Рецепт подливы из сушеных белых грибов
Приготовьте вкусную, сытную подливу из сушеных грибов и сметаны, которая может запросто заменить мясо.
Она идеально дополнит картофельное пюре, макароны, вареники, драники и многие другие блюда.
Ингредиенты
- грибы белые сухие
- 30 г
- мука пшеничная
- 2 ст. л.
- сметана
- 3 ст. л.
- масло сливочное
- 1 ст. л.
- масло растительное
- 2 ст. л.
- лук репчатый
- 1 шт.
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Белые грибы замочите в воде на 1-2 часа, затем воду слейте, залейте чистой водой и варите 30 минут на малом огне (отвар с грибов не выливайте). Грибы мелко нарежьте.
На сухой сковороде обжарьте муку до светло-коричневого цвета и выложите на тарелку.
Лук очистите, нарежьте на мелкие кубики и обжарьте на растительном масле до прозрачности, добавьте грибы, обжаренную муку, отвар грибной 1,5 стакана, сливочное масло, перец черный молотый, лавровый лист, соль, перемешайте и тушите пять минут, затем выложите сметану и тушите еще три минуты.
Советы:
По желанию грибную подливу можно взбить блендером.
Если подливу хотите сделать более жидкой, добавьте больше грибного отвара.