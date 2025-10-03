- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
Рецепт овощной запеканки с куриным фаршем
Сытная и простая в приготовлении запеканка из куриного фарша, кабачка, лука и помидоров станет идеальным вариантом для вкусного обеда или ужина.
Запеканка получается полезной и легкой, а яично-сметанная заливка сделает ее сочной.
Ингредиенты
- фарш куриный
- 400 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- мука пшеничная
- 1 ст. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- лук репчатый
- 1 шт.
- кабачок
- 1 шт.
- помидор
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
-
Кабачок помойте и натрите на крупную терку.
Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Помидор нарежьте тонкими кружками.
В миске взбейте венчиком яйца и сметану, выложите в фарш, добавьте муку, кабачок, лук, чеснок, посолите, поперчите, хорошо перемешайте и оставьте на пять минут.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите массу, разровняйте, сверху украсьте помидорами и накройте фольгой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусах 50 минут, затем фольгу снимите и запекайте еще 15-20 минут.
Советы:
По желанию сверху можно посыпать любым сыром.
Фарш используйте любой.