриным фаршем / © Credits

Запеканка получается полезной и легкой, а яично-сметанная заливка сделает ее сочной.

Ингредиенты

фарш куриный
400 г
яйца куриные
2 шт.
мука пшеничная
1 ст. л.
сметана
2 ст. л.
лук репчатый
1 шт.
кабачок
1 шт.
помидор
1 шт.
чеснок
3 зубчика
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Кабачок помойте и натрите на крупную терку.

  2. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.

  3. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  4. Помидор нарежьте тонкими кружками.

  5. В миске взбейте венчиком яйца и сметану, выложите в фарш, добавьте муку, кабачок, лук, чеснок, посолите, поперчите, хорошо перемешайте и оставьте на пять минут.

  6. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите массу, разровняйте, сверху украсьте помидорами и накройте фольгой.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусах 50 минут, затем фольгу снимите и запекайте еще 15-20 минут.

Советы:

  • По желанию сверху можно посыпать любым сыром.

  • Фарш используйте любой.

Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie