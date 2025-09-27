ТСН в социальных сетях

Рецепты
99
1 мин

Рецепт пирога из кабачков с сыром

Этот пирог из кабачков с сыром понравится как взрослым, так и детям.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
128 ккал
Пирог из кабачков с сыром

Пирог из кабачков с сыром / © Credits

Блюдо получается сочным, легким, подайте его в горячем виде на завтрак, или как закуску, дополнив ее свежими овощами, сметаной или соусом.

Ингредиенты

кабачки
600 г
мука пшеничная
150 г
яйца куриные
3 шт.
молоко
100 мл
сыр твердый
100 г
лук репчатый
1 шт.
чеснок
3 зубчика
разрыхлитель
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
укроп
растительное масло

  1. Кабачок помойте, натрите на крупную терку и отожмите жидкость.

  2. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок выдавите через пресс.

  3. Сыр твердый натрите на крупную терку.

  4. Просеянную муку соедините с разрыхлителем.

  5. Яйца с молоком и солью, слегка взбейте венчиком.

  6. Укроп промойте под проточной водой и измельчите.

  7. В миску выложите кабачки, яйца, лук, чеснок, укроп, перец черный молотый, перемешайте. Добавьте сыр твердый, муку и еще раз хорошо перемешайте.

  8. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите тесто и распределите ровным слоем.

  9. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30-35 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Молоко используйте любой жирности.

