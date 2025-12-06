- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 209
- Время на прочтение
- 2 мин
Рецепт пирога-жульена с курицей и грибами
Если вы хотите порадовать своих гостей или близких чем-то необычным, обязательно приготовьте пирог «Жульен».
Выпечка с ароматными грибами, с нежным куриным мясом, сливочным соусом, с сырной, золотистой корочкой получается вкусной даже в остывшем виде, и отлично подойдет как для ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
Для теста:
мука пшеничная — 250 гр;
яйца куриные — 2 шт;
масло сливочное — 100 гр;
соль — щепотка.
Для начинки:
куриные бедра (без костей) — 250 гр;
шампиньоны свежие — 350 гр;
лук репчатый — 1 шт;
перец черный молотый;
соль;
растительное масло.
Для заливки:
сыр твердый — 100 гр;
яйца куриные — 2 шт;
сливки 10% — 200 гр;
соль.
Приготовление:
В миску просейте муку, добавьте яйца, мягкое сливочное масло, соль и замесите эластичное и упругое тесто, скатайте его в шар и отправьте в холодильник на 30 минут.
Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.
Шампиньоны помойте и нарежьте на тонкие ломтики.
Сыр натрите на крупную терку.
Куриные бедра промойте, обсушите бумажным полотенцем и обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета, поперчите, посолите и нарежьте на средние кубики.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, добавьте грибы, посолите и обжарьте до слегка золотистого цвета.
В миске соедините яйца, сливки, 1/3 часть твердого сыра, соль и взбейте венчиком.
Охлажденное тесто, равномерно распределите по форме, формируя бортики. Выложите мясо ровным слоем, затем грибы, залейте заливкой и посыпьте оставшимся твердым сыром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут. Готовый пирог немного остудите, и извлеките из формы.
Советы:
Сливки можно заменить сметаной.
Сливки используйте любой жирности.