Рецепт пирога-жульена с курицей и грибами

Выпечка с ароматными грибами, с нежным куриным мясом, сливочным соусом, с сырной, золотистой корочкой получается вкусной даже в остывшем виде, и отлично подойдет как для ужина, так и для праздничного стола.

Для теста:

Для начинки:

Для заливки:

В миску просейте муку, добавьте яйца, мягкое сливочное масло, соль и замесите эластичное и упругое тесто, скатайте его в шар и отправьте в холодильник на 30 минут.

Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

Шампиньоны помойте и нарежьте на тонкие ломтики.

Сыр натрите на крупную терку.

Куриные бедра промойте, обсушите бумажным полотенцем и обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета, поперчите, посолите и нарежьте на средние кубики.

В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, добавьте грибы, посолите и обжарьте до слегка золотистого цвета.

В миске соедините яйца, сливки, 1/3 часть твердого сыра, соль и взбейте венчиком.

Охлажденное тесто, равномерно распределите по форме, формируя бортики. Выложите мясо ровным слоем, затем грибы, залейте заливкой и посыпьте оставшимся твердым сыром.