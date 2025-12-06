ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
209
Время на прочтение
2 мин

Рецепт пирога-жульена с курицей и грибами

Если вы хотите порадовать своих гостей или близких чем-то необычным, обязательно приготовьте пирог «Жульен».

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Пирог жульен с курицей и грибами

Пирог-жульен с курицей и грибами / © Credits

Выпечка с ароматными грибами, с нежным куриным мясом, сливочным соусом, с сырной, золотистой корочкой получается вкусной даже в остывшем виде, и отлично подойдет как для ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука пшеничная — 250 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • масло сливочное — 100 гр;

  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • куриные бедра (без костей) — 250 гр;

  • шампиньоны свежие — 350 гр;

  • лук репчатый — 1 шт;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • растительное масло.

Для заливки:

  • сыр твердый — 100 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • сливки 10% — 200 гр;

  • соль.

Приготовление:

  1. В миску просейте муку, добавьте яйца, мягкое сливочное масло, соль и замесите эластичное и упругое тесто, скатайте его в шар и отправьте в холодильник на 30 минут.

  2. Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

  3. Шампиньоны помойте и нарежьте на тонкие ломтики.

  4. Сыр натрите на крупную терку.

  5. Куриные бедра промойте, обсушите бумажным полотенцем и обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета, поперчите, посолите и нарежьте на средние кубики.

  6. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, добавьте грибы, посолите и обжарьте до слегка золотистого цвета.

  7. В миске соедините яйца, сливки, 1/3 часть твердого сыра, соль и взбейте венчиком.

  8. Охлажденное тесто, равномерно распределите по форме, формируя бортики. Выложите мясо ровным слоем, затем грибы, залейте заливкой и посыпьте оставшимся твердым сыром.

  9. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут. Готовый пирог немного остудите, и извлеките из формы.

Советы:

  • Сливки можно заменить сметаной.

  • Сливки используйте любой жирности.

Дата публикации
Количество просмотров
209
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie