Рецепт печенья на пиве
Особенность приготовления этого печенья в том, что готовится оно на пиве, получается всегда, а вкус и аромат пива совсем не ощущается.
Вам понадобится пиво светлое, мука, сливочное масло и сахар. Печенье получается рассыпчатым, хрустящим и буквально тает во рту.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 400 г
- пиво светлое
- 125 мл
- яйцо куриное
- 1 шт.
- масло сливочное
- 200 г
- соль
-
- сахар — для посыпки
-
Замороженное сливочное масло натрите на крупной терке и перетрите его с просеянной мукой до образования крошки. Добавьте яйцо, соль, влейте пиво и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте в холодильник на один час.
На рабочей поверхности, присыпанной мукой, раскатайте тесто в пласт, вырежьте печенье формочками или просто ножом, нарежьте на ромбики. Каждое печенье с одной стороны обмакните в сахар и выложите на противень, застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15-20 минут.
Советы:
Печенье можно посыпать корицей.
Печенье нарежьте толщиной 0,5 сантиметра.