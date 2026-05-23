Рецепт пирога из тонкого теста и творога

В последнее время рецепты с минимальным количеством шагов и доступными продуктами становятся настоящими фаворитами, потому что их легко повторить дома. Именно о таком рецепте рассказали на странице Gătim zi de zi cu Natalia и предложили вариант пирога из тонкого теста и сыра — блюда, которое сочетает нежную текстуру, солоноватую сырную начинку и легкую сладкую нотку в тесте.

Ингредиенты

сливочное масло 10 г

тонкое тесто (1 упаковка) 400 г

Для начинки

яйца 4 шт.

молоко 200 мл

растопленное масло 50 г

масло 30 мл

сахар 2 ст. л

соль ½ ч. л

зернистый сыр 150 г

Приготовление

Начните с подготовки формы, ее нужно слегка смазать сливочным маслом, чтобы выпечка получилась румяной и легко отделялась после запекания. Тонкое тесто, предварительно размороженное, разделите пополам. Каждую часть нарежьте ломтиками примерно по 1,5 см. Первую половину теста выложите в форму и равномерно распределите кусочки. Отдельно приготовьте заливку, а именно яйца смешайте с молоком, сахаром, солью, растопленным маслом и растительным маслом до однородной консистенции. Творог разомните вилкой, он должен остаться немного текстурным. Половину яичной смеси вылейте на слой теста, затем равномерно распределите творожную начинку. Далее выложите вторую половину нарезанного теста и залейте оставшейся яичной смесью. Легко прижмите сверху ложкой, чтобы заливка равномерно распределилась между слоями. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C примерно 45 мин, пока верх не станет золотистым и аппетитно румяным.

Пирог из тонкого теста и сыра — пример того, как из нескольких простых ингредиентов можно создать вкусное и ароматное блюдо. Оно не требует сложных навыков, но дарит то самое домашнее настроение, за которое мы так любим выпечку.

