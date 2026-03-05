ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
172
Время на прочтение
2 мин

Рецепт печенья на завтрак от Дженнифер Гарнер - как приготовить лакомство

Печенье на завтрак звучит как детская мечта, однако в Нью-Йорке это реальность и известная актриса рассказала, как его приготовить на собственной кухне.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
330 ккал
Дженифер Гарнер youtube.com_@jennifer.garner

Дженифер Гарнер youtube.com_@jennifer.garner / © YouTube

Идея начать день с печенья может показаться немного мятежной. Но если присмотреться к составу, это вполне логичный выбор: овсянка, цельнозерновая мука, кокос и яйца. То есть баланс текстуры, клетчатки и сладкого настроения.

Печенье youtube.com_@jennifer.garner / © YouTube

Печенье youtube.com_@jennifer.garner / © YouTube

Именно о приготовлении такого печенья на своей странице рассказала актриса Дженифер Гарнер. Сладость здесь деликатная, ведь сочетание белого и коричневого сахара создает глубину вкуса, а если добавить шоколадную крошку, получите еще более вкусную версию. Это печенье сытное, но не тяжелое. Оно прекрасно сочетается с кофе или латте.

Ингредиенты

пшеничная мука
1 стакан
сода
¾ ч. л.
морская соль
½ ч. л.
овсяные хлопья
1 стакан
измельченные пшеничные
1 стакан
цельнозерновая мука
½ стакана
несладкая кокосовая стружка
½ стакана
мускатный орех
щепотка
ванильный экстракт
1 ч. л
лимонная цедра
1 ч. л
сахар
⅔ стакана
коричневый сахар
⅔ стакана
сливочное масло комнатной температуры
8 ст. л.
яйца
2 шт.
шоколадная крошка

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175°C. Застелите противень пергаментом.

  2. В миске смешайте сухие ингредиенты: муку, соду и соль.

  3. Добавьте овсянку, измельченные хлопья, цельнозерновую муку, кокос и мускатный орех.

  4. В другой миске перетрите сахар с ванилью и лимонной цедрой.

  5. Взбейте масло до кремовой текстуры и постепенно добавьте сахарную смесь.

  6. Введите яйца, затем сухие ингредиенты — только до сочетания.

  7. Выкладывайте тесто ложкой, но оставьте расстояние между печеньем.

  8. Выпекайте 15-17 мин до золотистого цвета.

Остудите и наслаждайтесь.

Современная гастрономия всё больше тяготеет к интуитивному питанию. Завтрак — это не о правилах, а об удовольствии и балансе. Печенье от Дженифер Гарнер — это компромисс между десертом и питательной выпечкой. В них есть клетчатка, белок из яиц и немного полезных жиров.

Печенье на завтрак больше не звучит как что-то запретное. Благодаря этому рецепту от Дженифер Гарнер оно стало символом легкого, уютного утра без чувства вины. Потому что если завтрак должен начинаться с чего-то — пусть это будет вкусная радость.

Дата публикации
Количество просмотров
172
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie