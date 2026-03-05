Рецепт печенья на завтрак от Дженнифер Гарнер - как приготовить лакомство

Дженифер Гарнер youtube.com_@jennifer.garner / © YouTube

Реклама

Идея начать день с печенья может показаться немного мятежной. Но если присмотреться к составу, это вполне логичный выбор: овсянка, цельнозерновая мука, кокос и яйца. То есть баланс текстуры, клетчатки и сладкого настроения.

Печенье youtube.com_@jennifer.garner / © YouTube

Именно о приготовлении такого печенья на своей странице рассказала актриса Дженифер Гарнер. Сладость здесь деликатная, ведь сочетание белого и коричневого сахара создает глубину вкуса, а если добавить шоколадную крошку, получите еще более вкусную версию. Это печенье сытное, но не тяжелое. Оно прекрасно сочетается с кофе или латте.

Ингредиенты пшеничная мука 1 стакан сода ¾ ч. л. морская соль ½ ч. л. овсяные хлопья 1 стакан измельченные пшеничные 1 стакан цельнозерновая мука ½ стакана несладкая кокосовая стружка ½ стакана мускатный орех щепотка ванильный экстракт 1 ч. л лимонная цедра 1 ч. л сахар ⅔ стакана коричневый сахар ⅔ стакана сливочное масло комнатной температуры 8 ст. л. яйца 2 шт. шоколадная крошка

Приготовление

Разогрейте духовку до 175°C. Застелите противень пергаментом. В миске смешайте сухие ингредиенты: муку, соду и соль. Добавьте овсянку, измельченные хлопья, цельнозерновую муку, кокос и мускатный орех. В другой миске перетрите сахар с ванилью и лимонной цедрой. Взбейте масло до кремовой текстуры и постепенно добавьте сахарную смесь. Введите яйца, затем сухие ингредиенты — только до сочетания. Выкладывайте тесто ложкой, но оставьте расстояние между печеньем. Выпекайте 15-17 мин до золотистого цвета.

Остудите и наслаждайтесь.

Реклама

Современная гастрономия всё больше тяготеет к интуитивному питанию. Завтрак — это не о правилах, а об удовольствии и балансе. Печенье от Дженифер Гарнер — это компромисс между десертом и питательной выпечкой. В них есть клетчатка, белок из яиц и немного полезных жиров.

Печенье на завтрак больше не звучит как что-то запретное. Благодаря этому рецепту от Дженифер Гарнер оно стало символом легкого, уютного утра без чувства вины. Потому что если завтрак должен начинаться с чего-то — пусть это будет вкусная радость.