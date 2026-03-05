- Дата публикации
Рецепт печенья на завтрак от Дженнифер Гарнер - как приготовить лакомство
Печенье на завтрак звучит как детская мечта, однако в Нью-Йорке это реальность и известная актриса рассказала, как его приготовить на собственной кухне.
Идея начать день с печенья может показаться немного мятежной. Но если присмотреться к составу, это вполне логичный выбор: овсянка, цельнозерновая мука, кокос и яйца. То есть баланс текстуры, клетчатки и сладкого настроения.
Именно о приготовлении такого печенья на своей странице рассказала актриса Дженифер Гарнер. Сладость здесь деликатная, ведь сочетание белого и коричневого сахара создает глубину вкуса, а если добавить шоколадную крошку, получите еще более вкусную версию. Это печенье сытное, но не тяжелое. Оно прекрасно сочетается с кофе или латте.
Ингредиенты
- пшеничная мука
- 1 стакан
- сода
- ¾ ч. л.
- морская соль
- ½ ч. л.
- овсяные хлопья
- 1 стакан
- измельченные пшеничные
- 1 стакан
- цельнозерновая мука
- ½ стакана
- несладкая кокосовая стружка
- ½ стакана
- мускатный орех
- щепотка
- ванильный экстракт
- 1 ч. л
- лимонная цедра
- 1 ч. л
- сахар
- ⅔ стакана
- коричневый сахар
- ⅔ стакана
- сливочное масло комнатной температуры
- 8 ст. л.
- яйца
- 2 шт.
- шоколадная крошка
-
Приготовление
Разогрейте духовку до 175°C. Застелите противень пергаментом.
В миске смешайте сухие ингредиенты: муку, соду и соль.
Добавьте овсянку, измельченные хлопья, цельнозерновую муку, кокос и мускатный орех.
В другой миске перетрите сахар с ванилью и лимонной цедрой.
Взбейте масло до кремовой текстуры и постепенно добавьте сахарную смесь.
Введите яйца, затем сухие ингредиенты — только до сочетания.
Выкладывайте тесто ложкой, но оставьте расстояние между печеньем.
Выпекайте 15-17 мин до золотистого цвета.
Остудите и наслаждайтесь.
Современная гастрономия всё больше тяготеет к интуитивному питанию. Завтрак — это не о правилах, а об удовольствии и балансе. Печенье от Дженифер Гарнер — это компромисс между десертом и питательной выпечкой. В них есть клетчатка, белок из яиц и немного полезных жиров.
Печенье на завтрак больше не звучит как что-то запретное. Благодаря этому рецепту от Дженифер Гарнер оно стало символом легкого, уютного утра без чувства вины. Потому что если завтрак должен начинаться с чего-то — пусть это будет вкусная радость.