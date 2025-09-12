ТСН в социальных сетях

Категория
Рецепты
51
1 мин

Рецепт печенья на пиве

Особенность приготовления этого печенья в том, что готовится оно на пиве, получается всегда, а вкус и аромат пива совсем не ощущается.

Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
423 ккал
Вам понадобится пиво светлое, мука, сливочное масло и сахар. Печенье получается рассыпчатым, хрустящим и буквально тает во рту.

Ингредиенты

мука пшеничная
400 г
пиво светлое
125 мл
яйцо куриное
1 шт.
масло сливочное
200 г
соль
сахар — для посыпки

  1. Замороженное сливочное масло натрите на крупной терке и перетрите его с просеянной мукой до образования крошки. Добавьте яйцо, соль, влейте пиво и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте в холодильник на один час.

  2. На рабочей поверхности, присыпанной мукой, раскатайте тесто в пласт, вырежьте печенье формочками или просто ножом, нарежьте на ромбики. Каждое печенье с одной стороны обмакните в сахар и выложите на противень, застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга.

  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15-20 минут.

Советы:

  • Печенье можно посыпать корицей.

  • Печенье нарежьте толщиной 0,5 сантиметра.

51
