- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 1 мин
Рецепт пирога из кабачков с сыром
Этот пирог из кабачков с сыром понравится как взрослым, так и детям.
Блюдо получается сочным, легким, подайте его в горячем виде на завтрак, или как закуску, дополнив ее свежими овощами, сметаной или соусом.
Ингредиенты
- кабачки
- 600 г
- мука пшеничная
- 150 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- молоко
- 100 мл
- сыр твердый
- 100 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- укроп
-
- растительное масло
-
Кабачок помойте, натрите на крупную терку и отожмите жидкость.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок выдавите через пресс.
Сыр твердый натрите на крупную терку.
Просеянную муку соедините с разрыхлителем.
Яйца с молоком и солью, слегка взбейте венчиком.
Укроп промойте под проточной водой и измельчите.
В миску выложите кабачки, яйца, лук, чеснок, укроп, перец черный молотый, перемешайте. Добавьте сыр твердый, муку и еще раз хорошо перемешайте.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите тесто и распределите ровным слоем.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30-35 минут до золотистой корочки.
Советы:
Молоко используйте любой жирности.