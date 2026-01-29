Дрю Бэрримор и Валери Бертинелли youtube.com_TheDrewBarrymoreShow / © YouTube

Паста «что было под рукой» или, проще говоря, паста из того, что найдется в холодильнике — это не только быстро и вкусно, но и возможность сделать вашу кухню более сознательной и менее расточительной.

Дрю Бэрримор, известная актриса и ведущая утреннего шоу, поделилась рецептом универсальной пасты. Она в шутку называет ее «garbage pasta» (дословно — «мусорная паста») или «что было под рукой» — смело и без комплекса, потому что в этом блюде главное не точное соблюдение рецепта, а возможность использовать все те овощи, которые остались в холодильнике. Этот вариант пасты похож на классический, но с акцентом на легкость и свежесть продуктов.

Основная идея проста — совместить свежие и замороженные овощи с пастой, добавить немного куриного бульона и воды от варки пасты для насыщенного вкуса, а завершить блюдо свежим пармезаном и лимонным соком.

Ингредиенты

паста или спагетти

свежие овощи (например, брокколи, лук, болгарский перец, морковь, шпинат, капуста и помидоры)

замороженные овощи (например, горошек, кукуруза или микс)

куриный бульон

пармезан

лимонный сок

Приготовление

Выбирайте любую форму пасты, которая есть у вас дома. Дрю показывала вариант с ригатони на шоу, но можно выбрать спагетти — вкус от этого не меняется. Пока паста варится, нарежьте и обжарьте в кастрюле свежие овощи. У Бэрримор на кухне это были брокколи, лук, болгарский перец, морковь, шпинат, капуста кейл и помидоры. После того, как овощи немного протушились, влейте куриный бульон. Это придаст блюду более глубокий вкус и аромат. Добавьте вареную пасту в овощную смесь, а также свои любимые замороженные овощи: горошек, кукурузу или микс. Добавьте немного воды от варки пасты, она поможет образовать легкий соус, который равномерно покроет все ингредиенты. Натрите свежий пармезан и влейте немного лимонного сока.

Эта паста — не только способ быстро накормить семью или друзей, но и возможность проявить креативность на кухне. Она помогает использовать остатки овощей, уменьшает пищевые потери и подходит для любого уровня кулинарного мастерства.

Валери Бертинелли, актриса и подруга Бэрримор, назвала блюдо «чрезвычайно вкусным» и это неудивительно, ведь яркие цвета, свежий вкус и насыщенный аромат делают пасту настоящим открытием.

Паста «что было под рукой» от Дрю Бэрримор — это больше, чем просто блюдо. Это маленький кулинарный лайфхак для тех, кто хочет есть вкусно, полезно и без лишних затрат. В следующий раз, когда холодильник будет напоминать облако хаоса, вместо доставки выберите этот простой и яркий рецепт и откройте для себя удовольствие от творческого подхода к ежедневной еде.