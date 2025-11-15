ТСН в социальных сетях

Рецепты
83
1 мин

Рецепт подливы из сушеных белых грибов

Приготовьте вкусную, сытную подливу из сушеных грибов и сметаны, которая может запросто заменить мясо.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
3 час. 15 мин.
202 ккал
Рецепт подливы из сушеных белых грибов / © Credits

Она идеально дополнит картофельное пюре, макароны, вареники, драники и многие другие блюда.

Ингредиенты

грибы белые сухие
30 г
мука пшеничная
2 ст. л.
сметана
3 ст. л.
масло сливочное
1 ст. л.
масло растительное
2 ст. л.
лук репчатый
1 шт.
лавровый лист
1 шт.
перец черный молотый
соль

  1. Белые грибы замочите в воде на 1-2 часа, затем воду слейте, залейте чистой водой и варите 30 минут на малом огне (отвар с грибов не выливайте). Грибы мелко нарежьте.

  2. На сухой сковороде обжарьте муку до светло-коричневого цвета и выложите на тарелку.

  3. Лук очистите, нарежьте на мелкие кубики и обжарьте на растительном масле до прозрачности, добавьте грибы, обжаренную муку, отвар грибной 1,5 стакана, сливочное масло, перец черный молотый, лавровый лист, соль, перемешайте и тушите пять минут, затем выложите сметану и тушите еще три минуты.

Советы:

  • По желанию грибную подливу можно взбить блендером.

  • Если подливу хотите сделать более жидкой, добавьте больше грибного отвара.

83
