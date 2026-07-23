Рецепт печеночного паштета с ягодным джемом: необычное сочетание, которое удивит даже гурманов

печеночный паштет с ягодным джемом instagram.com/b.st.iraa / © Instagram

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Казалось бы, печень и ягоды — сочетание, которое трудно представить. Однако именно контраст насыщенного сливочного паштета и легкой ягодной кислинки давно стал классикой в мировой гастрономии. Если вы еще не пробовали такую комбинацию, самое время дать ей шанс. Тем более что блюдо готовится удивительно просто: большую часть работы сделает духовка, а вам останется лишь взбить все ингредиенты до кремовой текстуры, об этом рассказали на странице b.st.iraa.

Ингредиенты

Для паштета

куриная печень — 500 г

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

яблоко — 1 шт.

чеснок — 3 зубчика

сливочное масло — 100 г

молоко — 100 мл

соль

чёрный перец

Для ягодного джема

замороженные ягоды (ежевика и малина или любая другая комбинация) — 200 г

сахар — 4 ст. л.

кукурузный крахмал — 2 ст. л

вода — 100 мл

лимонный сок — 2 ст. л

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Выстелите форму для запекания пергаментом. Выложите промытую и очищенную куриную печень, добавьте нарезанные кусочками морковь, лук и очищенное яблоко. Добавьте зубчики чеснока, кусочки сливочного масла, приправьте солью, перцем и залейте молоком. Запекайте примерно 60 минут. После этого немного остудите содержимое формы и тщательно взбейте всё блендером до однородной, нежной консистенции. Готовый паштет переложите в контейнер или стеклянную баночку, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 3–4 часа, чтобы он стабилизировался. В сотейнике смешайте замороженные ягоды, воду, сахар, кукурузный крахмал и лимонный сок. Варите на небольшом огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Затем измельчите джем блендером до однородной консистенции. Когда паштет полностью остынет, покройте его сверху тонким слоем ягодного джема. Для завершающего штриха посыпьте измельчёнными фисташками.

Нежный сливочный паштет, аромат запечённого яблока, насыщенный ягодный джем и хрустящие фисташки создают изысканное сочетание вкусов, которое легко повторить дома.

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